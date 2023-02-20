Почему все предыдущие попытки оградить Казахстан от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско? - Е.Косенко

00:43 22.02.2023 Угроза дефицита воды с каждым годом приобретает для Казахстана все более отчетливые контуры, а сама проблема уже входит в число наиболее актуальных вопросов национальной безопасности



Евгений Косенко, 20 февраля 23



Угроза дефицита воды с каждым годом приобретает для Казахстана все более отчетливые контуры, а сама проблема уже входит в число наиболее актуальных вопросов национальной безопасности.

"Нехватка водных ресурсов является серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны и в текущих реалиях переходит в разряд вопросов национальной безопасности" – в частности подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, озвученном 1 сентября 2022 года.

"Сокращение внешнего притока воды усугубляется ее неэффективным использованием – потери доходят до 40%", – возмутился глава государства и особо отметил, что среди причин этого безобразия, является высокая изношенность инфраструктуры (более 50% водопроводных сетей), низкий уровень автоматизации и цифровизации, а также отсутствие научного сопровождения и катастрофический дефицит кадров.

Поэтому ответственным чиновникам настоятельно было предложено озаботиться отраслевым кадровым вопросом путем подготовки квалифицированных специалистов. А заодно активизировать деятельность Водного совета при правительстве страны и подготовить проект документа, который бы способствовал развитию водной отрасли в целом.

Теперь исполнительной власти в лице сразу нескольких министерств предстоит проделать весьма существенную и обстоятельную работу, причем по ряду пунктов, похоже, придется начинать вообще с азов.

И в таком случае возникает закономерный вопрос – по каким причинам ситуация с водным обеспечением была доведена до кризисной и что в этом направлении делалось (или наоборот, не делалось) все предыдущие годы?



В режиме самоуспокоения

Практически до начала 2021 года казахстанские чиновники пребывали, если можно так выразиться, в состоянии некоторой "раздвоенности сознания", при которой, с одной стороны, вроде как существовал обширный пакет документов, включая различные Национальные проекты, Государственные программы, просто программы и наконец многочисленные ведомственные постановления и приказы призванные развивать водные ресурсы в целом и обеспечение населения питьевой водой в частности (о некоторых из них подробнее поговорим чуть позже), а с другой стороны – дефицит этих самых водных ресурсов всячески отрицался, а по поводу обеспечения населения качественной водой все сводилось к традиционной мантре: "осталось совсем немного поднажать и все получится".

Например, еще в январе 2021 года, выступавший на своем онлайн-брифинге в СЦК тогдашний министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев после оглашения данных о снижении речного стока на 20%, получил вопрос от модератора о возможном водном дефиците:

– В Казахстане грядет дефицит питьевой воды, и сегодня в своем докладе вы это озвучили. Вы говорили, что нужно сокращать ее потребление. Что это значит для граждан?

В ответ министр решительно заявил, что никакого водного дефицита нет в принципе:

– По поводу дефицита питьевой воды мы никогда вопрос не поднимали, у нас вопрос так не стоит. Мы говорим о том, что нам надо снижать потери…

Что же касается упомянутого снижения потребления, то эта рекомендация, по словам руководителя ведомства, относится в первую очередь к сельскому хозяйству, которое потребляет 60% пресной воды и где отмечается наиболее нерачительное использование этого ресурса.

Вполне возможно, проявляя оптимизм в отношении водного дефицита, министр опирался на прогнозные результаты реализации многочисленных программ по водообеспечению.

– В городах централизованным водоснабжением обеспечено 10 миллионов человек. Это составляет 94,5% городского населения. Для улучшения качества жизни в городах в текущем году планируется увеличить данный показатель до 97%, а в 2023 году до 100%. В сельской местности услугами централизованного водоснабжения обеспечено 6,5 миллионов человек или более 84%. Министерством планируется в 2019 году достичь показателя 88% и в 2023 году охватить 100% сельского населения соответствующей инфраструктурой. На сегодня мы выработали план обеспечения сел услугами водоснабжения гарантированного качества и объема… – бодро докладывал в июне 2019 года на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр (в настоящее время работающий первым заместителем премьер-министра).

