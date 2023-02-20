Песков: Путин сделал очень много для Минских соглашений. Мы строили-строили и...

09:32 22.02.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал все для реализации Минских соглашений ― в отличие от Германии, Украины и Франции.



По словам Пескова, партнеры России по "нормандской четверке" использовали Минские соглашения в качестве ширмы, которая позволила им вооружить Украину.



Песков также отметил, что уже сейчас понятно, что на момент заключения соглашений у России не было пути, чтобы убедить Украину реализовать договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства.



Кроме того, Песков заявил, что никаких контактов Путина и Байдена в ближайшее время не будет.



Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также он поручил обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.



Андрей Пронин