Запад выпускает на волю демона киргизской революции

20:45 21.02.2023 Виктор Васильев



Впервые в политической истории Киргизии все президенты страны собрались на нейтральной территории в ОАЭ под лозунгом примирения киргизского общества и восстановления былого национального величия. Однако провести встречу по плану так и не удалось. Мероприятие в задуманном формате было фактически сорвано, что грозит новой кровавой схваткой за власть.



"Каково нынешнее состояние древних кыргызов, создавших великие империи и заселивших евразийское пространство?" - вопрошает действующий президент Садыр Жапаров у себя в Фейсбуке (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выкладывает карту Кыргызского каганата IX века.



Что это означает? Знамя Великого Турана, упавшее из рук Реджепа Эрдогана, теперь поднимает Бишкек? Уровень политического пафоса и последовавших взаимоисключающих заявлений зашкаливает.



Прошедшая в Дубае в пятницу 17 февраля встреча шести президентов Киргизии, нынешнего, Жапарова, и пяти предыдущих, Акаева, Бакиева, Отунбаевой, Атамбаева и Жээнбекова, необычайно взбудоражила публичное пространство республики.



Любые попытки дать логическое объяснение тому, что происходит в последние дни в политической жизни Киргизии и к чему это может привести, заходят в тупик. Но вместе с тем объяснение имеется. И связано оно с именем экс-президента Алмазбека Атамбаева и его недавним освобождением.



Встреча в Дубае. Что это было?



Первая версия, которая лежит на поверхности, связана с добрыми намерениями действующего президента страны Садыра Жапарова.



Именно ему, казалось бы, должно быть под силу добиться примирения прежних лидеров, за каждым из которых стоят определенные регионы и элиты и тянутся кровавые распри, которые делают объединение невозможным.



События, происходящие в Киргизии в последние годы, среди них очередная смена власти 6 октября 2020 года, национализация крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор, референдум по конституции, переход от парламентской к президентской форме правления, мало проанализированы.



Однако они беспрецедентны и несут в себе очевидные исторические последствия.



Вчерашний заключенный, дважды судимый по политическим мотивам оппозиционер, не так давно стал президентом (инаугурация состоялась 28 января 2021 г.). На выборах 10 января 2021 г. Жапаров победил уже в первом туре с результатом 79,2% голосов.



С этого момента в стране продолжаются революционные по своему характеру реформы. Киргизия стала предсказуемой для соседей и интересной для внешних инвесторов. Разрешение приграничных споров с Ташкентом, начало строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан также относятся к стратегическим решениям новых властей.



И все это не могло не отразиться на экономических показателях: Киргизия по итогам 2022 года показала самые высокие темпы роста в Центральной Азии. Одних лишь инвестиционных фондов со значительным уставным капиталом в стране насчитывается пять штук, среди которых наиболее успешную деятельность ведет Российско-Киргизский Фонд развития.



Экономические достижения должны были бы дополниться признанием за действующим лидером роли "миротворца" в стране, прошедшего через череду кровавых силовых переворотов.



И именно такую картинку стремились сформировать у внешнего наблюдателя сам президент Киргизии и его пресс-секретарь, делая поспешные и громкие заявления в социальных сетях.



Однако реальность оказалась иной.



Демон киргизской революции



Возмутителем спокойствия (в который раз) стал экс-президент Алмазбек Атамбаев. Он подтвердил факт встречи, но заявил о фактическом обмане при ее организации:



"Да, встреча эксов была. Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов".



Как только Атамбаев увидел среди присутствующих Курманбека Бакиева, он покинул собрание, так объяснив свой поступок: "Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Киргизию - это две большие разницы".



Особое звучание словам Атамбаева придает один факт: 17 февраля он был на встрече экс-президентов в Эмиратах, а 14 февраля после 3,5 года заключения вышел на свободу.



В освобождение Атамбаева не верил практически никто.



Во-первых, он был и, пожалуй, остается самым своенравным политическим лидером на постсоветском пространстве.



Немудрено, что именно он стал лидером апрельской революции 2010 г., которая поставила кровавую точку в правлении проамериканского президента Курманбека Бакиева. По официальным данным во время беспорядков погибло 84 человека и более 1500 человек получили ранения.



"Там, где Атамбаев, там революция", считают знатоки политической кухни Киргизии.



Не зря политический преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков в 2017 году первым делом постарался упрятать в тюрьму своего бывшего шефа ради укрепления собственной власти. И даже последовавшая в октябре 2020 года смена власти дала экс-президенту лишь 4 дня свободы.



Атамбаев был вновь арестован, а к 11-ти годам по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева уже со стороны новых властей добавилось обвинение в организации беспорядков в Бишкеке.



Во-вторых, имелась и личная сторона конфликта экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с действующим главой государства Садыром Жапаровым. Они натерпелись друг от друга.



Дело в том, что политически мотивированный приговор сроком в 11,5 года Жапаров получил в 2017 году как раз во время правления Атамбаева.



Политик и экс-депутат парламента получил срок по обвинению в захвате заложника. Речь шла о роли Жапарова в протестных акциях 2013 года вокруг золотодобывающего предприятия "Кумтор", участники которых требовали национализации месторождения.



Самое же страшное в глазах традиционного киргизского общества произошло, когда власти не отпустили Жапарова на похороны собственного отца.



И тем не менее.



14-го февраля состоялось неожиданное, стремительное и не совсем прозрачное с юридической точки зрения освобождение (Верховный суд отправил уголовные дела на новое рассмотрение, а районный суд Бишкека разрешил выезд за рубеж).