Удовлетворенно выслушав доклад руководителя МИИР, тогдашний премьер-министр Аскар Мамин заслушал и доклад министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, который сообщил, что возглавляемое им МСХ полностью поддерживает планы МИИР по 100% обеспечению доступа сельского населения питьевым водоснабжением к 2022 году и в случае передачи Минсельхозу функции по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения, приложит все необходимые усилия для достижения планируемых показателей.

Заодно Омаров предложил для более эффективного использования средств выделяемых на "водные программы" создатьна базе РГП "Казводхоз" некоего Единого оператора, который в дальнейшем и будет осуществлять эксплуатацию всех групповых водопроводов с подвешенными к ним внутрипоселковыми сетями.

Чуть позже, в июне 2021 года, министр сельского хозяйства был отправлен Касым-Жомаром Токаевым в отставку, поэтому вопросы обеспечения водой сельчан перешли по наследству уже новому руководству.

А сроки реализации тотального водообеспечения, озвученные Романом Скляром, были скорректированы новым премьером Алиханом Смаиловым в мае 2022 года, когда было решено перенести полное обеспечение населения водой на 2025 год

Несмотря на не менее бодрый доклад нового министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускебаева о том, что "доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах 98,1% и в селах 93%, а благодаря выделению из республиканского бюджета на нужды водообеспечения 215 млрд. тенге доступ городского населения к воде уже к концу 2021 года будет доведен до 98,5%, а сельского до 94,7%", глава правительства тогда отметил и немало нерешенных проблем:

"Некоторые проекты по строительству групповых водопроводов реализуются годами. Во многом это следствие некачественной разработки проектной документации и последующее удорожание проекта, споры между заказчиком и подрядными организациями, отсутствие координации. В этой связи поручаю акиматам регионов в ускоренном порядке актуализировать комплексные планы водоснабжения, а по аварийным водопроводам – принять незамедлительные меры по их ремонту…" – подчеркнул Алихан Смаилов

Заодно было констатировано, что наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а по городскому водоснабжению наиболее отстающим регионом является Жамбылская область.

(Более подробно о проблемах водоснабжения в различных регионах страны, наш портал писал в июне прошлого года в материале "Дефицит воды нарастает"в котором, помимо всего прочего, рассказывалось об удивительных "открытиях", сделанных правительством, выяснившим, что несмотря на все рапорты, не имеют доступа к нормальной воде более полумиллиона казахстанцев. При этом, данные чиновников об успехах водообеспечения разнятся, а в отчеты периодически попадают населенные пункты, где на бумаге водоснабжение наладили, а на деле нет…)

Ну а пока сотрудники различных ведомств из-года в год наращивали отчетный процентаж водного обеспечения, жизнь то и дело преподносила неприятие сюрпризы.



Скажи нам, чиновник, когда же вода?

Таковыми стали засухи 2021 и 2022 годов в южных и западных регионах республики, вызвавшие массовый падеж скота из-за нехватки воды и выгоревших естественных пастбищ (ущерб исчислялся тысячами голов).

При этом, областные чиновники винили "Казгидромет", якобы вовремя не сообщившего им о начале засушливого лета с увеличением температур выше нормы; метеорологи сообщали, что никакой аномалии в жаре нет и, в частности, "август 2021 года по температурному режиму повторил сценарий 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годов", а ответственные сотрудники департаментов Минсельхоза призывали разделять понятие "засуха" и "засушливость" (как будто от изменения термина, мор скота от жажды и нехватки кормов был бы меньше).

В итоге, в ноябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал подобный падеж скота "недопустимым" и строго настрого призвал "не повторить ситуацию в будущие годы".

