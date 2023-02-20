Лимонов. Жизнь. Смерть. К 80-летию со дня рождения, - А.Балтин

08:16 22.02.2023

Лимонов. Жизнь. Смерть.

к 80-летию со дня рождения

Александр Балтин



Лимонов и смерть - несочетаемые сочетания: слишком избыточно в нем было жизни, бунта, живого неистовства; слишком спешил, казалось, хотел успеть поучаствовать во всех войнах, записать все, что пережил…



Стихи (а сейчас мне хочется говорить о Лимонове-поэте) его выкраивались из бумаги простоты: залитой харьковскими окраинами в той же мере, в какой эссенцией обэриутов, и, вероятно, Хлебникова, которого почитал крупнейшим поэтом века - прорывшим словесные ходы на много столетий вперед.



Смерть появлялась в стихах Лимонова: без брутальности и экзистенциального окраса: как-то так:



- Умираешь умираешь

Драгоценный в важном чине

Вспоминаешь вспоминаешь

О реке и о речной морщине



…будто в этот излом морщины и предстоит кануть, когда придет время…

Или так:



Половина его жива

(старика половина жива)

а другая совсем мертва

и старик приступает есть



Все, переходящие подростковый возраст и приступающие жить дальше, наполовину мертвы; всех сотрясают мысли о смерти: даже тщательно скрывающих это…



Простота поэзии Лимонова обманчива: изломы ее сверкают тайной, каковая не подлежит разгадке, как не подлежит ей и смерть.



Проза сильно проезжала по стихам Лимонова: сильно, всеми колесами, всею властью: прикоснувшись к которой он получил изрядное признание…



…и все равно - Лимонов не очень ассоциируется со смертью, только с жизнью, в том числе и с поэтической ее областью…



2



Лимонов ассоциируется с бунтом, войной, неистовством, но никак не со смертью, хотя, воевавший не раз, должен был знать о ней многое; а известие о его смерти вызывает сквозную реакцию: не может быть!



Однако – рога факта упираются в сознание.



Сам он, напарываясь на рога: государства, обстоятельств, судьбы, норовил бороться, но не уклоняться, обходные маневры почитая недостойными бойца.



Он не вписывался ни в великую советскую жизнь, ни в литературный тогдашний официоз: книги своих стихов издавал сам, и сам же распространял их, почитая себя достаточно известным поэтом, но предпочитая, кажется, общение со шпаной…



Рабочие окраины, пустыри, серовато-монотонный мир, пьянка: и зреющее в душе неистовство: жажда побега – желательно на край земли, или…



Стихи выкраивались из отказа от иллюзий и – конкретики, предложенной вокруг; стихи отсылали то к выкрутасам-экспериментам обериутов, то к словесным движения Хлебникова; и сквозь них всегда проступала проза.



Ее Лимонов писал литыми фразами, собирая их сильно и стройно, и скандального в его книгах было столько же, сколько мастерского; однако, казалось, что сам он перерастает собственные романы, желая стать персонажем истории, куда более интересным, нежели писатель.



Западная жизнь не могла насытить – слишком гладко, слишком буржуазно, негде развернуться бунтарю, да и флаг никакой не поднимешь.



Вероятно, эмигрантские литературные круги представлялись Лимонову прокисшими, а возвращение на Родину…



Он ворвался в постсоветскую реальность мощно, бурно, страстно; он швырял в общество лимонки статей, и противостоял медленному превращению великой советской России в скучный филиал запада, без достоинств оного, с одними недостатками.



Война манила Лимонова: словно иначе он не мог проявиться, не мог закрепиться в истории; или – испытать свое мужество, или отточить его.



Казалось, он всю жизнь доказывал что-то: скорее себе, чем людям, скорее идеям, чем читателям, и вот…



Сможет ли доказать нечто смерти, известие о которой представляется чьей-то шуткой?



Но – в черном, – опаленный порохом, оставивший свои книги где-то позади себя, он уходит по бесконечной лестнице, едва ли зная, что там.



И бороться больше не с кем.



Комментарии:

Andrey

Korobeynikov

Сегодня в 08:55

Уважаемый автор. Интересный был, противоречивый, но талантливый человек. Умел повести за собой молодежь. Кто сегодня может похвалиться таким талантом? Запомни увиденную много лет назад дискуссию по телевидению между Э. Лимоновым и М. Захаровым. Захаров "поучал" Лимонова, как хорош капитализм и как плох социализм. Лимонов усмехался.