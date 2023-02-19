Много слов, мало смысла: последняя речь Путина, - В.Алкснис

17:19 21.02.2023

В. Алкснис: Президент так и не сообщил, когда заставим ВСУ прекратить обстрелы наших регионов

Участникам СВО обещан социальный лифт, но как заработает - непонятно

Евгений Берсенев



На фото: президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином дворе.

На фото: президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином дворе.

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Виктор Алкснис Евгений Минченко



В послании президента Владимира Путина прозвучало предложение создать специальный фонд по оказанию адресной помощи участникам, ветеранам СВО, а также семьям погибших. Как следует из послания, структура займется координацией такой поддержки, вопросами реабилитации, образования и помощи в получении новой специальности. "За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор", - сказал глава государства.



Также Путин заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.



Бывший народный депутат СССР и депутат Госдумы 2000−2007 гг Виктор Алкснис признается, что ожидал от послания президента большего.



- В речи было много общих слов, сказано о защите населения Донбасса и героизме участников СВО, о создании фонда поддержки участников военной операции. Но мы так не узнали, когда закончится СВО, когда прекратятся обстрелы Белгородской, Курской областей и других российских регионов, что том числе Донецкой и Луганской республик.



Ни слова не сказано о том, когда будет освобождена полностью территория Херсонской области и город Херсон, а также Запорожской области. Во время трансляции камера показывала зал с сидящими там депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, министрами и другими ответственными лицами - многих я знаю по своей депутатской деятельности. И на лицах многих я не увидел восторга, а даже некоторое разочарование.



sergeiradonezhsky7.ru

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"СП": - Чем это могло быть вызвано?



- Думаю, эти люди, как и миллионы граждан России, все-таки хотели услышать больше конкретики. Что же делать в текущей ситуации? Народ хотел бы услышать ответы на самые острые вопросы. При этом в выступлении Путина постоянно звучала мысль, что Запад желает нанести России стратегическое поражение.



"СП": - Получается, опасность обозначена, как и острота ситуации.



- Но мы должны понимать, как этому противодействовать!



"СП": - Заявлено, что участникам СВО, людям в погонах будет отдаваться приоритет при занятии государственных и муниципальных должностей.



- Это пока общие слова. Никаких механизмов реализации этого указания президента у нас нет.



"СП": - Как можно оценить приостановку участия России в договоре по СНВ?



- Это один из немногих позитивных моментов выступления президента. Но делать это надо было как минимум полгода назад, когда была налажена систематическая и обильная поставка иностранного вооружения из США и стран НАТО на Украину.



Вот тогда нужны были какие-то жесткие ответные меры. Хотя к ходу СВО выход из этого договора имеет весьма отдаленное отношение. Есть опасение, что сегодня это было сделано по той причине, что требовалась демонстрация шагов по противодействию США и НАТО.



Хотя ранее многие наблюдатели говорили, что нужно жестче обозначать свою позицию в этом плане и вообще насчет соглашений по стратегическим вооружениям.



Скажем, мы могли заявить о выходе из договора о запрещении ядерных испытаний и провести такое испытание на полигоне Новой Земли. Однако сейчас мы услышали, что мы пройдем на такой шаг, если нечто подобное совершат американцы. Но это будет только реагирование на изменение ситуации.



По мнению, политолога и политтехнолога Евгения Минченко, в послании президента важным является высказанная приверженность действующей экономической и политической модели.



- В послании президент четко дал понять, что нет ставки на перевод экономики страны на военные рельсы. Нет ставки на закручивание гаек. Напротив.



Подчеркнута опора на творчество нашего предпринимательского сообщества. Также заявлено, что выборы в России состоятся в соответствии со всеми необходимыми процедурами и заранее установленными сроками.



Мы услышали позицию президента, заключающуюся в том, что несмотря на все внешние сложности и непростой внешнеполитический фон, ужесточения внутриполитической обстановки не предвидится.



"СП": - Какие социальные аспекты выступления президента вы бы обозначили?



- Путин достаточно жестко высказался по поводу тем, у кого за границей остались дворцы и яхты. Он сказал, что в нашем обществе никакой симпатии к этим людям, у которых там отняли имущество и деньги, быть не может.



"СП": - Глава государства заявил о предоставлении участникам СВО социальных лифтов, но у нас нет механизмов реализации данного пожелания.



- Все-таки задача президента - поставить стратегическую цель, а исполнительная власть и парламент в результате совместной работы должны разработать такой механизм. И, полагаю, в ближайшее время они сделают это.