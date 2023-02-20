Что последует за приостановкой Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

20:53 21.02.2023 Остановка потребовалась: что последует за решением России по ДСНВ

Владимир Путин недоволен тем, что договор не затрагивает ядерные арсеналы других стран НАТО



Евгения Чукалина

Мария Васильева

Роман Крецул



Москва официально приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что это решение в ближайшей перспективе не будет иметь глобальных последствий, однако в дальнейшем может стать поводом для новой гонки вооружений. Так, США наверняка начнут модернизацию своего ядерного арсенала, не ориентируясь на лимиты, которые установлены ДСНВ. Но и Россия сможет быстрее менять стратегические ракетные комплексы "Тополь-М" на более современные "Ярсы" с большим числом боеголовок, чему препятствовал договор. В МИД РФ заявили, что принятое решение обратимо и сообщили, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора.



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Стратегическое решение



Финальным аккордом послания Владимира Путина Федеральному собранию стало заявление о будущем ДСНВ. Глава государства назвал театром абсурда требования возобновить инспекции на российских стратегических объектах. Он напомнил: заявки Москвы на осмотр тех или иных объектов на территории США остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям.



По его словам, США выдвигают ультиматум: Москва должна беспрекословно выполнять пункты договора в то время, как Вашингтон будет вести себя "как заблагорассудится". Они хотят нанести РФ стратегическое поражение и "лезут" на ядерные объекты РФ, подчеркнул Владимир Путин. К тому же договор не затрагивает арсеналы других стран НАТО, которые также обладают ядерным оружием, - Франции и Великобритании.



"Повторю: [Россия] не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса", - заявил президент России.



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Госдума в случае необходимости готова провести ратификацию решения уже 22 февраля, сообщил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.



Владимир Путин внесет на утверждение в парламент документ о приостановке участия РФ в ДСНВ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о решении Москвы. В подобном ключе высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать за дальнейшими действиями России, и добавил, что США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении вооружений.



Впрочем, в самом договоре нет такого положения, как "приостановка действия", напомнил "Известиям" глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов.



- Из договора можно выйти, то есть его денонсировать. Приостановить на некоторое время можно инспекции, если сложились чрезвычайные обстоятельства, как было в период пандемии, но сейчас они приостановлены из политических соображений. Это шаг к выходу из договора, - подчеркнул он.



Тем не менее Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года предусматривает такую процедуру, как приостановка действия соглашения. Алексей Арбатов допустил, что Вашингтон под давлением общественности и конгресса сам может выйти из соглашения.



В американском посольстве в Москве отметили, что Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией по поводу договора и вопросов ядерной стабильности. Там напомнили, что США вели переговоры с РФ о продлении ДСНВ, потому что "он сделал наши страны и мир более безопасными, особенно в период роста напряженности".



- Мы тщательно изучим любые действия, которые Россия предпримет после этого решения, чтобы убедиться, что мы в состоянии защитить нашу страну и наших союзников, - сказали "Известиям" в дипмиссии.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали ДСНВ (или СНВ-3) в Праге в апреле 2010 года. Он предусматривает, что каждая страна должна сократить развернутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) - до 700 единиц.



Договор предполагает четкую систему взаимных инспекций (18 ежегодных проверок) и уведомлений. Действие документа истекало 4 февраля 2021-го. Однако в январе 2022 года РФ и США договорились о его продлении без дополнительных условий еще на пять лет - до 5 февраля 2026-го.



Несмотря на продление, в августе 2022 года Россия временно вывела свои объекты из-под проверок. В российском МИДе отметили: Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить инспекции военно-ядерных объектов в самих США.



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Глобально и локально



К вечеру приостановку Россией участия в договоре прокомментировал МИД РФ. Там отметили, что принятое решение обратимо, для этого в Вашингтоне должны проявить "политическую волю". Кроме того, в ведомстве сообщили, что Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора.



"Москва призывает США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий", - говорится в заявлении.