Кстати, чуть раньше, в сентябре 2021 года, глава государства уже критиковал чиновников за сокращение размера субсидий, выделяемых на бурение скважин с 80% до 50%:

"Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80% объемы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля"… – велел тогда Президент Токаев.

Вполне возможно, что процесс "изучения" идет до сих пор, так как каких-либо практических шагов в деле внедрения этого "передового международного опыта" в засушливых регионах страны в прошлом году в открытых источниках обнаружить не удалось…

Зато в течение нескольких последних лет прибавилось, если можно так выразиться, "программного обеспечения".

Еще при министре Мирзагалиеве Министерством экологии, геологии и природных ресурсов начала разрабатываться "Концепция проекта управления водными ресурсами Казахстана на 2020–2030 годы".

Выступая на заседании правительства, посвященному утверждению этого документа, тогдашний глава ведомства пообещал, что будет построено 26 новых гидротехнических сооружений, реконструировано 182 республиканских и 300 коммунальных сооружений. Также будут сооружены "новые ирригационные системы для увеличения площади орошаемых земель с 1,7 до 3 млн. га. Увеличена протяженность облицованных магистральных и распределительных каналов с 3423 км до 19 тыс. км. Материально-техническое оснащение бассейновых инспекций будет повышено до 100% обеспеченности…"

Вдобавок, была обещана полная цифровизация всего водного хозяйства Казахстана и внедрение некоего проекта под интригующим названием "Smart water" ("Умная вода").

Впоследствии, любознательные журналисты республиканских СМИ неоднократно пытались найти на официальных порталах результаты внедрения всего обещанного, но, увы, их поиски успехом так и не увенчались.

Но зато, уже в ноябре 2021 года Комитет по водным ресурсам Минэкологии торжественно сообщило разработке еще одного программного документа – проекта Концепции развития системы водных ресурсов РК на 2021–2025 годы.

Масштаб задуманного развития действительно впечатлял.

В частности, в Концепции планируется, что к 2025 году в стране будет проведена "полная оценка ресурсов поверхностных вод с учетом изменения климата и антропогенных нагрузок" (к сожалению, бюджет этого проекта и его кадровое наполнение в условиях катастрофического дефицита специалистов, в тексте документа не уточняется).

Помимо этого, к 2024 году запланирована "разработка потенциальных направлений межбассейновых трасс переброски речного стока и подземных вод", что по оценкам специалистов-гидрологов, неминуемо потребует огромного количества свежих и уточненных данных как по разведанным запасам, то есть глубине залегания, качеству, вероятным объемам потребления воды, так и прогнозных сведений.

Кто и за чей счет будет осуществлять эту работу – опять остается непонятным.

Есть в активе министерства и другие не менее мощные задумки.

Так, в ноябре 2021 года следующий министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства рассказало том, что в предстоящие пять лет в Казахстане запланировано строительство девяти новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 1,7 кубических километров.

Польза от этого будет поистине великой. Так, по словам министра, возведение новых водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 14 населенных пунктов, ввести в оборот 195,3 тыс. га новых орошаемых земель и создать более 20 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве. Заодно снизится водная зависимость от соседних стран – от Кыргызстана до 30%, от Узбекистана до 25% и до 15% – от России.

С реализацией, правда, есть одна небольшая "загвоздка". Согласно предварительным расчетам, общая стоимость строительства девяти водохранилищ составляет 59,4 млрд. тенге, из них поддержано в республиканском бюджете на период 2022–2024 годов всего 11,3 млрд. тенге.

Таким образом, по информации министра, только для завершения разработки проектно-сметной документации дополнительно необходимо еще 700 миллионов тенге, а также для реализации строительно-монтажных работ до 2025 года – 47,4 млрд. тенге". И где их изыскать – пока неизвестно.

