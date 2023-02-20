Война скоро перекинется на Молдову и Приднестровье, - Игорь Стрелков

19:07 21.02.2023

Стрелков: Киев пойдет на Приднестровье за оружием, а Кишинев - на Тирасполь

20 февраля 2023



Игорь Стрелков (Гиркин).

Украина хочет ввести свои войска в Приднестровье. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отметив, что это будет возможно, если Молдавия пообещает Киеву боеприпасы с российского склада в Колбасне, являющегося одним из крупнейших в Европе.



"Вполне достаточно будет официально продать „Украине" какую-то часть боеприпасов, хранящихся в Колбасне, дать полномочия на самовывоз, и „Украина" с полным правом пойдет (всего-то 2,3 км) забирать покупку. И безусловно, заберет (получив боеприпасы на много месяцев вперед), потому что слабый, по факту декоративный контингент российских войск, даже если будет сопротивляться, устоит недолго",

- написал Стрелков в своем телеграм-канале.

Он также считает, что Кишинев запросит поддержки у Румынии, чтобы окончательно закрыть приднестровский вопрос, реинтегрировав регион с помощью силы.



"В таком раскладе военные Молдавии, усиленные ихтамнетами из Румынии, легко займут растерянный Тирасполь. Все это легко считается",

- заключил Игорь Стрелков.



Напомним, на территории региона в селе Колбасна (Приднестровье) размещен крупнейший склад боеприпасов - более 20 тысяч тонн, оставшихся после распада Варшавского договора (в основном с истекшим сроком хранения). Его охраняет Оперативная группа российских войск (ОГРВ также обеспечивает миротворческий контингент), на выводе которой настаивает Кишинев, приравняв ее к оккупационным войскам. Ранее российская сторона предлагала вывезти это оружие, но Украина через свою территорию этого сделать не позволила. По предварительным подсчетам, если в день отправлять по эшелону, мероприятие займет 5 лет. В августе 2019 года Кишинев посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он обсудил с руководством Молдавии вопрос ревизии и утилизации этих запасов.



Как сообщало EADaily, Киев неоднократно предлагал властям РМ помощь ВСУ для "освобождения Левобережья от сепаратистов и российских оккупантов". 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Евросовете заявил, что их разведка узнала о планах Москвы по "разрушению политической ситуации в Молдавии", о чем он предупредил свою коллегу в Кишиневе.



Позже в интервью итальянскому еженедельнику Corriere della Sera он подтвердил, что "мы готовы помочь Молдавии в случае военной агрессии против нее российского режима".



"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она поясняет, что у нее есть подтверждения в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдавия не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье",

- сказал Зеленский.