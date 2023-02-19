 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.02.2023
11:44  Мир меняется на глазах. Послание Путина - 2023. Прямая трансляция
11:36  Назначены заместители министра инвестиций, промышленности и торговли и руководители агентств Узбекистана
11:00  Землетрясение магнитудой 5,3 качнуло иранский порт Бендер-Аббас
10:56  Сечь розгами..? УзбСтудентов будут делить на группы "в соответствии с их поведением"
10:02  Запад испугался силы Китая на газовом рынке, - О.Самофалова
09:59  Гравицапнуть пепелац... Чем занимается ГосАгентство "Узбеккосмос"
09:45  В Казахстане появится новый вид наказания в виде общественных работ

08:51  Разворот на 360 градусов. Запад мучительно хочет войны с Россией, - И.Титов
08:42  Казахстан активно задействован в "серых схемах" экспорта российского зерна, - расследование "Известий"
08:17  Русское зерно контрабандой идет в "недружественные" страны, - Иван Рыбин
00:09  В Европе нарастают волнения, - Н.Бобкин
00:07  Китай будет вынужден помочь России снарядами и беспилотниками
00:01  Саудовская Аравия пытается вернуться в Сирию, сохранив лицо
Понедельник, 20.02.2023
23:37  Евросоюз угрожает Китаю "красной чертой"
23:36  Президент Мирзиеев знакомится с египетским опытом решения энергетических проблем
21:04  Турецкая провинция Хатай полностью обесточена после нового землетрясения
20:56  Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции
20:52  Запад утвердил план по уничтожению России: Маски сорваны, Европа сдалась американским банкирам
20:47  Узбекистан. Назначены заместители министра экономики и финансов
20:36  Sputnik Таджикистан об истории старых и новых долгов энергохолдинга "Барки точик"
20:18  Сеймур Херш прорывает заговор молчания, - Д.Минин
19:49  Переживет ли мир лихие 2020-е, - Геворг Мирзаян
19:26  Два чудо-богатыря Шойгу и Тасмагамбетов провели переговоры о "военной составляющей"
17:23  Пиара ради. Байден пробрался в Киев
17:06  Сходка кыргызских "президентов" в Дубае. Их разыскивает милиция...
15:46  Новые деньги нового мира, - Иван Рыбин
15:44  Китайско-иранские связи на правильной стороне истории, - М. К. Бхадракумар
15:35  Христиантво в ЦентрАзии, - Николай Митрохин
13:43  Отрыжка елбасизма. Правящая в Казахстане партия "Аманат" презентовала свою новую программу - "Вместе с народом!"
13:42  Все президенты за одним столом. О чем рассказал Садыр Жапаров?
13:39  КазВласть. Реформы ради реформ никому не нужны, - Данияр Ашимбаев
13:36  От военных союзов к "мягкой силе": что искала Османская империя в Центральной Азии? - А.Васильев
12:27  Торхам. Пограничный бой на афгано-пакистанской границе
11:23  В Таджикистане снова откроют маслозавод, где по-молодости работал Рахмон
10:42  Бал извращенцев. Омерзительное близко, - А.Игнатьев
10:24  Стратеги без стратегии. Итоги Мюнхенской конференции, - Г.Бовт
09:47  Россия спасет Германию от американской оккупации? - СП
08:29  Иранский сценарий против России не сработал, - Нурбек Исаков
08:14  Политика укрепления семьи в Китае, - Виктор Пироженко
08:08  Руководство Железных дорог Казахстана опять под следствием - растащили 1,5 млрд тенге
07:48  Власть, элита и народ. От мобилизации к модернизации, - Владимир Лепехин
00:56  Мирить армян с азербайджанцами взялся Блинкен, - НГ
00:18  Эр-Рияд опасается сожжения всех мостов с Тегераном, - И.Субботин
Воскресенье, 19.02.2023
21:34  Рамзан Кадыров создает боевую ЧВК. Давить шайтанов и пиндосов
21:32  NBCnews: США подозревают Китай в поставках России нелетальных вооружений
21:29  Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, - Тед Карпентер
20:58  В Таджикистане ликвидировали Независимый центр по защите прав человека
19:11  Российский футболист Зуев просится в казахстанское гражданство
17:40  4 израильских F-16 поутру нанесли ракетный удар по Сирии
15:32  В Болгарии заморили в фургоне 18 афганских нелегальных мигрантов
15:21  КазВыборы. Проходные партии и кандидаты в Мажилис, - А.Чеботарев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад испугался силы Китая на газовом рынке, - О.Самофалова
10:02 21.02.2023

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ
21 февраля 2023, Ольга Самофалова
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки?

Китай превращается из крупного импортера СПГ в более гибкого игрока со способностью балансировать мировой рынок. В прошлом году страна перепродала не менее 5,5 млн тонн СПГ. Это эквивалентно примерно 6% от общего объема спотового рынка, что делает страну огромным компенсирующим поставщиком, пишет Bloomberg.

Стремление Китая подписывать новые долгосрочные контракты по СПГ дает стране еще больший контроль над мировым рынком СПГ, беспокоится Запад. В это же время конкуренция за поставки сжиженного газа растет. Именно китайские компании заключают самое большое число соглашений о покупке СПГ среди всех стран, и они все чаще становятся ключевыми посредниками. Китайские покупатели перепродают многие грузы тем, кто предлагает самые высокие цены в Европе и Азии.

