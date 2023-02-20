Один из членов делегации США (сам Байден?) вывалился из самолета в Варшаве (видео)

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20:36 21.02.2023
Неужели дедушка - все? Эпическое падение с трапа в Варшаве
Из самолета президента США Джо Байдена, прилетевшего в Польшу, кто-то скатился с трапа на асфальт.
Это вызвало массу комментариев в соцсетях - нельзя исключать, что пострадал сам "дедушка", ранее уже побывавший в аналогичной ситуации.
В Сети распространилась видеозапись телетрансляции, на кадрах которой американский президент и его команда выходят из самолета, прибывшего в Варшаву.
Один из пассажиров воздушного судна не смог удержаться на ногах и скатился с трапа на асфальт.
Встречающим полякам пришлось поднимать упавшего.
Пользователи в комментариях под этим видео предположили, что этим пассажиром является сам 80-летний лидер США.