После нового землетрясения в Турции завалило людей, вернувшихся в устоявшие дома

18:57 21.02.2023

Местные жители признаются, что не чувствуют себя в безопасности уже на территории всей страны



Вечером 20 февраля Турцию снова трясло. Эпицентром мощных толчков стала многострадальная провинция Хатай. В результате нового землетрясения есть погибшие и десятки раненых. Россияне, проживающие в Турции, рассказали о происходящем.



Александра Салбиева во время первого землетрясения, которое произошло 6 февраля, оказалась в эпицентре катастрофы. Сейчас она с мужем живет в Мерсине. В Хатае у нее остались родные.



- В Турции толчки продолжаются чуть ли не каждый час. Больше всего достается провинции Хатай, - рассказывает Александра. - В понедельник вечером там произошло подряд два толчка. Первый магнитудой 6,4 балла, второй - 5,8 баллов. Затем Хатай трясло еще 12 раз в течение часа. Отголоски этих толчков докатились до Мерсина, Аданы и Аланьи.



Наши родственники находятся в Хатае. Местные жители не покидают город, они пытаются найти хотя бы что-нибудь из своих сбережений на обломках домов. Некоторые ждут, когда из-под завалов достанут тела их близких, чтобы достойно похоронить людей.



В понедельник после толчком наши близкие перепугались. Всю ночь провели на улице, грелись около костра.



В этот раз оказалось много пострадавших. Это те люди, которые вернулись в свои дома после первого землетрясения. И теперь их строения не выдержали повторных толчков. Сейчас ведутся поисковые работы на месте новых разрушений.



Спасатели из других стран покинули территорию Турции. Местные спасатели пытаются справиться своими силами.



Люди, которые находятся в Хатае, по-прежнему живут в палатках и теплицах. Согреваются термоодеялами, обогревателями, жгут костры. Многие не уезжают оттуда, потому что нет понимания, куда их поселят. Арендовать жилье проблематично, большая часть квартир, более-менее пригодных для проживания, занята. Власти обещали оплачивать аренду пострадавшим, но пока в этом плане подвижек нет.



Небольшие апарт-отели, которые работают только в летний сезон, предоставили пострадавшим комнаты. Но у хозяев отелей нет возможностей оплачивать электричество. Волонтеры закупают генераторы, чтобы люди не замерзли. Что будет дальше, неизвестно. Ведь через месяц, максимум два народ попросят на выход. Скорее всего, людям придется вернуться в разрушенные города, куда обещали привезти контейнеры для проживания.



С гуманитарной помощью ситуация в Хатае сложная. Ее катастрофически не хватает.



Те, кого эвакуировали в другие города, тоже нуждаются в поддержке. Переселенцам требуется одежда, обувь, средства личной гигиены, питание. Детям нужно детское питание и памперсы. Всем не хватает медикаментов.



Некоторое время назад в Хатае в двух районах подключили электричество, дали воду. Но в понедельник опять все вышло из строя.



В Сети появилось видео, как трясло аэропорт Хатая. После первого землетрясения он не функционирует в полноценном режиме, так как повреждена взлетная полоса. Оттуда организовывали лишь экстренные вылеты только для пострадавших. Но после вчерашнего землетрясения пока нет информации, возобновит ли работу аэропорт.



У нас в Мерсине, в 4 часах езды от Хатая, вчера вырубили электричество. Мы чувствовали толчки. Люди в панике покидали дома, выбегали на улицу.



Наша сестра с детьми, которых вытащили из-под завалов после первого землетрясения, до сих пор находится в больнице. Вчера их пытались экстренно эвакуировать из здания. Она сутки провела под завалами, потеряла мужа, для нее вчерашнее событие стало очередным испытанием.



Мы с мужем ежедневно занимаемся сбором гуманитарной помощи, организовываем транспорт и едем в Хатай. Также помогаем тем, кого расселили в отели. Например, недавно в гостиницу привезли семьи из Хатая. 53 ребенка приехали в летних тапочках при минусовой температуре. Мы купили теплую обувь и нижнее детское белье.



На минувших выходных приехали 255 семей из Хатая. Из них 150 семьям смогли собрать деньги на продукты и приготовить еду. А остальным 155 семьям не хватило средств. К сожалению, помощь нужно оказывать ежедневно в колоссальных объемах.



О переезде из Турции никто здесь не думает. Люди не хотят покидать родные земли и бросать близких. Нам тоже предлагают перебраться в Россию, но мы не можем оставить семью, должны держаться вместе.



А еще все жители Турции установили приложение на телефон, чтобы отслеживать информацию и движение в случае экстренной эвакуации. Люди не чувствуют себя в безопасности уже на территории всей страны.



Вторая собеседница, Татьяна, живет рядом с Мерсином. Женщина описала свои впечатления от последних толчков: "Наш комплекс находится в Каргыпынары. Толчок был ощутимый. На протяжении нескольких минут люстры ходили ходуном, мебель двигалась, даже холодильник переместился с места. Почти все жители нашего комплекса выбежали на улицу. Но особой паники нет. Мы покупали квартиру 9 лет назад, нам показали документацию по застройке, вроде строения устойчивы. В нашем комплексе проживает много россиян. Квартиры никто не продает".



У жительницы Аланьи Елены тоже выдалась неспокойная ночь: "Толчок был сильный, с дивана хорошо качнуло, посуда звенела. Напротив, расположен отель, так его полностью эвакуировали.



Говорят, такие толчки могут продолжаться год, а то и больше. Жить в постоянном страхе тяжело. Ничего подобного раньше в Аланье не было, толчки проходили еле заметно. А вот с прошлой зимы начался ад. Неудивительно, что люди передумали покупать здесь жилье, хотя риелторы это отрицают и продолжают рекламировать нашу провинцию как безопасную зону".



Ирина Боброва