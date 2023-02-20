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Выборы в Казахстане: политики просят потерпеть, но проблемы не решают, - Магбат Спанов
21:07 21.02.2023

Экономист о выборах в Казахстане: политики просят потерпеть, но проблемы не решают

С началом предвыборной гонки в Казахстане внимание электората сместилось в сторону внутриполитических процессов. Экономисты предупреждают, что новый состав парламента, который будет сформирован после выборов 19 марта, может досрочно уйти в отставку. Причина в накопленных проблемах в экономике и отсутствие антикризисного плана. Об этом в интервью ia-centr.ru рассказал эксперт Института инновационной экономики, профессор Казахского Национального университета Магбат Спанов.

- Текущий выборный цикл в Казахстане, начавшийся с референдума и завершающийся выборами в Мажилис, наложился на череду кризисов в экономике страны. Какие проблемы нужно решать в первую очередь и почему?

- Если мы говорим о текущих экономических трудностях в разрезе выборов, то парламент может сделать многое. Но нужно понимать, что парламент играет на долгосрочную перспективу. Законодательная база как основа требует времени - минимум год. Сейчас же, чтобы снизить накал, нужно, чтобы и правительство, министры, вице-премьеры, премьер ездили по регионам и объясняли, что они хотят сделать, какие у них планы. Что будет происходить с демонополизацией, с деолигархизацией, с экономическими показателями, какая экономическая модель у нас будет.

Но пока этого нет. Поэтому просят, чтобы население потерпело. Что скоро будет какая-то отдача. Но население терпеть уже не может. Мы и так много лет терпим.

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- Какие инструменты есть у Астаны для выхода из кризиса?

- Я не согласен с программой деолигархизации, которая сейчас реализуется. В Казахстане, к сожалению, сложилось так, что финансы сосредоточены в отдельных руках.

Помните, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил про 162 человека, которые всем владеют. И вот здесь надо уметь договариваться. Чтобы было не по справедливости, а по закону. Чтобы олигархи вложились в страну, а не выделять деньги из бюджета. Чтобы тот же Клебанов (Александр Клебанов - конечный владелец Экибастузской ТЭЦ - ia-centr.ru) из Экибастуза не просто отдал государству теплоцентрали за 1 тенге, а чтобы вернул те прибыли, которые он получил и вложил в реструктуризацию этой ТЭЦ.

Кого-то посадить - самое простое. Можно забрать часть денег, но проблемы это не решит, потому что львиная доля денег все равно уйдет. Власть должна научиться договариваться.

Я как политэконом-неомарксист скажу так: есть эпоха первоначального накопления капитала. Честным или нечестным путем - не столь важно. Сейчас эта эпоха в Казахстане начинает заканчиваться в связи с введением всеобщего декларирования. И вот сейчас самое хорошее время для переговоров.

В Казахстане на протяжении всех годов независимости на первом месте были иностранные инвесторы, а не внутренние. А правительство должно создать все условия для появления внутреннего инвестора - того самого возможного среднего класса, который станет базой для устойчивого социально-экономического развития страны, при котором внешние катаклизмы не будут так страшны. Потому что внутренний инвестор не будет массово убегать из страны и массово вывозить капитал, как это происходит сейчас.

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- Январские события, рост количества околорелигиозных движений и их продвижение в рядах казахстанской общественности - является ли все это политическим отражением экономических кризисов?

- Политика - это концентрированное выражение экономики. Это все, естественно, взаимосвязано. Но самое главное - мы не понимаем, какую страну строим. Все эти концепты, которые предлагают нынешние управленцы, мне лично как обществоведу-политэконому вообще не понятны.

У предыдущих руководителей были вполне понятные цели, к примеру - вхождение в пятьдесят конкурентоспособных стран. А сейчас какой-то раздрай. Я взрослый человек. Мне нужно спокойствие. Но какое спокойствие может быть, если у нас большая часть молодежи не имеет работы.

