В каких странах могут произойти следующие землетрясения

00:17 22.02.2023

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения

Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам



Ольга Коленцова

Денис Гриценко



Новые подземные толчки в Турции и Сирии, случившиеся 20 февраля, были аномально сильными и являются "неприятным симптомом" того, что сейсмическая активность в этом регионе будет долгой, рассказали "Известиям" ученые. Причем в опасности, по их мнению, находятся и другие страны, расположенные в сейсмоопасных зонах Средиземноморья, - Италия, Греция, Кипр, Испания, Португалия. Необычно долгая подземная активность обусловлена тем, что в прибрежных зонах движение литосферных плит происходит чаще и ощущается сильнее, чем на материке. Также исследователи отмечают, что триггером землетрясения могло стать максимальное за 992 года сближение Луны и Земли, которое произошло 21 января. Оно вызвало дополнительное смещение плит, что и привело к серии сильных подземных толчков.



Опасная поломка



События в Турции и Сирии развиваются не совсем по тому сценарию, который прогнозировало большинство ученых. После крупного землетрясения магнитудой 7,7, случившегося 6 февраля, сейсмологи говорили, что толчки продолжатся еще некоторое время, однако их сила будет заметно снижаться. Вопреки этому, 20 февраля на границе двух стран произошли новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Эксперты Европейского средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что это девятое сильное землетрясение в регионе за последние трое суток. А всего за две недели с 6 февраля в Турции и Сирии зафиксировано около 6 тыс. подземных толчков.



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- Последний толчок был действительно аномально сильным, и это неприятный симптом, - сообщил "Известиям" профессор кафедры физики Земли СПбГУ Владимир Троян. - До этого наблюдалась тенденция к снижению интенсивности афтершоков. Теперь в данном регионе они, скорее всего, будут продолжаться. Не исключены ощутимые подземные толчки и в сейсмоопасных зонах вблизи Турции - это относится к Италии, Греции, Кипру, Испании, Португалии и другим странам, связанным со Средиземноморским регионом. В других частях мира катастрофического землетрясения не предвидится.



В очаговой зоне последнего землетрясения, которая простирается на несколько сотен километров, наверняка будут другие ощутимые толчки, считает заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян.



- События 20 февраля произошли в одной зоне с событиями 6 февраля, - отметил специалист. - Сильное землетрясение сопровождается последующими толчками, которые определяются магнитудой главного удара. Если она была большая, то серия длится дольше и в ней бывают более мощные толчки. В случае с этим неординарным по своей магнитуде 7,8 ударом они могут продолжаться месяцы.



Земля, Луна и гравитация



В прибрежных зонах подземная активность выше, чем в континентальных областях. Это обусловлено строением Земли. В ее центре расположено внутреннее ядро с радиусом около 1250 км, далее идет внешнее ядро с толщиной около 2200 км. Над ним лежат 2900 км вязкой мантии, а еще выше - довольно твердая кора толщиной около 40 км.



- Из жидкой части ядра время от времени поднимаются сгустки, которые возникают в связи с происходящими там реакциями, - пояснил директор НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф КубГУ Владимир Бабешко. - Они поднимаются вверх, потому что они легче, и выходят наружу через вулканы. Для компенсации давления что-то должно втянуться в кору Земли. Больше всего для этого подходят океанические литосферные плиты, так как они значительно мягче, чем материковые. Турция находится именно в прибрежной зоне, возможно, поэтому недавнее землетрясение имеет такую силу и длится так долго.



У ученых есть теория о том, что триггером землетрясений может быть расстояние от Земли до Луны. 21 января Луна была ближе всего к Земле за последние 992 года, расстояние до нее составляло 356 568 км. Гравитация Луны тесно связана с приливными процессами, а они в свою очередь могли послужить причиной сдвига тектонических плит.



- Не исключено, что близость спутника к нашей планете стала той самой последней соломинкой, - считает Владимир Троян. - Напряжение горных пород было уже сильным, но Луна могла стать неким спусковым механизмом.



Специалисты отмечают, что, несмотря на имеющиеся технологии и возможности для расчетов, предсказать даты и силу дальнейших землетрясений пока невозможно. Хотя масштабная работа в данном направлении ведется, ведь их катастрофичность, как наглядно показали события последних двух недель, невероятно высока.



- Технологии искусственного интеллекта, включая алгоритмы машинного обучения, вычислительные ресурсы суперкомпьютеров, а также возможность хранить и работать с гораздо большими объемами данных могут сформировать условия для прорыва в данной области за счет имитации землетрясений и моделирования, - считает эксперт Центра компетенций НТИ на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Евсюков. - Данные подходы позволяют получать огромные массивы измерений, а далее фильтровать их для поиска закономерностей, которые надежно сигнализируют, когда произойдет "искусственное" землетрясение. Подтверждение гипотез производится наложением цифровых двойников землетрясений на сейсмические данные от реальных зафиксированных толчков.



По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции, случившемся 6 февраля, достигло 41 156 человек, в Сирии погибло более 5800 человек. При толчках 20 февраля в Турции и Сирии погибло по меньшей мере 6 человек, более 730 пострадало. По оценке Всемирной организации здравоохранения, стихийное бедствие тем или иным образом затронуло 23 млн человек.