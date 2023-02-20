Не скучно живут. Российские депутаты кидаются друг в друга "резиновыми изделиями" и вызывают на дуэль

10:27 22.02.2023

Российский депутат бросил резиновое изделие в коллегу и вызвал его на дуэль



Конфликт между парламентариями произошел в Костроме.



Серьезный конфликт между депутатами произошел на заседании одного из комитетов Костромской областной думы. Парламентарий Дмитрий Грибков бросил в своего коллегу Евгения Щепалова резиновую перчатку и вызвал его на дуэль. Свой поступок он объяснил нанесенными оскорблениями.



О конфликте с депутатом Грибковым Евгений Щепалов написал на своей странице в соцсети. Там же он выложил видеозапись, которую была сделана им во время заседания Думы.



"Председатель комитета по госустройству и этике депутат Грибков дошел до стадии бросания резиновым изделием, прямо на заседании комитета", - заявил Щепалов.



Из опубликованного видео становится понятно, что конфликт между депутатами произошел из-за поста Щепалова от 29 января. В нем он написал о якобы имевших место "близких" отношениях между Грибковым и его бывшим помощником, который был осужден за педофилию.



В посте Щепалов предлагает Грибкову пройти проверку на полиграфе, чтобы выяснить, была ли у него связь с помощником. "Работая в таком обществе, мне лично страшно за своих детей!" - отметил Щепалов.



Грибков в ответ заявил, что Щепалов публично оскорбил его лично и его семью, в том числе родителей, жену и детей. Он предложил коллеге "божьего благословения и прощения", а потом бросил в него резиновую перчатку и вызвал на дуэль.



"Если ты действительно мужчина, то ты согласишься на эту дуэль", - сказал Грибков на заседании. Депутат объяснил, что если он окажется прав, то Щепалов должен будет сложить с себя депутатские полномочия.



"Если окажусь я вдруг неправ - я положу свои депутатские полномочия. При этом перед тем, как я пойду на полиграф, мы оба пишем заявления о добровольном сложении полномочий без даты. В дело пойдет заявление того, кто проиграет", - пригрозил Грибков.



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Во время диалога депутат Щепалов пытался несколько раз ответить своему коллеге словами "рот закрой" и "слушай сюда". В итоге рассерженный Грибков дал своему обидчику пять минут на принятие решение и запись оборвалась.



При этом ранее на сайте Костромской областной думы сообщалось, что депутат Щепалов регулярно нарушает дисциплину и пропускает заседания. Из-за этого заместитель председателя Думы предлагал ему сложить с себя полномочия.



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