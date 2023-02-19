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Назначены заместители министра инвестиций, промышленности и торговли и руководители агентств Узбекистана
11:36 21.02.2023

Президент назначил заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также руководителей агентств при министерстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своими постановлением от 17 февраля назначил заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли (эту должность занимает Лазиз Кудратов).

1. Первым заместителем министра стал Нозимжон Косимович Холмуродов. С августа 2022 года он работал первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

2. Олимхон Бакиевич Рустамов занял должность заместителя министра. С января 2021 года он работал заместителем министра инвестиций и внешней торговли,

3,4. Хуррам Фатихович Тешабаев и Бадриддин Нурутдинович Абидов, работавшие заместителями главы министерства до его реорганизации (с марта 2021 года и с марта 2018 года), стали заместителями министра инвестиций, промышленности и торговли.

5. Ойбек Нематович Хамраев, возглавлявший Главное управление анализа и планирования международного сотрудничества министерства, стал еще одним заместителем министра.

6. Сарвар Ибрахимович Хамидов также назначен заместителем министра. Ранее он работал руководителем представительства Министерства инвестиций и внешней торговли в ОАЭ.

Другие назначения

Улугбек Хашимджанович Мурадов сохранил пост директора Агентства продвижения экспорта.

Мурат Ринатович Мирзаев, работавший первым заместителем директора Центра разработки инвестиционных проектов, стал директором Агентства по привлечению иностранных инвестиций при МИПТ. Этот пост ранее занимал Улугбек Касимходжаев.

Дилшод Нематович Саттаров сохранил должность главы Узбекского агентства по техническому регулированию.

Улугбек Абдувалиевич Эгамов назначен директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли, которое перешло в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли (функции в части регистрации лекарств и медицинских изделий остались у Министерства здравоохранения). До этого он был первым заместителем директора агентства.

Бахтиер Абдуганиевич Рахимов освобожден от должности заместителя министра инвестиций и внешней торговли.

Источник - Газета.uz
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