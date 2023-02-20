Почему Россия "проглядела" разоблачения Сеймура Херша

20:50 21.02.2023 Геворг Мирзаян



Три версии.



Запад с завидной регулярностью выступает с опровержениями расследования журналиста Сеймура Херша о причастности руководства США к терактам на "Северных потоках". Разоблачение объявляют ложью не только в Вашингтоне, что ожидаемо, но и в самой Европе, пострадавшей от подрыва газопровода на Балтике. На этом фоне Москва не стремится поддержать Херша, который, казалось бы, открывает правду. Чем это объяснить?



В Еврокомиссии 20 февраля отреагировали на расследование известного американского журналиста Сеймура Херша о причинах терактов на газопроводах "Северный поток". Публикацию, в которой доказывается причастность США и помогавшей им Норвегии к подрыву, назвали "спекуляцией". Такой термин использовала представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини.



Регулярно - и ожидаемо резко - разоблачения Херша комментируют в Вашингтоне. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире Fox заявил, что в материале лауреата Пулитцеровской премии "нет ни крупицы правды". Чуть ранее, 16 февраля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс назвал выводы Херша чистой дезинформацией.



"Действующая американская администрация ни при каких обстоятельствах не признает свою причастность к подготовке диверсий на газопроводах", - констатировал сам Сеймур Херш в интервью порталу Consortium News.



Позиция Евросоюза, равно как и заявления США, выглядит логично. Руководство ЕС не может признать факт вины американцев и помогавших им норвежцев. Тогда получилось бы, что одни страны - члены западного блока - США и Норвегия - совершили теракт против объекта инфраструктуры своего партнера по НАТО - Германии.



Для такого признания в Европе должны быть лидеры, готовые признать, что по целому ряду вопросов (прежде всего экономических) интересы США и ЕС давно разошлись и что Соединенные Штаты устраивает акты принуждения. Очевидно, что сказать это на уровне глав государств, не говоря уже о чиновниках Еврокомиссии, никто не может.



Более логичной представляется позиция США. Если Вашингтон признает правоту Херша, то тогда Вашингтон официально обвинят в международном терроризме, а президента Джо Байдена - в превышении полномочий (за что ему может грозить импичмент). Даже канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден будет отреагировать - просто потому, что этого от него потребует население Германии.



На этом фоне реакция Москвы на разоблачения Херша выглядит, на первый взгляд, слабой. Да, формально глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос со взрывами на "Северных потоках" будет вынесен на площадку ООН. Также было заявлено, что Россия потребует от Организации Объединенных Наций создать некую формулу для международного расследования.



Но генсек ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что "начинать расследование ООН не будет, так как у Организации нет соответствующего мандата". Рассчитывать на иную реакцию было бы сложно. Чиновники ООН не способны выступать с резкими заявлениями, если они грозят скандалом в их отношениях с США.



Можно обязать инициировать расследование через Совбез ООН, но там российское предложение будет заветировано как минимум тремя постоянными членами: Францией, Великобританией и Соединенными Штатами. Так что считать полноценным ответом это решение нельзя. Но, по мнению ряда экспертов, отказ Москвы реагировать на подрывы вредит российским интересам.



Диверсия на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которая произошла 26 сентября прошлого года, была, безусловно, чувствительным ударом для России.



"Во-первых, эти газопроводы позволяли диверсифицировать доставку газа в Европу. Это была стратегическая цель Газпрома после газового конфликта Москвы и Киева в 2009 году, когда приняли решение отказаться от покупки части украинской ГТС и строить обходные газопроводы", - напомнил ИА REGNUM эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Во-вторых, проекты банально выгодны Газпрому, пояснил эксперт. Маршрут поставки сокращается, а за прокачку газа через тот же СП-2 Газпром платил бы сам себе.



В-третьих, через "Северные потоки" Газпром поддерживал контакты с международными компаниями, а Россия - с европейскими экономическими и политическими элитами. "В СП-1 иностранные компании владели 49% акций в компании операторе, а в СП-2 они выступали как кредиторы проекта", - указал Юшков.



Помимо экономического урона, Россия несет и имиджевый ущерб. У Москвы в мире достаточно врагов - как государств, так и международных террористических организаций. Если они убедятся, что можно безнаказанно подрывать важнейшие российские инфраструктурные объекты, возникнет соблазн поступить так же.



Если раньше Москва на официальном уровне лишь высказывала подозрения о том, что за взрывами стоят "англосаксы", то сейчас российские чиновники фактически позиционируют статью Херша как прямое доказательство причастности к взрывам Соединенных Штатов. Позиционируют - но крайне осторожно.



Складывается впечатление, что Москва действительно приняла решение не отвечать. Высказываются три предположения, почему так было сделано.



