Окружной путь: РосАрмия закольцовывает кольцо вокруг Артемовска

20:46 21.02.2023

Окружной путь: как Российская армия формирует кольцо вокруг Артемовска

С господствующих высот освобожденной Парасковиевки хорошо простреливаются пути снабжения группировки ВФУ



Андрей Федоров

Роман Крецул

Богдан Степовой



Добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. На донецком направлении за сутки противник потерял свыше 115 военнослужащих и более десяти единиц техники, сообщили в Минобороны России. Эксперты отмечают, что освобождение поселка - это еще один важный шаг к окружению группировки противника в Артемовске: с господствующих высот Парасковиевки можно наносить более точные удары по путям снабжения группировки ВФУ в этом городе. Также 20 февраля ВКС РФ в воздушном бою сбили украинский истребитель Су-27.



Взяли Парасковиевку



Село Парасковиевка в ДНР освободили добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ. Атаку поддерживали огнем ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России 20 февраля.



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- За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, - рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Это еще один освобожденный населенный пункт рядом с Артемовском, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.



- Мы уже практически окружили Артемовск, и с той стороны уже начинают говорить, что этот город для них ничего не значит, а они держали его, чтобы максимально нанести нам урон, - объяснил он. - Но это не так. Перед тем как Парасковиевка была освобождена, ее держал гарнизон в полторы тысячи штыков. Там есть ряд господствующих высот, с которых можно не только вести корректировку огня, но и наносить более точные удары по трассам, по которым снабжают Артемовск.



Погоны для командующих



20 февраля в Национальном центре управления обороной РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. Также погоны получили еще несколько высших и старших офицеров, которым были присвоены очередные воинские звания.



Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.



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Бои за Угледар



Российские военные продолжают штурмовать опорные пункты ВФУ под Угледаром. Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков побывал в этой точке линии боевого соприкосновения.



- За спиной Угледар, видно черный дым и белую высотку. За ключевую высоту в этой точке южнодонецкого направления сейчас ведутся бои, - рассказал Кирилл Ольков.



Слышна сильная артиллерийская канонада. Наши мотострелки и морпехи отвоевывают территорию метр за метром.



- Мы шли по лесополосе перед северными дачами, попали под огонь противника. В течение суток справились с ним, заняли первую линию, - делится подробностями боев старший стрелок с позывным Пожар.



Территорию тщательно зачищают.



- Заметили три украинские БМП-2. Передали координаты нашей бронегруппе на БМП-3. Минус два БМП противника - наши их сожгли. Третья украинская оставила десант и уехала, - рассказал Пожар.



Сбили украинский Су-27



В Минобороны России рассказали подробности боев с украинскими формированиями на других участках в зоне проведения специальной военной операции.



- На купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Масютовка и Крахмальное Харьковской области, - сообщил Игорь Конашенков.



За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.



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На краснолиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



На южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВФУ. Потери украинских формирований за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.



На херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов ВФУ.



Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям на огневых позициях и 124 районам сосредоточения войск.



Истребительной авиацией сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе города Изюм Харьковской области.



Силы ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 15 украинских беспилотников.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.



"Тюльпан" уничтожает доты



В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.



Расчет самоходного миномета "Тюльпан" старшего лейтенанта Олега Перевалова поддерживал батальонную тактическую группу, штурмующую укрепления противника.



В ходе продвижения Олег обнаружил огневую точку боевиков, из которой был открыт пулеметный огонь по нашим войскам. Перевалов с подчиненными тут же накрыл из миномета вражеский дот.



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В результате уничтожено оборудованное бетонное укрепление противника с вражеским пулеметным расчетом, что позволило нашим подразделениям продолжить наступление и выбить противника с позиций.



Мотострелковый полк подполковника Александра Завадского удерживал оборону на одном из важных направлений. Украинские боевики начали наступление по всему фронту обороны. Благодаря грамотному руководству и заранее подготовленным оборонительным позициям мотострелки в течение суток отбили восемь атак противника с трех направлений.



В ходе боя противник потерял до десяти танков и других бронемашин, а также большое количество живой силы. Благодаря мужеству и героизму Александра Завадского, а также профессионализму его подчиненных противнику был нанесен серьезный урон, а его войска были отброшены на исходные позиции.