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Китай решает невыполнимую задачу – дружить с Россией и сближаться с США и Европой, - В.Скосырев
00:54 22.02.2023

Дипломатическим орудием Пекина служит план мира в Украине

Владимир Скосырев
21.02.2023

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
рф, китай, ван и, внешняя политика, мирный план, украинский конфликт Первым, с кем в Москве провел переговоры Ван И, был секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В Россию после вояжа по странам Европы прибыл Ван И, член Политбюро ЦК КПК, ответственный за внешнюю политику. Как подчеркивают эксперты, главным в дискуссиях будут предложения по урегулированию в Украине, обнародованные в принципе председателем КНР Си Цзиньпином, а также повестка в ходе его предстоящего визита в РФ. Во вторник вечером Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Вашингтон, который расширяет военную помощь Киеву, опасается, что будет выглядеть поджигателем войны на фоне мирной инициативы Пекина. Поэтому США распространяют слухи о поставках китайского оружия Москве.
Как передал ТАСС, Патрушев во время встречи с Ван И сказал, что отношения России и Китая являются приоритетом внешней политики РФ. Они, по его словам, самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре. CNN, в свою очередь, ранее констатировала, что отношения между Россией и Китаем также прочны, как они были год назад, когда Си и Путин заявили, что дружба между двумя державами не имеет границ. Хотя эта дружба не столь глубока, поскольку частично основана на общем неприятии политики США, Запад тревожит укрепление китайско-российского партнерства. Он также пытается угадать, что же конкретно предложит Си или официальный Пекин в первую годовщину начала военных действий в Украине.

Ван И еще в Мюнхене и на встречах с главами МИД ФРГ, Франции и Италии сказал, что 24 февраля Китай выдвинет свой мирный план. Скорее всего его изложит сам Си или возможна публикация отдельного документа на сей счет (см. "НГ" от 20.02.23). План, судя по словам Вана, предполагает, что должны быть учтены не только принципы суверенитета, территориальной целостности (подразумевается Украина), но и законные озабоченности России по безопасности. В Москве, как и в Европе, тоже, вероятно, ожидают детализации предложений Пекина. Впрочем, Москва могла получить по ней информацию ранее по дипломатическим каналам. Словом, вокруг инициативы Пекина развернулся настоящий информационный бой. В ходе него американские чиновники утверждали, что Китай будто бы стал снабжать Россию летальными видами вооружений. Эти данные основаны на источниках, которые США не раскрывают. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Вану в Мюнхене, что это может вызвать серьезные проблемы в американо-китайских отношениях.

Реагируя на эти обвинения, представитель МИД Китая заявил, что США распространяют ложную информацию. "Это США, а не Китай поставляют поток оружия на поле боя. США не уполномочены читать нотации Китаю. Мы никогда не примем диктат США и попытки оказать нажим на китайско-российские отношения. Кто призывает к миру и диалогу, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию? Международное сообщество знает ответ", – пояснил представитель дипломатического ведомства КНР.

Головоломкой для наблюдателей стало и то, что в минувший вторник КНР распространила концепцию глобальной безопасности. Она была предложена Си Цзиньпином в апреле 2022 года. А теперь государственное агентство "Синьхуа" указало шесть принципов и 20 главных линий для взаимодействия в этой области. Но главное внимание уделено необходимости избежать ядерной войны. Документ призывает соблюдать положения, содержащиеся в совместном заявлении пяти ядерных держав, сделанном в январе 2022 года, а также создать справедливую, равноправную базу ядерной безопасности.

Спрашивается, почему Пекин сделал на этом упор именно сейчас. Ведь на эту тему рассуждают некоторые политики в России, не говоря уже о пропагандистах.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Россия может согласиться с китайским планом, по крайней мере в вопросе ведения переговоров. Не согласится с этим Украина. Что касается китайской поддержки Москвы, то мы точно не знаем, что там реально происходит. Американцы раздувают вокруг этого шумиху. Не думаю, что Москва и Пекин достигнут открытых договоренностей. Они, если и будут, то будут неформальными. Китайцам невыгодно ухудшать отношения с США демонстративным образом. Китайская позиция всегда состояла в том, что ядерная война недопустима. В РФ тоже никто не говорил, что она допустима. Я думаю, китайский документ – это знак беспокойства по поводу того, что в Украине произойдет эскалация военных действий".

Руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики Андрей Карнеев сказал "НГ", что в беседах Ван И в Москве "главным будет обсуждение программы предстоящего визита Си в Россию. Также Ван поделится впечатлениями о поездке в ЕС, встречах с американскими и европейскими коллегами. О мирном плане тоже может пойти речь. Но поскольку Китай ратует за переговоры, это вряд ли устроит Украину и Запад. У КНР нет большого опыта посредничества в разрешении конфликтов. Не думаю, что он и сейчас возьмет на себя такую роль".

Источник - НГ
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