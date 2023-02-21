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Разлом, грозящий даже Антарктиде. Альянс AUKUS больно аукнется Азии, - Елена Пустовойтова
21:09 21.02.2023

Разлом, грозящий даже Антарктиде
Анлосаксонский натиск оставляет трупы и разруху повсюду, куда дотянутся его руки
Елена Пустовойтова
21.02.2023

США, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего оборонного альянса под названием AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) 5 сентября 2021 года. Но присмотритесь: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) уже утыкан военными базами США – их более 50-ти!

Здесь в союзниках Вашингтона уже значатся Япония, Австралия, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Новая Зеландия и Тайвань. Однако лишь три государства будут обеспечивать "безопасность и оборону в Индо-Тихоокеанском регионе" – только англосаксы. Будто союзников там никаких, несмотря на то, что очевидный перенос центра финансовой и производственной активности в этот регион мира усилил политический зуд и в Европе. Вспомните, как взволновал Евросоюз пакт о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами и возможность размещения китайских кораблей в Тихом океане менее чем в 2000 километрах от побережья Австралии. А много ли вы слышали о приглашении Брюсселя в AUKUS? Или о желании Токио поучаствовать в нем? Запущенный около года назад слушок о том, что Токио в альянс пригласили, так и остался слухом.

А вот то, что США, Великобритания и Австралия договорились сотрудничать в разработке супер-современного гиперзвукового оружия и средств защиты от него, не слух, а одна из главных целей трехстороннего альянса AUKUS.

Но почему все-таки без своего главного союзника – Евросоюза – решил обойтись Вашингтон? Ведь всего пару недель назад еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в Вашингтоне стучал себя в грудь: "Европейскому союзу и Соединенным Штатам необходимо выработать прочную общую позицию по технологической безопасности и не следует позволять Китаю получать доступ к самым передовым технологиям". В точном соответствии с намерениями Белого дома. Он едва ли не клялся в своей лояльности Соединенным Штатам, заявив, что существует "очень большая согласованность в китайской повестке дня между ЕС и США". Уже только этим Бретон предал интересы компаний ЕС, в том числе голландского производителя оборудования для производства чипов ASML, которому США фактически запретили экспорт в Китай, одному из своих крупнейших клиентов. А чего стоило Франции пережить решение президента США передать, в рамках оборонного проекта AUKUS, контракт на производство для Австралии 12-ти подлодок стоимостью в 66 миллиардов долларов от французской Naval Group американцам! И – ничего. Бретон заверял, что США всегда найдут Европу на своей стороне, когда дело дойдет до обеспечения общей безопасности в области технологий.

Пресмыкаться перед США Евросоюзу не ново. Неделю назад генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер сообщил Пекину, что у агентства исчезло "политическое понимание для отправки своих астронавтов на китайскую космическую станцию Тяньгун", хотя астронавты ЕКА Саманта Кристофоретти и Маттиас Мауэр готовились к этому событию годы, проходили совместные тренировки со своими китайскими коллегами и изучали китайский язык. Ну, разве будет преданный евро-холуй лишним в антикитайском походе Вашингтона?

Оказывается, будет.

Заглянем "за угол": уже в ближайшем будущем AUKUS, вооруженный супероружием, встанет на страже крупнейшего в мире поставщика сжиженного природного газа – Австралии.

Объем экспорта австралийского СПГ в 2021 году составил 80,23 миллиона тонн. Больше, чем у Катара, экспортировавшего 77,83 миллиона тонн, и США с их 70,43 миллиона тонн.

Ледокол.jpgЗначащаяся во второй пятерке по разведанным запасам газа Канберра далеко позади США или России. Но два года назад исследования в Антарктиде показали, что подо льдом там хранятся огромные запасы метана. До четверти морского метана Земли. Выбросы этого газа в море Росса начались еще в 2011 году. Механизм таких утечек метана в Антарктиде еще не изучен, но это не помешало Канберре построить новейший ледокол RSV Nuyina на румынской верфи Damen Shipyards Galati. RSV Nuyina будет основным средством обслуживания австралийских антарктических и субантарктических исследовательских станций и центральной платформой научных исследований в Антарктике и Южном океане. На нем теперь пополнение запасов трех постоянных исследовательских станций Австралии на Антарктическом континенте, комплексные научно-исследовательские работы, для которых судно оснастили лабораторией площадью 500 квадратных метров, на которых трудятся 116 научных сотрудников. На судне есть 13-метровый бассейн для спуска и подъема подводного научного оборудования.

Вы говорите, Арктика защищена статусом экстерриториальности и международными договорами, запрещающими добычу там природных ресурсов? Но мы знаем, кто и где пишет правила в геополитике сегодня, и нет таких договоров, которые при необходимости США не порвут ради сохранения власти своей империи. Порвут и этот, "обеспечивающий использование Антарктики в интересах всего человечества".

И они свою власть сохранят, если получат доступ к предположительно гигантским запасам нефти и газа в Австралийском секторе Арктики в районе моря Росса. Канберра считает, что разведанные запасы в море Росса составляют около 50 миллиардов баррелей нефти и более 100 триллионов кубометров газа. Для сравнения: российские резервы этих углеводородов составляют 107,2 миллиарда баррелей нефти и 47,7 триллиона кубометров газа.

Так что AUKUS уже обеспечивает прикрытие антарктической кладовой и будущие маршруты поставок энергоносителей. Куда? В страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на который приходится более половины мировой торговли.

Удержать этот рынок под своим контролем для англосаксов равнозначен выбору между жизнью и смертью, поскольку именно здесь больнее всего проявились угрозы их доминированию. Начиная с 2008 года, региональные биржи в Гонконге, Шанхае, Токио, Маниле, в Индонезии, Индии и даже Турции все чаще стали включать в корзину валют евро, юань и иену, подрывая позиции доллара США.

А с 2015 года все чаще договоры оформляются в форме двусторонних соглашений и в национальных валютах. Англосаксы стали терять финансовое, экономическое, а вместе с ними и политическое влияние на главном рынке планеты. И не стоит удивляться тому, что они заблаговременно принимают меры, чтобы застолбить львиную долю добычи и тем самым положить руку на горло АТР.

Так что под вопли по обе стороны Атлантики о "противостоянии экспансии Китая" началось планомерное освоение антарктической кладовой. Там уже прокладываются капитальные взлетно-посадочные полосы, сооружаются морские причальные комплексы, спешно построен ледокол. Англосаксы умело связали Украиной руки и ноги Евросоюзу, заставив его платить из собственного кармана за противостояние США с Россией. Для Китая они создали другую "Украину", Тайвань. И осталось только покрепче посадить с помощью энергоносителей из Арктики крупнейшую экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона на долларовую иглу, чтобы вернуть США так дорогой для них статус.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677002940


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