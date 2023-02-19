Мир меняется на глазах. Послание Путина - 2023. Прямая трансляция

11:44 21.02.2023

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Царьград ведет текстовую трансляцию с места события. Уже сейчас можно констатировать: мир меняется на глазах. Дальше – больше.



Сегодняшнюю речь президента России Владимира Путина уже назвали главным событием мирового масштаба. Президент не просто подведет итоги специальной военной операции (СВО) России на Украине, но и определит путь развития страны на ближайший год. По итогам послания президента Федеральному Собранию будут изданы соответствующие законодательные акты. Но еще важнее, как считают эксперты, судьбоносные заявления о мироустройстве, которые, конечно же, прозвучат.







"Первый русский" в текстовой трансляции рассказывает о главных тезисах президента России Владимира Путина. Следить за выступлением вы можете и видеоформате, а также в социальных сетях телеканала – на платформе "Дзен" или, например, в телеграм-канале. Главные моменты в режиме реального времени доступны в новостной ленте "Первого русского", а по итогам выступления аналитический отдел Царьграда представит главные выжимки.



ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ



11:35 К посланию все готово. Скоро будем начинать.



