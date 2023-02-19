Сечь розгами..? УзбСтудентов будут делить на группы "в соответствии с их поведением"

10:56 21.02.2023

Глава Минвуза поручил ректорам разделить студентов на группы в соответствии с их поведением

Министр высшего образования Иброхим Абдурахмонов поручил вузам изучить студентов и разделить их на группы "исходя из их поведения". В частности, студенты могут попасть в группы склонных к преступлению, рискующих попасть под влияние чужих идей и не соблюдающих правила. Минвуз объяснил суть поручения.



Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов 14 февраля поручил ректорам высших учебных заведений изучить всех студентов, условно разделить их на группы в соответствии с поведением и сформировать списки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил колумнист "Газеты.uz", эксперт в области образования Комил Джалилов.



Он сообщил, что в обращении, присланном с пометкой "срочно", ректорам вузов предписывается разделить студентов на следующие группы:



склонные к совершению преступления;

склонные к попаданию под влияние чужих идей;

не соблюдающие правила.

Отмечается, что к выделенным в отдельные группы студентам должны быть прикреплены руководители и сотрудники министерства и вузов, организованы беседы с их родителями, проведена индивидуальная работа со студентами.



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На совещании, проведенном министром, поручено направить информацию о выполнении этих задач в течение трех дней с подписью первого руководителя.



Комментируя ситуацию, Комил Джалилов процитировал статьи Конституции Узбекистана о том, что каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений, защиту от вмешательства в его личную жизнь.



Согласно статье 26 основного закона страны, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.



"Внесение студента в такие списки и вообще формирование и ведение таких списков государственным органом - совместимо ли это с вышеуказанными нормами Конституции и презумпцией невиновности?" - с таким вопросом обратился Комил Джалилов к Министерству юстиции и юристам.



Эксперт также обратил внимание на другие поручения в этом обращении к ректорам:



публикация коротких вдохновляющих рассказов, показ спектаклей в вузах с целью предостеречь от дурных пороков, зарождающихся среди молодежи;

разработка программы установки солнечных батарей за счет собственных средств вузов, перевода систем отопления (котельных) на уголь, внедрение альтернативной энергетики;

создание "кодекса чести" вузов, разъяснение сотрудникам относительно участия в обсуждении постов в социальных сетях с целью защиты "репутации системы".

Реакция министерства

Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило, что письмо, направленное руководителям вузов и филиалов 14 февраля, является поручением, основанным на мнениях и замечаниях, высказанных на одном из собраний с ректорами.



"То есть эти письменные поручения предварительно обсуждаются и согласовываются с ректорами, и они связаны с внутренними правилами вузов", - указали в министерстве.



Составление списка студентов, не соблюдающих или нарушающих правила вуза, направлено "на устранение моральных и материальных проблем студентов, оказание им помощи в реализации своих талантов, направление досуга и возможностей студентов на обучение, а также создание атмосферы дружбы между студентами и педагогами", говорится в сообщении.



В письме также поручено сформировать список одаренных студентов вузов и закрепить его за руководством и профессорско-преподавательским составом министерства и вузов.



"Количество одаренных студентов больше, чем тех, кто не следует внутренним правилам вузов, и изучение проблем одаренной молодежи также требует особого подхода. Цель - выслушать проблемы талантливых студентов, регулярно направлять их в рамках их идей и предложений", - отметили в Минвузе.



Предполагается, что руководители вузов и профессора будут работать индивидуально со студентами, "требующими особого внимания". Кроме того, намечено наладить диалоги руководства министерства со студентами. В настоящее время проводится предварительная работа по активизации академической и педагогической мобильности руководителей вузов и министерства.



Минвуз также затронул тему, входят ли другие вышеуказанные поручения в задачи вузов.



В частности, задача "систематического перехода к установке солнечных батарей, обеспечивающих электроэнергией вузы, за счет собственных средств", в настоящее время выполняется вузами, министерство регулярно публикует дайджест в этом направлении.



"Это поручение направлено на решение актуальной глобальной проблемы - дефицит энергии, а также создание условий для комфортного обучения и отдыха студентов", - отмечается в заявлении.



Другое поручение направлено на то, чтобы призвать студентов "быть более активными в СМИ, недопускать однобокий взгляд на события и реальность". "В данном случае защита чести системы означает не только положительные высказывания, но и выдвижение беспристрастного, обоснованного критического мнения", - пояснили в госоргане.



Поручение о "публикации коротких вдохновляющих рассказов для предупреждения пороков, зарождающихся в среде молодежи", вырвано из контекста, считают в министерстве. В настоящее время Министерство высшего образования, науки и инноваций подготовило сборник таких историй, их публикация планируется на страницах и каналах вузов в социальных сетях.



Что касается "кодекса чести", то он подразумевает разработку предложений "по развитию символов и ценностей, объединяющих студентов и преподавателей каждого вуза и разработку направлений научных исследований". По мнению министерства, этот кодекс служит тому, чтобы студенты, педагоги, профессора и выпускники "гордились своими высшими учебными заведениями".



В ближайшие дни ожидается, что начнут деятельность Совет по образованию и науке и Общественный совет Министерства высшего образования, науки и инноваций.



"Социально-психологический портрет студента"

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Комил Джалилов также опубликовал анкету о "социально-психологическом портрете студентов", который, по его словам, распространяется в вузах.



Анкета предназначена для сбора информации о ФИО, возрасте студента, адрес его проживания, школе, которую он окончил, о поведении, навыках и способностях, темпераменте, семейной среде, религиозном обучении и других. Документ подписывается тьютором группы и психологом вуза.



Эксперт попросил Министерство юстиции прокомментировать, насколько законно проводить такие опросы и делить студентов на категории.