ДСНВ - последний договор о сокращении ядерных вооружений, который действует между Россией и США. В 2001-м США уведомили о своем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года, а в 2019-м Вашингтон объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1988 года.



- В краткосрочной перспективе никаких последствий не будет. В среднесрочной - вероятно США начнут модернизацию своего ядерного арсенала, не ориентируясь на лимиты, которые установлены ДСНВ. Однако на это уйдут годы, поскольку США находятся только в самом начале данного процесса, а у России есть объективное преимущество с точки зрения арсенала, - уточнил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



При этом со временем может возобновиться гонка ядерных вооружений.



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- Это будет сигналом, что общая ситуация в российско-американских отношениях ненормальна. Для того чтобы ее не допустить, необходимы изменения американской политики в целом в отношении России и в украинском конфликте в частности, - добавил эксперт.



Действие ДСНВ создает у США и всего остального мира "ложное впечатление", что политика Вашингтона на Украине якобы безболезненная. Так что, по мнению Дмитрия Суслова, Россия сделала "стабилизирующий шаг", продемонстрировав, кто на самом деле угрожает стратегической безопасности.



По словам эксперта РСМД Александра Ермакова, США вряд ли смогут предпринять шаги, которые заставят Москву вернуться в договор.



- Россия недовольна общим уровнем отношений и поддержкой Вашингтоном Украины. А США вряд ли ради ДСНВ полностью прекратят помощь Киеву. К тому же вряд ли многие в Штатах будут против развала договора, хотя он им во многом более выгоден, - добавил военный обозреватель.



21 февраля в МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. Ей был сделан демарш в связи с "расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", говорится в сообщении ведомства. В ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов "двустороннего характера", однако конкретно о ДСНВ ничего не было сказано.



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По мнению Александра Ермакова, из локальных последствий выхода России из договора можно отметить рост расходов на стратегические ядерные силы, пусть и не очень высокий.



- Глобально - это удар по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), дополнительные доводы для "пороговых держав" (способные создать ядерное оружие. - "Известия") продолжать свои действия, а для сторонников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) - критиковать "ядерную пятерку", - заключил эксперт.



Дальнейшие испытания



Также Владимир Путин заявил, что в США разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов и задумываются о натурных испытаниях своего потенциала. По его словам, после распада СССР Штаты захотели "навсегда зафиксировать свое глобальное доминирование, не считаясь с интересами современной России".



- Более современный ядерный арсенал у России, - рассказал "Известиям" редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. - Если говорить про морскую компоненту, то ракета морского базирования "Булава" значительно новее, чем американские Trident-2. По авиационной компоненте у нас паритет. У США есть более современные ракеты, они могут приниматься сейчас на вооружение. Но нам есть чем ответить: у нас достаточно современные ракеты Х-101, Х-102 в ядерном варианте. Ведутся и новые разработки.



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По словам эксперта, в наземных вооружениях российский парк ракет в среднем более современный. К тому же есть "Воеводы" советских времен и "Тополь-М". У США только ракеты Minuteman, изначально они 1970-х годов выпуска, неоднократно модернизированные, так что им пора обновлять свой арсенал.



- Приостановка участия в договоре ДСНВ нам где-то даже выгодна. Потому что нам надо будет менять "Тополь-М". В случае замены их на "Ярсы" у нас заметно увеличится количество боеголовок. Если мы следуем договору, то этого делать нельзя, а так это можно будет без вопросов, - предположил Дмитрий Корнев.



Кроме того, Владимир Путин заявил, что Минобороны и "Росатом" должны подготовиться к ядерным испытаниям при необходимости, но первой Россия их проводить не будет. "Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое. Глобальный паритет должен быть сохранен", - сказал он.



Если ставить более широкий круг задач - повышение возможной эффективности применения, определение характеристик новых образцов, - то методов математического моделирования недостаточно, здесь без натурных испытаний не обойтись, отметил в беседе с "Известиями" эксперт в сфере ядерного оружия Олег Желтоножко. Источник - Известия

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