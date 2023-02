Запад нервничает. Обстановка на фронтах и в умах, - Николай Сорокин

09:14 22.02.2023 Запад нервничает. обстановка на фронтах и в умах

Николай Сорокин



8 февраля Россия в категорической форме обвинила Запад в непосредственной причастности к конфликту на Украине. В Кремле подчеркнули, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт. Германия передаст Киеву 14 танков Leopard. США - якобы, 31 M1 Abrams, Лондон - 14 Challenger 2. Кроме того, боевые машины должны будут поступить в зону конфликта из Польши, Нидерландов и Испании (их там, правда, почти не осталось). Ерунда, конечно, ничего это решить не сможет даже приблизительно, но факт прямой вовлеченности полностью подтверждается.



У западных элит явный глубинный комплекс, точнее, глубокое психическое потрясение. Они повторяют мантру: "Россия не может и не должна победить", тем самым загнав себя в угол. Вот это "Россия не может и не должна" превратилось в реальное заклинание из сказки, придуманной 30 с лишним лет назад находящимися в эйфории идеологами, понятно, с корнями из раннего Средневековья. Сказка о своей исключительности, тотальном доминировании, ничтожности остальных цивилизаций, культур и путей развития, отличных от современной англосаксонской версии капитализма. Они действительно живут в мире фэнтези, недаром этот жанр столь популярен в современной культуре. Если Россия победит, то у всех спадут розовые очки, которые, на самом деле, как в сказке культового американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "The Sage of Oz" – зеленые (город-то изумрудный), и все увидят, что мир устроен совсем по-другому, чем ежедневно пытается рассказывать CNN. Других аналогий у меня просто нет.



И вот, начиная с 9 февраля, начались нехарактерные для западных лидеров и представителей СМИ пробросы, свидетельствующие о постепенном изменении глобальных оценок и прогнозов на окончание конфликта.



Глава МИД Германии, одна из наиболее ярких лидеров коалиции "Светофор" Анналена Бербок, о чьей девиантности последний год начали ходить живые легенды, в издание Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы "ведут войну против России".



Бербок оправдала свои действия следующей мощной мудростью: "Wer keine Fehler macht, der lebt nicht", т.е, "Не ошибается лишь тот, кто не живет". Тут важны не формулировки, а именно сам факт, что ей пришлось оправдываться; и причина здесь может быть только одна: на Анналену надавила заокеанская метрополия, просто потому, что все местные лидеры, включая папу Шольца – для нее не авторитеты. Анналена как-то заявила, что если даже народ Германии против оказания помощи Украине, мы ее все равно будем оказывать, так как ценности для нас куда важнее электората, это она мощно задвинула.



Далее. Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за грамотной тактики российской армии, заявил 10 февраля неназванный представитель Пентагона. По его словам, фронт юга Украины разваливается на части (добавлю, что на Центральном фронте медленно и кроваво происходит примерно то же самое).



Он отметил, что "бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон".



Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту. Ну, не за минуту, конечно, но через месяц их не станет.



Как известно, до этого канцлер оккупированной Германии Олаф Шольц после мощнейшего месячного нажима американской и британской администраций призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. Американцы, чтобы заставить Олафа это сделать, даже вынуждены были заявить о передаче Зеленскому трех десятков устаревших Абрамсов, чего, скорее всего, не будет даже в отношении самых древних моделей, типа M1 или М1А1. Или же с них снимут все современные девайсы, но тогда ценность этого крайне перетяжеленного танка на черноземах Украины не просто равна нулю, а глубоко отрицательна.



Что же касается Леопарда-1 – это очень слабый устаревший танк с тонкой броней и слабой 105-мм пушкой (тем более, что снаряды такого калибра практически исчерпаны), вообще никак не способный противостоять нашим модернизированным Т-72 всех типов, а уж тем более, Т-90М (считаю, это лучший массовый ОБТ мира). Но мы, собственно, не об этом.



Крупнейший английский информационщик, бывший член Палаты общин Мэттью Пэррис уверен, что роль западных стран не может заключаться исключительно в поставках бесплатного оружия Киеву. Он указал на интерес Запада в определении параметров "любого мирного договора", отметив, что в диалоге РФ и Украины будет присутствовать "и третья сторона". "Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире".



"Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку", - утверждает автор.



Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в свою очередь подтвердил готовность Москвы к переговорам, но - без предварительных условий.



О чем в этой цитате идет речь на самом деле? Многие подумают, что Мэтью пишет о необходимости для Запада нарастить степень своего влияния в конфликте и еще сильнее сплотиться вокруг киевского руководства. Ничуть не бывало! Маститый журналист имеет в виду следующее: пора прекратить слепо потакать безумным требованиям Зеленского, нацистов и ряда западных лидеров; нужно предложить России разумный компромисс и заставить руководство Украины его принять. Статья ровно об этом, и причина проста: силы и "незалежной", и Запада находятся на грани истощения, а Россия день за днем методично переваривает их. Если сейчас не пойти на уступки, то к лету придется идти на куда более серьезные как территориальные, так и репутационные потери.



А вот еще штришочек. Недавно премьер Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, гневно клеймя русских агрессоров. Однако 13 февраля нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках. Издание Welt направило запросы в правительства Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией. Изначально Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак целый месяц кричал, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.



И, наконец, вишенкой на торте стало беспрецедентное, взорвавшее информпотоки, заявление крупнейшего американского журналиста, правозащитника, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Сеймур заявил, что власти США однозначно и безальтернативно причастны к взрывам на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.



Херш, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что дистанционно управляемые взрывные устройства на нитках газопровода на дне моря установили в июне 2022 года американские водолазы во время учений НАТО. Спустя три месяца разведывательный самолет ВМС Норвегии сбросил в этот район гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. В результате были разрушены три нитки газопровода.



Здесь важно следующее. Сеймур обвинил администрацию Байдена в государственном терроризме, т.е. выступил на стороне той части американских элит, которые исходят из реальных интересов своей страны, а не надуманных глобалистских авантюрных проектов, прямиком ведущим к ядерному столкновению с Россией. И ни соросовские СМИ, не спецслужбы его месседж замолчать не смогли. Скандал с подрывами "Северных потоков" набирает обороты. Москва официально квалифицирует эту акцию как теракт и созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Американские официальные лица после публикации Херша вынуждены оправдываться, но получается не очень. Опять же, для нас в ключе данной публикации важен не сам факт подрыва, а внезапно возникающие возможности для целой части элит излагать альтернативную точку зрения, чего не было еще совсем недавно. А такому парню, как Сеймур, доложу я вам, просто так, без грандиозного скандала уже рот не заткнуть даже при сегодняшних "политтехнологиях".



А ведь какая позиция главенствовала еще три недели назад, особенно у англосаксов? Только сами украинцы могут определять уровень договоренностей с Москвой; мы в это якобы не вмешиваемся. Эта концепция исходила из того, что Украина никогда не признает никакие территориальные потери, ее позиция однозначна – уход за границы 1991 года. Они не понимали, что это просто смешно? Точнее, информированные специалисты, ясное дело, понимали, а вот, например, абсолютное большинство конгрессменов и сенаторов – нет. Зачем, лучше же по идиотской привычке тешить себя красочными иллюзиями.



По словам Пэрриса, страны Запада скоро должны будут "сказать больше", т.е. всерьез надавить на киевский режим. По его мнению, "должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться".



Могут хоть все присутствовать, но мир будет заключен исключительно на наших условиях, и что совершенно безальтернативно, обязательно с учетом ультиматума декабря 2021 года об отводе всех натовских сил и баз к демаркационной линии 1997 года.



Потому что у нас нет никаких альтернатив, и для нас это вопрос не тупого фрейдистского доминирования, а элементарного выживания.



Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил, что его коллега в США Джо Байден испытывает озабоченность относительно необходимости прекращения боевых действий на Украине.



На днях лидеры Бразилии и США провели переговоры в Вашингтоне. По словам да Силвы, он сообщил коллеге о необходимости создания группы стран, которые прямо или косвенно не вовлечены в украинский кризис, "с тем, чтобы мы могли найти возможности достижения мира".



