Газификация по-семейски. По территории Казахстана могут пустить газопровод из России в Китай

10:50 22.02.2023

Эльдар НУРУЛЛИН



Министерство энергетики рассматривает два варианта газификации востока Казахстана. О них сегодня в правительстве рассказал министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ, передает Экспресс К.



- Первый вариант - строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей, чтобы обеспечить окупаемость вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений, - поведал Болат АКЧУЛАКОВ.



Второй вариант - импорт газа из Российской Федерации в рамках "Дорожной карты" по сотрудничеству в газовой отрасли между Казахстаном и Россией.



- На сегодняшний день "КазахГаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки предварительного технико-экономического обоснования для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода Российская Федерация - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика, - добавил министр энергетики.



Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ поручил Минэнерго принять окончательное решение до 1 мая.



Население этих регионов ждет газ уже давно. А у Министерства энергетики и "КазахГаза" до сих пор нет полного внятного ответа - по какому варианту нам идти. Пора уже, наконец, определиться и поставить точку в этом вопросе,



- заключил премьер.