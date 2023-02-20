Совпадение или диверсии. Что стоит за техногенными катастрофами в США

20:58 21.02.2023 Ольга Кузнецова



Последние несколько недель в американских социальных сетях не стихает паника: все обсуждают крушение поезда с ядовитыми веществами в Огайо, крупный пожар на складе пластиковых изделий во Флориде, а также десятки подтвержденных (или нет) происшествий, последствия которых страшно даже представить. И все это – под многозначительное молчание действующей американской Администрации.



Серия техногенных катастроф началась вечером 3 февраля. Около 50 вагонов поезда, принадлежавшего компании Norfolk Southern, сошли с рельсов в Восточной Палестине, небольшом городке на границе штатов Огайо и Пенсильвания. Во что выльется этот инцидент, в тот момент не мог предположить никто.



Восточная Палестина



Как минимум в 20 вагонах (позже их число в официальных американских СМИ начнет уменьшаться до 11, а в социальных сетях увеличиваться до бесконечности) перевозились различные токсичные вещества, в том числе винилхлорид, который чаще всего транспортируется в виде сжатой жидкости. Вдыхание винилхлорида обычно ничего приятного не гарантирует: это и одышка, и головокружение, и головные боли, а при хроническом воздействии - серьезное поражение печени и рак.



Причем винилхлорид содержался только в пяти цистернах. Из других "подарков" там оказались этиленгликоль, этилгексилакрилат, бутилакрилат и изобутилен - они тоже вызывают головокружение, головные боли, а также тошноту и поражение дыхательных путей.



Известно, что после крушения поезда и сопровождавшего его взрыва не все из контейнеров были повреждены. Чтобы избежать еще одного "взрыва, который может стать катастрофическим", местные власти приняли решение вывести винилхлорид из контейнеров в траншею и уничтожить его. Но что-то пошло не так.



В результате в атмосферу попали новые токсичные вещества, появившиеся уже в результате горения, и округу немедленно заволокли клубы черного дыма.



В городе было объявлено чрезвычайное положение, а всех живущих неподалеку от места аварии призвали немедленно эвакуироваться. Вскоре так поступили и многие другие жители Восточной Палестины, которые испугались странного запаха, витавшего в воздухе (нечто похожее на смесь ацетона и горелого пластика). Некоторые собрали все самое необходимое и немедленно покинули штат целыми семьями, бросив дома и небольшие хозяйства.



Те, кто остался в Восточной Палестине, а также на окрестных фермах, сообщили жуткие подробности о последствиях случившегося: стала умирать домашняя птица, собаки, кошки, в местных водоемах стали находить рыбьи и лягушачьи тушки. У некоторых жителей города на теле появилась странная сыпь и начались проблемы с дыханием.



При этом поведение представителей властных структур и железнодорожной компании выглядело на редкость странным: они принялись издавать противоречащие друг другу рекомендации и практически не отвечать на вопросы возмущенных граждан.



Например, сначала людям приказали использовать только бутилированную воду, но уже через пару дней было заявлено, что и в муниципальной "нет ничего опасного". Одновременно с этим владельцам частных колодцев предложили самостоятельно проверить уровень загрязнения воды еще раз, на всякий случай.



Представители Norfolk Southern вскоре заявили о том, что видят физическую угрозу расправы над своими сотрудниками и перестали встречаться с населением напрямую. Вместо этого они предлагали всем, желающим покинуть Восточную Палестину, компенсировать сумму жилищной аренды в любом городе, куда они предпочтут уехать.



Федеральные власти и крупнейшие СМИ практически проигнорировали случившееся в Огайо - вместо этого они занимались охотой на китайские аэростаты, а также обсуждали очередной транш военной помощи для Украины.



Лишь спустя две недели после катастрофы в Белом доме заявили о том, что принято решение направить в Огайо команду медиков и токсикологов.



Новые и хорошо забытые старые инциденты



16 февраля появились сообщения о новом крушении поезда - на этот раз с рельсов сошел железнодорожный состав в Ван Бюрене (штат Мичиган), причем произошло это совсем рядом с озером Бельвиль. Состав также принадлежал компании Norfolk Southern и перевозил опасные химические вещества.



Место аварии было немедленно оцеплено полицией, однако, по официальной информации, ни один из контейнеров не был поврежден.



16 февраля также стало известно о крупном пожаре в Киссимми - около часа ночи по местному времени загорелся задний забор возле склада, где хранились пластиковые изделия. Через какое-то время появилась информация, что общая площадь пожара составляет более 21 тысячи квадратных метров, а местным жителям рекомендуется не покидать свои дома, не открывать окна и с большой осторожностью пользоваться системами вентиляции.



После наступления светового дня социальные сети немедленно заполонили видеоролики с огромным черным облаком, расплывающимся с места пожара над окрестностями. Вскоре оно достигло соседних штатов.



Параллельно выяснилось, что в другом муниципалитете Флориды - в Дорале - уже около недели горит мусоросжигательный завод, но информация об этом появилась всего в нескольких местных изданиях.



Интересно, что в субботу, 18 февраля, в социальных сетях (в частности, Твиттере) неожиданно начали публиковать видеоролики с пожаром в Киссимми и сопровождать их текстами о том, что на кадрах новый очаг возгорания. Часть аудитории перепугалась и начала немедленно распространять старые видео по второму кругу, не слушая вопросов отдельных сомневающихся лиц.



Данные обстоятельства наводят на мысли о том, что произошла намеренная информационная дезориентация населения, которая на фоне молчания федеральных СМИ по данному вопросу вызвала дополнительную панику.



В выходные 18 и 19 февраля провоцировались панические настроения не только с помощью контента из Флориды.