У нас теперь ежегодно заканчивают школы и выходят на рынок 350–400 тысяч человек. Пусть 100 тысяч из них поступят в вузы, кроме этого, ежегодно создаются порядка 70–80 тысяч рабочих мест. А куда девать остальных? Девать некуда!

Соответственно, когда у людей нет средств к существованию и нет возможностей заработка, найдутся те, кто сможет собрать этих молодых людей и использовать их в тех или иных собственных целях. Когда от государства нет помощи, когда государственная идеология хромает, всегда найдется другая идеология, которая и делом поможет, и словом поддержит.

А кроме религии, ничего еще не придумали. Но у религии тоже есть разные течения - есть традиционные, а есть экстремистские. Поэтому неудивительно, что молодежь зачастую идет в экстремизм. Потому что государство с ней обошлось несправедливо, не дало возможности для самореализации.

- Получится ли стабилизировать экономическую ситуацию и когда? С какими проблемами в экономике Казахстан войдет в следующий электоральный цикл?

- Стабилизировать ситуацию мы сможем в лучшем случае к 2025 году. Потому что в нынешнем году мировая экономика плотно входит в рецессию. Кроме того, конца и края конфликта между Россией и Европой не видно - и, скорее всего, будет дальнейшее ужесточение. А учитывая, что во многом логистика и экономика Казахстана работают в рамках ЕАЭС, мы будем нести определенные издержки, которые несут нам большие угрозы и риски.

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В 2024 году начнется небольшое улучшение, а в 2025 году уже будет возможный реальный экономический рост.

И мне кажется, что новый парламент, который нам еще предстоит выбрать 19 марта, не досидит до конца своего срока. Потому что ситуация в любой момент может кардинально поменяться: сейчас все определяет экономика.

- Есть ли в стране примеры успешного менеджмента и вытаскивания страны из кризиса?

- Конечно, есть. Я могу назвать тройку лучших руководителей. Первый - это Акежан Кажегельдин (второй премьер-министр Казахстана. Работал в 1994–1997 годах - ia-centr.ru), которому выпало работать в очень сложных условиях. На втором месте - Имангали Тасмагамбетов (был премьер-министром в 2002–2003 годах. Ныне генеральный секретарь ОДКБ - ia-centr.ru). Он заложил нормативные основы для повышения эффективности сельского хозяйства и диверсификации, которыми наше государство, к сожалению, не воспользовалось.

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Есть четыре фактора производства - капитал, рабочая сила, земля и инновации. В 1992 году у нас был принят закон о массовой приватизации, что запустило первые два фактора - капитал и трудовые ресурсы - и привело к возникновению частной собственности в стране. В 2003 году правительство Тасмагамбетова приняло еще два нормативно-правовых акта, которые должны были запустить оставшиеся два фактора - земля сельхозназначения и инновации/предпринимательство.

Но, к сожалению, этого не удалось сделать. И на третье место я ставлю Касым-Жомарта Токаева, при котором начался экономический рост благодаря тем реформам, которые в свое время заложил Кажегельдин. При Токаеве был самый высокий экономический рост - больше 13 процентов.

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- Вы имеете в виду Токаева в бытность премьер-министром в 1999–2002 годах?

- Да. Это моя тройка лучших премьеров.

- Тогда логичный вопрос:почему эффективный премьер Токаев оказался не столь эффективным в экономическом плане на посту президента?

- Задачи и цели у президента иные, чем у премьера. Там ведь не только экономика, но и политика, и социальная сфера. И потом, мне кажется, что нынешний президент слишком долго отсутствовал в стране и формировался как руководитель больше за рубежом, отсюда и недопонимание многих внутренних процессов.

В Казахстане он сразу начинал с руководящих должностей: вице-министра, министра, премьера, председателя Сената и так далее. Поэтому у него сейчас и идут иногда фатальные ошибки в экономике и в социальной политике.

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Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677002820


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