Ведь даже на те проекты по водообеспечению, которые уже реализовывались, деньги выделяют урывками, а за время простоев неминуемо дорожают материалы и сама работа.

"В соответствии с программой партии "AMANAT", необходимо провести строительство центральных водопроводов в 511 населенных пунктах до 2025 года. На 2022 год запланированное скорей всего будет выполнено. Однако далее возникают проблемы. Министерство финансов превысило лимиты финансирования, по этой причине начало реализации отдельных проектов пришлось перенести на 2024–2025 годы, из-за чего в следующем году удастся обеспечить водой только 91 поселок из 120 запланированных…", – рассказывала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в ходе общественных слушаний по проблемам водоснабжения, проведенных в нижней палате парламента в июне 2022 года.

Кроме того, депутат проинформировала коллег о том, что"в ряде перспективных сел водопроводы были построены 50 и более лет назад и есть только на бумаге. По факту их износ настолько высок, что они не работают или работают по часу в сутки. Качество воды в таких водопроводах не лучше, чем вода из открытых водоемов. Они нуждаются как минимум в реконструкции, но все программы направлены в основном на строительство новых водоводов..."

Иначе говоря, приятная глазу чиновников статистика об обеспечении 84% сельских жителей питьевой водой также явно нуждается в серьезной корректировке.

Что же до более крупных населенных пунктов, то реконструкция очистительных сооружений и водопроводов требуется как минимум в семидесяти городах страны, где средний износ действующих систем уже составляет около 60%.

С коллегой согласился и спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, огласивший прогноз международных экспертов о том, что через 10–15 лет потребление воды в Казахстане вырастет на 46 процентов, при этом дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических метров в год.

Не отмалчивался и присутствующий на заседании вице-премьер Ералы Тугжанов, который в качестве наиболее негативного сценария развития ситуации, даже допустил рост социального напряжения в обществе и появления в наиболее проблемных регионах страны "водных митингов".

Правда, рецепт высокопоставленного чиновника как всего этого избежать выглядел несколько расплывчато и смахивал на применение "всего хорошего, против всего плохого", (а по сути, сводился к необходимости строительства новых водопроводов и повышения благосостояния жителей села): "Главным фактором минимизации указанных рисков являются зеленые технологии и устойчивое производство, включающее эффективное управление ресурсами, модернизация существующей и развитие новой инфраструктуры, повышение благосостояния населения и качества окружающей среды за счет применения рентабельных мер сокращения степени воздействия на окружающую среду".

Выслушав вице-премьера, мажилисмен Елдос Абаканов заметил, что положение было бы лучше, а управление эффективнее, если бы у воды был один хозяин, а не ситуация с "семью няньками": "Водой у нас занимаются несколько госорганов. Минсельхоз отвечает за обеспечение водой фермеров и крестьян. Мининдустрии – за обеспечение водой населения. Минэкологии – за эксплуатацию гидротехнических сооружений и за политику в области трансграничных рек. Акиматы – за использование населением подземных вод. В результате, конкретных ответственных по проблемным вопросам найти трудно. Происходит общая бесхозяйственность…"

Кстати, говоря про проблемы с живительной влагой из-за увеличения размеров ее потребления, Ерлан Кошанов "как в воду глядел".

Уже осенью прошлого года, дефицит воды стал ощущаться даже в самой Астане (особенно в многоэтажных домах, где резко упал напор в трубах).

Чиновники городского масштаба удивлялись, жаловались на нехватку мощностей по производству питьевой воды и насосного оборудования, а заодно сетовали на то, что при проектировании левого берега мало кто предполагал, что население столицы так резко увеличится и превысит миллион человек.

В свою очередь, ряд экспертов и журналистов напоминали, что о потенциальных проблемах с водоснабжением Астаны специалисты начали говорить еще несколько лет тому назад, (а заодно настоятельно советовали строить дополнительные насосные станции), но тогда от них попросту отмахнулись и сослались на обилие действующих стране масштабных "водных" программ, с помощью которых любую беду можно было легко развести руками и без вложения дополнительных средств.