В сети также появился видеоролик с пожаром на мебельной фабрике в Чикаго, причем двухнедельной давности. Показательно, что подробной информации по данному происшествию в поисковых системах практически нет - новостные порталы штата предлагают лишь краткие сводки, а попытка разыскать конкретное происшествие натыкается на ссылки с рекламой телешоу об опасной работе пожарных в Чикаго.



В контексте пожаров и аварий последних двух недель также стоит упомянуть ДТП, случившееся 15 февраля в Тусоне - одном из городов штата Аризона.



Там на шоссе перевернулась цистерна с азотной кислотой, в результате чего вновь произошла утечка токсичных веществ. Местных жителей, проживающих в пределах километра от места происшествия, попросили эвакуироваться, а стоящие в пробке водители могли наблюдать густые клубы оранжевого дыма.



Несмотря на то что выглядело это на редкость эффектно, авария в Аризоне - наименее опасная из всех вышеуказанных и с высокой долей вероятности явно была совершена без посторонней помощи. Чего не скажешь о других.



20 февраля штат Огайо вновь появился в новостях: произошел взрыв на металлургическом заводе Schumann and Co., находящемся неподалеку от Бедфорда.



Во время взрыва обломки и куски расплавленного металла разлетались на сотни метров вокруг, задевали соседние здания и автомобили, спровоцировав несколько пожаров. Известно как минимум об одном погибшем работнике завода, а также о 13 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Руководство нескольких местных больницы и пожарной службы попросили людей не обращаться какое-то время за экстренной медицинской помощью, так как в настоящий момент врачи заняты пострадавшими от взрыва.



Про экологический ущерб от случившегося пока сложно что-либо говорить, но запах горелого масла сохраняется в отдельных районах Бедфорда и окрестностей уже более 10 часов.



Какой-либо существенной реакции Белого дома на происходящее в Огайо, а также информации о принятых федеральных мерах, все еще нет.



"Нас атакуют!" - в чем выгоды от контролируемого хаоса



Почти каждая из техногенных катастроф, случившаяся на территории США за последние пару недель, "замечательна" тем, что в зависимости от обстоятельств может выглядеть как результатом несчастного случая, так и продуктом намеренных усилий.



Правда, частота, с которой они произошли, наводит на мысли о том, что речь идет все же о втором варианте.



Результаты расследования о крушении поездов в Огайо и Мичигане пока еще только готовятся, но их с нетерпением ждут уже многие - в первую очередь лоббисты железнодорожных и автотранспортных перевозок.



Ведь если подтвердится, например, версия о техническом факторе аварии в связи с проблемами в комплектующих поезда, то это можно использовать для внедрения системы каких-нибудь онлайн-датчиков контроля - а это новые контракты, для исполнения которых можно привлечь как федеральные, так и частные средства.



Ситуация также может повлиять и на другие аспекты грузоперевозок - например, на те же тарифы, размеры штрафов и регламенты перевозки токсичных веществ через территории отдельных штатов.



Выяснилось, например, что власти Восточной Палестины не имели никаких уведомлений от Norfolk Southern на предмет того, что через их территорию будут провозиться опасные вещества, и намерены затеять разбирательства по данному вопросу.



Помимо указанного, случившееся в Огайо и Мичигане акцентировало серьезные проблемы с железнодорожной инфраструктурой США, качество которой сильно уступает России, Европе и Китаю.



На фоне катастроф население немедленно кинулось делиться видеороликами со сходящими с рельсов поездами, и тут же всплыла информация о том, что в год происходит более полутора тысяч таких происшествий. И это при условии, что на содержание ЖД-инфраструктуры якобы выделялись деньги из федерального бюджета США.



Кроме того, если начнут говорить о ЖД-сфере, то непременно поднимется вопрос и об объектах водной инфраструктуры - мостах, плотинах, портах, которые уже давно требуют серьезного ремонта и могут создать проблемы для регулярного перемещения товаров по стране. И здесь речь уже не только о токсичных веществах, но и о продовольствии.



В марте на решение данных проблем выделили почти три миллиарда долларов, однако неизвестно, пошли ли они в итоге на реальное дело.



Ну и, разумеется, техногенные катастрофы очень хорошо можно использовать для зарабатывания политических очков и ликвидации конкурентов. Например, сенаторы-республиканцы уже начали требовать отставки министра транспорта США Пита Буттиджича, не отреагировавшего на случившееся в Огайо должным образом и не приехавшего в город в числе первых.



Другие - в том числе и 45-й президент США Дональд Трамп - фактически открыли политическое паломничество к месту крушения поезда в Восточную Палестину. Учитывая, какой репутационный ущерб в глазах местного населения получила действующая Администрация, проигнорировав (намеренно или нет) катастрофу, подобные действия американских политиков явно не лишены смысла.



Что касается того же Трампа, то вполне вероятно, что он захочет использовать в своих целях и случившееся во Флориде - например, предъявив дежурные обвинения в пожарах действующему губернатору (и своему политическому конкуренту) Рону Десантису.



Местное же население - особенно в штатах, где произошли техногенные катастрофы, - за последние две недели успели здорового напугать, не только тиражируя в социальных сетях вести о ядовитых облаках, кислотных дождях, мертвых животных, "новом Чернобыле", но и демонстративным невниманием со стороны официальных властей.



Отдельные группы лиц начали распространять идеи о том, что все случившееся - не иначе как "чья-то диверсия", направленная на уничтожение простых американцев.



А вот уже истерики такого рода дают дополнительный простор для действий местных политических элит, которым мало что может помешать объявить случившееся продуманной операцией какого-нибудь иностранного государства. Принятия каких-либо мер против этого иностранного государства может и не потребоваться, но явно облегчит реализовать намерения снова ограбить федеральный бюджет, спасая народ от "внешней угрозы". Источник - REGNUM

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