Первая версия: российская сторона не отвечает потому, что не готова. Если верить статье Херша, то происшествие на СП-1 и СП-2 готовилось на протяжении нескольких месяцев. Нужно было заложить заряд, собрать разведданные и при этом не попасться. Если допустить (сугубо в рамках этой версии), что российская сторона может пойти на симметричный ответ, то здесь тоже нужна очень длительная подготовка. Намного более длительная, чем у американцев, - ведь нужно учитывать превосходство США над Россией в области электронной и иной разведки.



"У России есть технические средства и возможность нанести удар по важной для США и их союзников инфраструктуре - как на дне океана, так и в космосе", - не соглашается замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Речь идет, скорее, о нежелании действовать по принципу "око за око", указал собеседник. "Если сразу же после расследования Херша произойдут ЧП на западных объектах, то всем станет очевидно, что это сделала Россия в качестве акта возмездия. И это нанесет Москве репутационный ущерб - все будут понимать, что это ответ, но тем не менее акт терроризма есть акт терроризма. Он недопустим", - подчеркнул Суслов.



"В результате взрывы сейчас нанесли бы серьезный удар по отношениям России со странами мирового большинства - а сейчас в глазах этого большинства именно США выглядят как страна, совершившая теракт", - указал собеседник.



Вторая версия заключается в том, что взрывы на СП-1 и СП-2 были ответом США на воссоединение с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подрыв произошел через неделю после решения Москвы провести референдумы на освобожденных территориях. По упомянутой версии, в Вашингтоне якобы рассматривали возможность завершить конфликт на Украине, договорившись о границах на 23 февраля 2022 года - без Донбасса и двух других регионов. Поняв, что Москва не пойдет на такой "компромисс", администрация Джо Байдена (согласно этой версии) приняла решение нанести удар.



Один из главных тезисов расследования Херша противоречит этим построениям, указывает Суслов. "В статье утверждается, что США сначала пытались взорвать потоки в июне, когда о присоединении новых территорий еще никто не говорил", - напоминает собеседник. Впрочем, не исключено, что Байден затягивал взрывы (нужные ему для того, чтобы лишить Европу дешевого российского газа и, выражаясь словами Сергея Лаврова, "решить германский вопрос" - то есть лишить Берлин возможности играть самостоятельную роль). Можно предположить, что в Вашингтоне просто ждали повода. Решение российского руководства о присоединении новых территорий вполне могло бы стать таким поводом.



Если эти действия США были лишь ответом, то тогда Москва не обязана "отвечать на ответ". По крайней мере, сразу.



Третья версия предполагает: Москва предпочитает не вмешиваться для того, чтобы позволить американцам самим раскрутить эту историю.



Высказывается мнение, что расследование Херша - часть большой игры вокруг администрации Байдена. Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии ИА REGNUM отметил: Херш назвал фактическими виновниками подрыва всего двух людей - советника по нацбезопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Обоих считают главными представителями клана Клинтонов в команде Байдена - и вброс публикации Херша мог быть направлен против этого клана. При этом в расследовании не было ни слова сказано о Пентагоне, отмечал Дробницкий.



Также не исключено, что за публикацией стоит часть Демпартии, которая не заинтересована в выдвижении Байдена на президентских выборах - 2024, так как есть основания опасаться, что он эту кампанию не выиграет. Заказ выгоден и республиканцам, которые заинтересованы сделать из истории с "Потоками" еще один повод для обвинений Байдена в нарушении законов и самоуправстве.



Если это лишь начало некоей внутриамериканской кампании (а Херш это и дает сейчас понять), то Москве нет никакого смысла встревать в эту историю и позволять защитникам Байдена говорить о "российском следе" - что сейчас уже пытается сделать Госдеп.



Гораздо проще постоять в стороне и подождать, пока американцы сами вытащат на свет дополнительные доказательства вины администрации Байдена. Уже потом, на основании представленных самими американцами доказательств (например, озвученных на слушаниях в Конгрессе, где лжесвидетельство жестко карается), или идти в международные суды, или прибегать к односторонним действиям.



Умеренность в данный конкретный момент не означает, что ответа не будет, полагает Суслов. "Россия раскручивает историю с "Северными потоками", требуя проведения международного расследования. Будет говорить об этом на всевозможных форумах, на всех уровнях, включая G20 и ООН. Естественно, такого расследования не будет - и по прошествии какого-то продолжительного времени, когда это станет очевидным, можно будет переходить к ответным мерам", - отметил собеседник. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677001800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рекомендации по решению конкретных проблем регионов сенаторы направили в Правительство

- Государственный советник встретился с германскими парламентариями

- Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ

- Строительство и ремонт 300 объектов культуры ежегодно – программа AMANAT

- Почему все предыдущие попытки оградить страну от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско?

- Кадровые перестановки

- Ничего не сделала, но ничего и не испортила - эксперт о Гиният

- Заведено уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ"

- За провокацию к даче взятки привлекли сотрудников к уголовной ответственности