Так что, в итоге фактически были проигнорированы даже обращения депутатов парламента, поднимавших эту тему относительно на ранней стадии развития проблемы (в феврале 2020 года на пленарном заседании Мажилиса о грядущем дефиците воды в столице говорил депутат Павел Казанцев, а в декабре того же года, вопрос о качестве и количестве питьевой воды поднял депутат Шакир Хахазов, обратившись с запросомна имя премьер министра).

В ответ народные избранники прослушали всю ту же дежурную информацию об обилии различных государственных программ и их крайне действенном воздействии на водообеспечение страны в целом и ее столицы в частности.

Последовательно сменяющих друг друга программ действительно было много, но вот результаты большинства из них оказались, мягко говоря, не впечатляющими (о чем, в свое время весьма подробно писалось в казахстанских СМИ, поэтому детально вспоминать о них, наверное, необходимости нет).

Достаточно лишь вкратце упомянуть первую программу "Питьевые воды", утвержденную в 2002 году, которая длилась восемь лет. Бюджет программы составлял 195 миллиардов тенге, а по итогам ее реализации ожидалось полное обеспечение питьевой водой более 7000 населенных пунктов, в том числе проведение систем водоснабжения в 174 аула, 86 городов и поселков городского типа.

Промежуточные итоги подвела в 2008 году Генеральная прокуратура РК, заявившая о том, что "Более 250 млн. тенге, предназначенных на реализацию программы "Питьевая вода", было потрачено не по назначению".

"В итоге, усилиями отдельных должностных лиц реализация программы превратилась в инструмент личного обогащения, бюджетные средства тратились на изначально нереализуемые проекты, либо построенные объекты простаивают по различным причинам, не изученным при планировании работ…" – чуть позже дополнил выводы коллегзаместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Андрей Лукин.

Закончилось все тем, что "Питьевые воды" обругали буквально на всех уровнях и с самых высоких трибун и постарались поскорее о ней забыть.

Второй шанс напоить страну появился после принятия Государственной программы по водоснабжению "Ак-Булак" на 2011–2020 годы.

Объем инвестиций и финансирования составлял на первом этапе около 951 миллиардов 490,3 миллионов тенге (впоследствии, сумма увеличилась до 1,3 триллиона тенге). Результатом должно было стать 100% обеспечение питьевой водой жителей городов и 86% жителей сельской местности к 2020 году.

Чуть позже, программу сначала разбили на два этапа, в июне 2014 года свернули часть проекта "как утратившую силу" (с переносом нереализованного на 2017 год), затем часть ее положений было интегрировано в Государственную программу развития регионов до 2020 года и в Государственную программу инфраструктурного развития "Нурлы жол".

Касательно первого этапа, по итогам его реализации довольно быстро начался "разбор полетов", в ходе которого Генпрокуратура сообщила о "возбуждении 26 уголовных дел и привлечением к различным видам ответственности, в том числе и уголовной свыше 140 должностных лиц".

Заодно многомиллиардные нарушения выявили Счетный комитет.

И хоть ответственные чиновники периодически уверяли, что несмотря на все трудности и нарушения, большая часть плановых показателей программы в конечном итоге может быть достигнута, оппонентов, доказывающих обратное, у них было немало.

"В Казахстане 1,2 млн. человек испытывают проблему доступа к воде. В 2607 сельских населенных пунктах до сих пор нет качественной питьевой воды… Основной причиной является неудовлетворительное администрирование бюджетной программы и неосвоение выделенных в 2019–2020 годах средств из бюджета, неудовлетворительная и не выдерживающая никакой критики деятельность комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, который является одновременно и заказчиком, и администратором бюджетной программы. Постоянная смена руководства комитета, некомпетентность отдельных должностных лиц препятствует достижению комитетом поставленных руководством страны задач по обеспечению качественной питьевой водой населения страны" – в частности, заявил депутат сената парламента (а в прошлом аким СКО) Ерик Султанов, обратившись с запросом на имя премьер-министра страны в сентябре 2020 года.