Согласно анализу BloombergNEF, на китайские фирмы приходится примерно 15% всех контрактов по поставкам СПГ до 2027 года. Эта тенденция будет усиливаться. Китайские компании стремятся заключить долгосрочные соглашения, которые фактически дадут трейдерам контроль над топливом на десятилетия.

Китай действительно получил возможность влиять на рынок СПГ. Однако это не было специальной целью Пекина.

"Я не думаю, что это хитрый маневр Китая и что китайские компании специально контрактовали СПГ для того, чтобы стать трейдерами на рынке. Просто ситуация в 2022 году сложилась таким образом.

Китайцы сократили импорт СПГ по объективным причинам. Европа отстала от них с углем, так как сами европейцы бросились потреблять больше угля. Китай увеличил добычу угля и его потребление. Во-вторых, потребление энергии было нестабильно, так как из-за вируса блокировали чуть ли не целые китайские провинции. Поэтому когда у Китая появилась возможность перепродавать уже законтрактованный, но ненужный для внутреннего рынка СПГ, то естественно он начал продавать его на внешний рынок. И да, Китай на этом зарабатывал, потому что газ был дорогой", – говорит Игорь Юшков.

Кроме того, кризис в ЕС на самом деле совсем не на руку Китаю из-за огромного товарооборота. Терять такой лакомый рынок сбыта, как европейский, китайцам не с руки. Поэтому вредить специально европейскому рынку Китай не будет, считает эксперт.

Если бы потребление энергии в Китае сохранялось на уровне доковидных времен, то ничего подобного бы не произошло.

"До ковида объем экспорта СПГ в Китай увеличивался двузначными цифрами. Китай контрактовал большие объемы СПГ на годы вперед, так как предполагал, что такие высокие темпы роста спроса на газ будут и дальше. Никто не ожидал, что в 2020 году случится пандемия и в 2022 году появятся такие большие излишки.

Китайские компании стали трейдерами, по сути, только в 2022 году. Поэтому нельзя сказать, что Китай намеренно скупает весь СПГ и дальше будет влиять, кому продавать, а кому не продавать", – считает эксперт.

Более того, Западу стоит не обижаться, а поблагодарить Пекин. Ведь он, на самом деле, в прошлом году сделал большой подарок мировому рынку газа, и в первую очередь европейцам.

"В 2022 году европейцы ставили рекорды по ценам на газ, при том, что Китай фактически не конкурировал с ними за СПГ. Пекин как раз, наоборот, продавал этот газ европейцам, сглаживая дефицит. Если бы у Китая не было проблем с ковидом, и китайская экономика развивалась нормальными темпами, то европейцам было бы хуже, мало бы им не показалось. Цена бы задралась еще выше – до 5–6 тыс. долларов за тысячу кубов", – объясняет Юшков.

Однако теперь этот риск ожидается в 2023 году, о чем говорят и Еврокомиссия, и МЭА, и компания Shell, и многие другие. "Основной риск для Европы в этом году в том, что китайская экономика вернет высокий рост и возникнет конкуренция за доступные объемы СПГ на рынке. Предложение СПГ на мировом рынке не увеличится, а Китай как потребитель вернется, поэтому европейцам рановато расслабляться. Все будет зависеть от темпов роста китайской экономики", – предупреждает собеседник.

При этом в январе-феврале уже заметно, что большая часть СПГ с рынка снова уходит в Китай, а не в Европу, значит конкуренция уже началась, так как цены на газ в Азии снова выше, чем в Европе.

Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции
"Теплая зима в Европе всех успокоила. Однако когда европейцы перейдут к закупке газа для закачки в подземные хранилища для подготовки к новому отопительному сезону, то цены вырастут. А если в Европе будет засуха, как в прошлом году, то ограничение выработки электроэнергии на гидростанциях и на атомных станциях сделает газ еще более востребованным. Сложно прогнозировать цены, но я думаю, что мы вернемся к 1000 долларов за тысячу кубометров на спотовом рынке", – считает Юшков.

"Мы ожидаем, что в 2023 году цены на газ в Европе будут ниже, чем годом ранее, и могут колебаться в рамках 500–1000 долларов за тысячу кубометров. Китай может по-прежнему оставаться значимым реэкспортером газа в Европу", – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Более того, она не исключает, что со временем Китай может начать перепродавать в Европу даже российский газ, идущий по "Силе Сибири". "Китай может начать его сжижать на китайских малотоннажных заводах по производству СПГ. Таких заводов в КНР более 200. А у России будет возможность обеспечить Китай необходимым оборудованием для сжижения газа и также запустить новый газопровод в КНР", – заключает Мильчакова.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676962920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рекомендации по решению конкретных проблем регионов сенаторы направили в Правительство
- Государственный советник встретился с германскими парламентариями
- Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
- Строительство и ремонт 300 объектов культуры ежегодно – программа AMANAT
- Почему все предыдущие попытки оградить страну от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско?
- Кадровые перестановки
- Ничего не сделала, но ничего и не испортила - эксперт о Гиният
- Заведено уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ"
- За провокацию к даче взятки привлекли сотрудников к уголовной ответственности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  