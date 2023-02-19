Землетрясение магнитудой 5,3 качнуло иранский порт Бендер-Аббас

11:00 21.02.2023

Землетрясение произошло в Иране

Толчки зафиксировали к северо-западу от портового города на юге Ирана Бендер-Аббаса, сообщает Zakon.kz.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 12:05 по времени Астаны.



Эпицентр находился в 111 км от Бендер-Аббаса на глубине 21,3 км.



О жертвах и разрушениях пока не сообщается.



Данияр Кунафин