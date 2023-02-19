|Мир меняется на глазах. Послание Путина - 2023. Прямая трансляция
11:44 21.02.2023
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Царьград ведет текстовую трансляцию с места события. Уже сейчас можно констатировать: мир меняется на глазах. Дальше – больше.
Сегодняшнюю речь президента России Владимира Путина уже назвали главным событием мирового масштаба. Президент не просто подведет итоги специальной военной операции (СВО) России на Украине, но и определит путь развития страны на ближайший год. По итогам послания президента Федеральному Собранию будут изданы соответствующие законодательные акты. Но еще важнее, как считают эксперты, судьбоносные заявления о мироустройстве, которые, конечно же, прозвучат.
"Первый русский" в текстовой трансляции рассказывает о главных тезисах президента России Владимира Путина. Следить за выступлением вы можете и видеоформате, а также в социальных сетях телеканала – на платформе "Дзен" или, например, в телеграм-канале. Главные моменты в режиме реального времени доступны в новостной ленте "Первого русского", а по итогам выступления аналитический отдел Царьграда представит главные выжимки.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
11:35 К посланию все готово. Скоро будем начинать.
11:33 Политолог Павел Данилин уверен:
Думаю, что послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля, которого так долго ждали, будет действительно судьбоносным. Это будут важнейшие заявления по поводу курса, которым идет страна. Они будут касаться стратегических целей, стоящих перед нами. Полагаю, что также в речи президента будут даны ответы на многие вопросы, созревшие у населения.
11:32 Тема спецоперации России на Украине стала важной частью послания еще до начала.
11:27 Кстати, в центре Москвы сегодня до 15 часов можно пройти только по приглашению или спискам.
11:25 Чего ждать от послания Путина? Определенно можно выделить три главных пункта:
Президент традиционно подведет итоги.
Обозначит стратегические ориентиры на будущее.
Представленные ключевые положения станут основой законов и указов.