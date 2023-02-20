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В Афганистане разрушили памятник Алишеру Навои
21:13 21.02.2023

МИД Узбекистана выразил сожаление по поводу ситуации с повреждением памятника поэту Алишеру Навои в Афганистане. В ведомстве рассказали, что представители талибов* заверили их в непричастности к этому инциденту.



"По этому вопросу МИД связался с афганской стороной, которая заверила, что данный акт вандализма никоим образом не отражает политику правительства, которое выступает за укрепление многовековых дружеских отношений с братским Узбекистаном", - говорится в сообщении.

В середине февраля издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники сообщило, что талибы* разрушили памятник Алишеру Навои, который находился в провинции Балх. Акт вандализма осудил Фронт национального сопротивления Афганистана, заявив, что такие действия создают языковую и этническую напряженность в стране.

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов заявил, что происшествие является самовольным и необдуманным решением неизвестных. Он добавил, что афганская сторона предпримет меры по их восстановлению.

Отметим, что в апреле 2010 года в Мазари-Шарифе осквернили барельеф, посвященный Алишеру Навои.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Источник: Kursiv.media.uz

Источник - ia-centr.ru
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