В Афганистане разрушили памятник Алишеру Навои

21:13 21.02.2023

МИД Узбекистана выразил сожаление по поводу ситуации с повреждением памятника поэту Алишеру Навои в Афганистане. В ведомстве рассказали, что представители талибов* заверили их в непричастности к этому инциденту.