Понимание того, что нечто, резко отличающееся от прежнего, должно произойти на фронтах украинской войны, последние дни все больше обсуждается, буквально витает в воздухе.



Как пишет немецкое издание Bild, этой позиции придерживается и известный американский политолог Джордж Фридман, который уверен, что конфликт на Украине приближается к своей кульминации.



По мнению Фридмана, события на Украине движутся к опасной переломной точке. Политолог объяснил свою позицию тем, что, если ранее Киеву удавалось, как он считает, отражать достаточно успешно российские атаки, то в последний месяц "Россия начала самоутверждаться". "Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы", - отмечает американский политолог.



Уверенное положение на фронте российских войск и слабость ВСУ, по словам Фридмана, связано с отсутствием или нехваткой у Киева боеприпасов большей дальности действия. Такое оружие помогло бы украинским военным затруднять России подтягивание подкреплений и подвоз припасов. Нужно сказать политологу, что отсутствие достаточного количества артиллерии и боеприпасов – вопрос архиважный, но далеко не первый. Главное же заключается в том, что на Украине практически полностью уничтожена кадровая армия и вообще заканчиваются пригодные для действий такой интенсивности солдаты и офицеры. И никакими наемниками заменить их невозможно: на отдельных, узкотактических участках фронта – да, но в рамках военных действий на линии соприкосновения почти в тысячу километров – данная затея является глупостью и пропагандой.



На донбасском направлении после взятия ключевого УРа – Соледара – "Вагнер" приближается к освобождению Артемовска-Бахмута, в котором идут тяжелейшие бои, противник ежедневно перебрасывает в мясорубку до 500 солдат. Идет продвижение в Запорожье, начался штурм беспрецедентно укрепленного угледарского УРа. Резко нарастили боевую мощь группировки в Белоруссии и в Крыму. Англосаксонским разведслужбам отлично видно, к чему все идет.



Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если ВСУ будут окружены в Бахмуте, говорится в статье издания The Wall Street Journal.



Все это заставляет Запад нервничать.



Нельзя, разумеется, сбрасывать со счетов и соображение следующего характера: все эти миротворческие завывания служат лишь одной цели – на некоторое время остановить войну, чтобы, воспользовавшись этим, резко нарастить производство и, соответственно, поставку вооружений Украине. Это ведь было уже на наших глазах после заключения т.н. Минских соглашений. Как известно, с вооружениями у натовских стран на данный момент образовался преизряднейший дефицит; лишь танков и ББМ было потеряно около 7700 – две с половиной танковой армии. Чуть меньше – артиллерийских систем, как советских, так и западного производства. А ведь продукция 9 лет свозилась со всей Европы и Северной Америки.



Как будут развиваться события в глобальном смысле - покажет ближайший месяц. И военная и политическая ситуации находятся накануне коренного перелома. Должно возобладать что-то одно: либо неизменившееся желание доминировать, на которое просто нет конвенциональных возможностей (о других просто не будем говорить), либо понимание, что следует уступить и заставить своих марионеток подписать наши условия. После чего перейти к обсуждению отхода натовской инфраструктуры от российских границ: на самом деле, для Запада в этом ничего запредельного или постыдного нет, это элементарное уважение к требованиям безопасности крупной державы, это даже не "санитарный коридор", существующий со времен Петра Великого у наших западных границ, а всего лишь отвод крупных наступательных соединений и вывод стратегических баз. В России никто не претендует ни на что большее, нужна лишь возможность безопасно существовать и не подвергаться прессингу непрерывно подступающего к границам агрессивного и изначально русофобского объединения. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677046440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Меры по реализации экономических реформ в Казахстане обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти

- Серик Жумангарин встретился с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями Абайской области

- В Правительстве рассмотрели ход реализации поручений Главы государства

- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2023г. составил 105%

- Женское крыло партии создадут при "AMANAT" - Ерлан Кошанов

- Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в Сенате

- Кадровые перестановки

- В Сенате рассмотрели Закон по вопросам ЖКХ

- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы противодействия рейдерству и воспрепятствованию предпринимательской деятельности