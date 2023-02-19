Кто за кого? Глава ФСБ РФ Бортников глуповато отрицает свой сговор с Байденом

12:08 21.02.2023

ФСБ не давала гарантий безопасности американскому лидеру Джо Байдену во время его визита в Киев. Об этом рассказал директор ведомства Александр Бортников.



В беседе с Telegram-каналом Shot он заявил, что США действительно уведомляли российскую сторону о визите главы Белого дома на Украину по дипломатической линии.



"Гарантий его безопасности мы не давали", - подчеркнул Бортников.



Также руководитель ФСБ уточнил, что сотрудничество РФ и США по линии спецслужб продолжается. В первую очередь, оно касается вопросов борьбы с международным терроризмом. Однако сегодня взаимодействие далеко не на таком уровне, на котором было раньше.



Ранее политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов сказал, что появление Байдена в Киеве получилось ярким.