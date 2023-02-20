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В Испании узаконили зоофилию. Секс с кобылой - это пикантно...
18:33 21.02.2023

Хорошая лошадь лучше плохой жены: зачем испанцы узаконили плотскую любовь к животным
История вопроса оказалась неоднозначной

Ловкие и грациозные испанские тореадоры и так возбуждали в зрителях эротические грезы, а уж теперь, когда Испания исключила зоофилию из ряда уголовных преступлений, их фантазии обретут новые краски. Закон испанского королевства отныне осудит лишь матадора (главный герой корриды, в финале убивающий быка), но не тореро – рядовых участников боя быков, которые лишь заигрывают с бычками своими красными косынками (любые отношения граждан Испании с животными теперь наказуемы только в том случае, если животное после них нуждалось в ветеринаре). Зато, согласно новому же испанскому закону "О защите животных" за умерщвление проникшей в дом крысы гражданину Испании отныне светит до 2 лет тюрьмы. А за случайную беременность домашней собачки при отсутствии у ее хозяина лицензии на разведение данной породы – штраф в 200 тысяч евро.

Пока большая часть Сети обсуждает сии поправки в закон как достигнутый испанцами "новый уровень свободы и ответственности", неприлично ведет себя только Рунет, отпуская неуместные сальные шуточки. Находчивый русский сетевой народ даже уже придумал, как не сесть за крысу: "Надо с ней переспать, чтобы больше не приходила". Вспомнили и детский стишок-страшилку: "Если б я имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б, наверно, помер…".

Впрочем, где уж там Рунету оценить серьезность испанского правового достижения, если в России термин "зоофилия" встречался только в бульварной прессе сомнительно-эротического содержания, которую нынче изжили на корню вместе с прочими видами растлевающих юношество понятий. Есть он, конечно, и в отечественной психиатрии, но российские психиатры предпочитают исконный термин "скотоложество" - половое влечение к животным и получение удовлетворения от сексуального контакта с ними.

В психиатрических трактатах есть даже рейтинги предпочтений по полу и по регионам: у мужчин в одних широтах на первом месте козы, овцы и ослицы, в других кобылы и коровы, а в третьих – оленихи, тюленихи и ездовые собаки. Зато женщины во всех частях света верны кошкам и общаются с ними так, как еще с 2016 года разрешено законом в Канаде (там по отношению к животным вне закона лишь половой акт с "проникновением", все прочие шалости на усмотрение человека и его любимца). Кстати, теперь дело за выработкой корректной терминологии: некрасиво же после такого называть эту вступившую в отношения пару "хозяином и его питомцем". Скорее, любимец и его любитель – или наоборот.

Стоит погрузиться в историю вопроса, как понимаешь: а человечество-то в смысле этих "новых свобод" уже который век ходит по кругу. И то, что сегодня зовется "качественным рывком", пару столетий назад считалось позорным провалом. А до этого тоже "скачком" - и так вглубь веков. Скотоложество не осуждали в древних Риме, Греции, Индии и доколумбовой Америке. В Средние века Европа передумала и принялась активно сжигать зоофилов живьем. Зато Русь в тот же период вела себя цивилизованно: скотоложество хоть и не одобряла, но и не преследовала "любителей своих любимцев". Вот как новгородский епископ Нифонт ответил на вопрос австрийского посланника, употребляют ли русские молоко и мясо коровы, с которой совокупился человек: "Все могут употреблять это в пищу, кроме самого развратителя". Позже, правда, нравы стали строже и за скотоложество стали лишать состояния и ссылать в Сибирь. Единственные, кто изначально не видел в зоофилии никакой пользы – ни аграрной, ни моральной – это иудеи. Древние безжалостно карали скотоложество смертной казнью, современные тоже карают, но не столь сурово. Иудеи единственные, кто не изменял этому убеждению на протяжении всей истории. Ислам тоже, конечно, не приветствовал, но, к примеру, в экс-советских среднеазиатских республиках на заре большевистских принципов "свободной любви" терпимо относились к упражнениям молодых горячих чабанов с овечками, лишь бы он невесту не обесчестил до брака, ибо грех это. В новейшей истории (с началом иракской войны в 2003-м) Сенат США разрешил американским военнослужащим секс не только друг с другом, но и с животными.

Интересуюсь мнением собственного мужа. И благоверный, привычно не вникая в суть "женского щебетания", невольно выносит вердикт:

- Что? Где? А-а-а-а, ну да, хорошая лошадь лучше плохой жены.

Автор: ЖАННА ГОЛУБИЦКАЯ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676993580


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