Подали голос и специалисты гидрологи, обратившие внимание на то, что "Программа "Ак Булак" в принципе не предусматривает строительства новых гидротехнических сооружений, тогда как это является одним из основных элементов при строительстве систем водоснабжения. Поэтому уже сейчас можно прогнозировать, что в рамках этой программы инфраструктурные объекты не будут реализованы. Отсутствие таковых условий негативно повлияет на основные итоги реализуемой программы…" – говорилось в одном из экспертных заключений, направленных в правительство.

Не сильно были довольны ситуацией с реализацией программы и на местах, где периодически даже заявляли о ее полном провале.

В настоящее время о программе "Ак Булак" как таковой чиновники уже в основном не говорят, предпочитая рассуждать об ее очередных преемниках в виде Госпрограммы "Нурлы жер" и Национального проекта развития регионов со сроком реализации 2025 года и даже наличием при нем интерактивной карты по обеспечению населения питьевой водой.

Некоторый скепсис в адрес вышеуказанных программ в сентябре 2021 года высказывал Счетный комитет, зафиксировавший "риски недостижения поставленных задач к 2025 году по причине несогласованности и фрагментарности отраслевой политики…"

Ну а пока идет процесс согласования, а заодно приведения к единому знаменателю многочисленных документов, ученые прогнозируют сокращение объемов речевого стока в стране до 99 кубических километров (что при сохранении динамики способно уменьшить водные запасы страны к 2030 году практически в 4–5 раза до 23 кубических км, что вполне сопоставимо с годовой нормой потребления и вполне может вызвать в стране острый водный кризис).

На уже упомянутых выше общественных слушаниях по вопросам водоснабжения, прошедших в июне прошлого года в парламенте страны, проблему ухудшения ситуации с водоснабжением признал и министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев (правда, отодвинув "час Х", то есть "необратимость процесса", до 2040 года):

"По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу. Ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы может привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах" – мрачно перечислял "болевые точки" главный эколог страны, а заодно согласился с оценками грядущего дефицита водных ресурсов к 2030 году: "По прогнозным расчетам, к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубических км, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубических км. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубических км, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики…"

И вот теперь, "водная эпопея", похоже, опять пошла по очередному кругу. В течение нынешнего года предстоит "актуализировать и модернизировать" несколько действующих программ и концепций, постараться принять новую редакцию многострадального Водного кодекса (последнее ее обсуждение было на портале Открытые НПА в январе этого года), понять, откуда взять сотни квалифицированных специалистов-гидрологов, а после этого понимания попытаться до конца года создать научный центр по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства.

Что же до других первоочередных задач, то согласно предписаниям Концепции управления водными ресурсами, в этом году местным властям надо будет "отрегулировать тарифы" в сторону неизбежного повышения таковых (и при этом, избежать социального напряжения в обществе), добиться ощутимой экономии воды при проведении сельхоз работ (и при этом, не допустить гибель урожая от засухи), начать коренную модернизацию водопроводного хозяйства в городах, (и при этом постараться не обеспечить дополнительной работой следствие, прокуратуру и Антикоррупционное агентство). Последнее, на мой, сугубо субъективный взгляд, задача и вовсе из категории фантастики.

Короче говоря, год обещает быть достаточно жарким. Причем, как в прямом, так и переносном смысле. И кроме шуток – весьма судьбоносным в плане дальнейших перспектив страны. По крайней мере, осознание того, что уже в не столь отдаленном будущем страна может превратиться в обезвоженную полупустыню с катастрофическим дефицитом питьевой воды, у властей, похоже, наконец, появилось. И хотя бы в этом ощущается определенный прогресс… Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677015780





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