Атамбаев освобожденный



"Наше общество должно идти вперед и не зацикливаться на старых обидах. Власть сегодня продемонстрировала стремление перевернуть страницу, начать новую главу в нашей общей истории", - так прокомментировал событие другой первый заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов.



В этом был явный намек на то, что первое лицо нашло в себе силы прервать мрачную киргизскую традицию мести предшественнику-властителю.



Сам Жапаров в опубликованном на следующий день интервью государственному информационному агентству "Кабар" так прокомментировал освобождение Атамбаева:



"Когда-то бог сказал пророку Мухаммеду: "Я на стороне милосердных и терпеливых". Мы должны быть милосердными".



Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с решением суда, Жапаров заявил, что ему "нужно подчиняться".



И все-таки ключевой момент в освобождении Атамбаева заключается не только в том, как это было сделано, но и когда: в отсутствие первого лица в стране. 13–14 февраля Садыр Жапаров находился с государственным визитом в Венгрии. И именно в эти дни состоялась "спецоперация" по освобождению экс-президента.



Выйдя на свободу, Атамбаев в сопровождении своего телохранителя Дамира Мусакеева (которого также освободили) прибыл в родовое село Кой-Таш, где и дал пресс-конференцию, сидя в роскошном кресле.



Выход из тюрьмы экс-президента был восторженно встречен оппозицией.



Одним из первых Атамбаева и его семью поздравил депутат Адахан Мадумаров - вечный оппозиционер и мечтатель о президентском кресле. В родном доме бывшего узника дожидались и другие оппозиционно настроенные политики и общественные деятели, которые наконец обрели реального лидера.



Именно к этим людям, вероятнее всего, и были обращены неожиданные слова Атамбаева о том, что он "не миллиардер, а мультимиллиардер". Освобожденный лишь несколько часов назад политик признал, что имеет силы и средства для противостояния властям.



"Испанский след"



Во всей этой истории имеется и явный зарубежный след. Выйдя на свободу, бывший президент заявил, что поедет лечиться в Испанию.



В ночь после освобождения, и буквально за полчаса до возвращения первого лица в страну, Атамбаев покидает Киргизию рейсом Бишкек - Дубай, направляясь в Испанию. Но… Затем случается еще одна "неожиданность" - несостоявшаяся по факту встреча экс-президентов в столице Эмиратов.



За освобождением Атамбаева стоит глава правительства Испании Педро Санчес, что неоднократно подчеркивает и сам экс-президент и его окружение. Если быть точным, не просто глава Испании, но лидер Испанской социалистической рабочей партии и президент Социалистического интернационала.



Именно Социалистический интернационал оказал реальную поддержку всеми (кроме небольшой группы сторонников) позабытому Алмазбеку Атамбаеву. 25 апреля 2022 года экс-президента в колонии (!) посетил генеральный секретарь Социнтерна Луис Айала.



Далее последовала резолюция Совета Социалистического интернационала в поддержку Атамбаева от 29 ноября 2022 года. 10 января 2023 года - письмо Садыру Жапарову с просьбой отпустить Атамбаева на лечение в Испанию под поручительство главы правительства Испании Педро Санчеса.



По удивительному совпадению, именно в Испании у главы Государственного комитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева имеется недвижимость, где на текущий момент проживает его жена и младший сын, который, как мы знаем по сообщениям прессы, вошел в молодежный состав испанской "Барселоны".



"Вы хотите как на Украине?"



Данное совпадение подкрепляют слухи о том, что Атамбаев нашел точки соприкосновения именно с главой ГКНБ Ташиевым, который попытался склонить к примирению нынешнего президента Жапарова.



К тому же только глава киргизских "чекистов" мог провернуть "операцию" по освобождению экс-президента в том виде, в котором она произошла.



Глава силовиков страны не только представляет собой ярко выраженный полюс действующему главе государства (представляет Юг страны, тяготеет к Турции, недвижимость и семья в Испании), но и сам может стать первым лицом.



Для этого не хватает лишь одного - реального политического лидера, способного увести элиты Севера и улицы Бишкека в оппозицию. И этим человеком является Алмазбек Атамбаев.



Поэтому слухи о возможном союзе двух внешне непримиримых политиков вполне могут оказаться правдой. Этим же объясняется и освобождение экс-президента в дни отсутствия главы государства в стране.



Не хочется впадать в банальность: "вы хотите как на Украине?", но все к этому и идет. Приведем мнение политолога Бакыта Бакетаева, который адресует киргизским политикам пример самого проблемного из постсоветских государств:



"В борьбе за власть украинские элиты настолько ослабили друг друга, что оказались под полным внешним влиянием. Межклановые разборки привели их сначала к гражданской войне, а затем к потере территорий".



"Разрозненная нация может потерять страну" - с таким подзаголовком вышло интервью ведущему изданию страны, в котором политолог положительно оценил попытку президента Садыра Жапарова сблизить разрозненные элиты путем организации встречи экс-президентов.



Формально, конечно, попытка засчитана. Но насколько она успешна?



Это покажут ближайшие месяцы, а именно весна, которая часто бывает самым горячим для страны временем года и с точки зрения внутриполитических кризисов, и с точки зрения вооруженных конфликтов на границе.



Самая заинтересованная сегодня в стабильности Киргизии сторона - это Россия. За россиянами стоят и наибольшие инвестиции в экономику, а денежные переводы из РФ составляют до трети ВВП страны. И по экономическому и военно-политическому направлениям у Москвы сложились достаточно последовательные и прочные договоренности с действующим лидером Садыром Жапаровым.



Во всех иных политических играх, в том числе в случае с освобождением экс-президента Алмазбека Атамбаева и возможными сценариями смены действующего политического руководства страны, заинтересован Запад. Источник - REGNUM

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