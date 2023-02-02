Как "союзники" сожгли Европу (история), - Александр Широкорад

11:05 22.02.2023 02.02.2023



Союзники, которые сожгли Европу



Англо-американские бомбардировки были жестокими и почти бесполезными



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



"Летающая крепость" (Вoeing B-17) в небе над Германией, весна 1945 года. Фото Национального управления архивов и документации США

78 лет назад англо-американская авиация в течение трех дней, с 13 по 15 февраля 1945 года, фактически уничтожила древний германский город Дрезден. Он хотя и был крупным городом, но в отличие, например, от Эссена или Гамбурга не имел тяжелой промышленности. Зато считался одной из культурных столиц Германии с памятниками архитектуры, музеями и театрами.

ДВОЙНОЙ ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ



К концу 1944 года в Дрездене была создана довольно приличная система ПВО. Но к февралю 1945-го все зенитные пушки вывезли из города и отправили на Восточный фронт в качестве противотанковых орудий. К 13 февраля поток беженцев от наступления Красной армии, которая находилась уже в 80–100 км, увеличил население города до миллиона с лишним. Кстати, наличие в Дрездене сотен тысяч беженцев затруднило подсчет погибших. По разным оценкам, их от 40 до 150 тыс. человек. По оценке автора – больше 100 тысяч.



Очевидец писал:



"Шторм начался, когда сотни меньших пожаров соединились в один, громадный. Гигантские массы воздуха всасывались в образовавшуюся воронку и создали искусственный смерч. Тех несчастных, которых поднимали вихри, швыряло прямо в пламя горящих улиц. Те, кто прятался под землей, задыхались от недостатка кислорода, вытянутого из воздуха, или умирали от жара, жара такой силы, что плавилось человеческое мясо и от человека оставалось влажное пятно…



После первого рейда была трехчасовая пауза. Затишье выманило людей из укрытий. Чтобы спастись от смертоносного жара, тысячи жителей направились в Гросс-Гартен, чудесный парк в центре Дрездена площадью в полторы квадратных мили. Но палачи все рассчитали… В 01.22 начался второй рейд. Сигналы тревоги не сработали. Небо покрыло вдвое большее количество бомбардировщиков с зажигательными бомбами на борту. Эта волна предназначалась для того, чтобы расширить огневой шторм до Гросс-Гартена и убить тех, кто был еще не убит.



Это был полный "успех" англо-американцев. В течение нескольких минут полоса огня пересекла траву, охватила деревья и загорелось все – от велосипедов до ног и рук… После налета трехмильный столб желто-коричневого дыма поднялся в небо. Масса пепла тронулась, покрывая теплые руины, в сторону Чехословакии. Один домовладелец в 15 милях от Дрездена нашел в своем саду целый слой рецептов и коробочек от пилюль из дрезденской аптеки. А бумаги и документы из опустошенного Земельного управления упали в деревне Лирна, почти в 18 милях от Дрездена".



Не правда ли, очень похоже на ядерный взрыв.



Утром 14 февраля Дрезден атаковали свыше 1300 бомбардировщиков Б-17 "Летающая крепость" и Б-24 "Либерейтор". Группа из 61 Б-17 заблудилась и нанесла удар по центру Праги. Убито свыше 700 человек, ранены 1182 человека, полностью разрушено 63 здания.



К февралю 1945 года Дрезден стал городом-госпиталем. Во время ночной бомбардировки медсестры вынесли на себе тысячи искалеченных за пределы города к реке Эльбе. И вот низколетящие "Мустанги" расстреливали этих беспомощных пациентов – как и тысячи стариков, женщин и детей, бежавших из города.



По плану тяжелые американские истребители "Мустанг" должны были прикрывать "Летающие крепости" от атак германских истребителей. Но в связи с отсутствием последних пилоты "Мустангов" начали охоту на бегущих из города людей.



С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ



В чудовищном преступлении после войны британские и американские политики начали винить… СССР. Якобы на Ялтинской конференции Сталин просил Черчилля и Рузвельта разбомбить Дрезден. 11 февраля 1953 года Госдепартамент США сделал заявление, где говорилось, что "разрушительная бомбардировка Дрездена произведена в ответ на просьбу Советов об оказании усиленной поддержки с воздуха и была предварительно согласована с советским руководством".



Кстати, и другие варварские бомбардировки городов Германии западные союзники пытались объяснить помощью Красной армии. Так, 3 февраля 1945 года Берлин пережил самый тяжелый воздушный налет в войне. В этот день в хмуром небе над столицей Третьего рейха появились 937 американских бомбардировщиков Б-17 и Б-24, которых сопровождали 613 истребителей. За 53 минуты они сбросили на районы Темпельхоф, Шенеберг и Кройцберг 2267 т бомб. Площадь в четыре квадратных километра была полностью разрушена, при этом, по американским данным, погибло 23 тыс. человек. 36 бомбардировщиков и 9 истребителей были сбиты.



Американское командование объявило своим летчикам перед вылетом, что через Берлин 3 февраля проходит 6-я танковая армия СС из Арденн на Восточный фронт, так что ВВС США помогают русским. Это было наглой ложью. 6-я танковая армия двинулась к озеру Балатон в Венгрии и даже на 100 км не приближалась к Берлину. Но это вранье за океаном повторяли и после войны. Зато когда советское командование обращалось с просьбами нанести бомбовые удары по германским кораблям и портам в Прибалтике и Восточной Пруссии, Лондон и Вашингтон отвечали отказом.



Во всех преступлениях Второй мировой виноваты русские! Половина японских студентов, посещающих Хиросиму, уверены, что атомную бомбу на город сбросил СССР.



Наши солдаты честно воевали под Москвой, Сталинградом, Курском и в Берлине. Но я не знаю ни одного случая, чтобы летчикам или артиллеристам отдавался приказ бить по жилым кварталам, где заведомо не было солдат вермахта или СС.



ЕВРОПА В РУИНАХ



Наши историки акцентируют внимание на бомбардировках Германии, забывая, что союзная стратегическая авиация столь же интенсивно бомбила сотни городов во Франции, Италии и других странах Европы.



С 1940 по 1945 год дальние бомбардировщики союзников сбросили на Европу 2,028 млн т бомб. Из них по странам:



50% – Германия, включая Австрию и Судетскую область;



22% – Франция;



14% – Италия;



7% – Балканы;



7% – Бельгия и Нидерланды.



Сейчас во всех европейских странах вину за бомбардировки вешают на СССР или представляют их анонимными. На острове Корфу гид показывает на средневековую крепость, разрушенную авиацией в 1944 году. "А кто бомбил?" – спрашиваю. Гид пожимает плечами. Знает, но молчит за 30 сребреников.



В январском 2023 года журнале "Антенна" вижу статью об Адриано Челентано. В 1943 году он решил прогулять уроки. И в этот день при бомбардировке Милана была разрушена его школа на виа Сандрино. "Погибли все учителя и ученики". А кто бомбил? Неизвестно. Может, тоже русские?



Кстати, Милан пострадал от бомбардировок англо-американцев меньше других итальянских городов. С ноября 1940-го по 9 сентября 1943-го союзники бомбили Неаполь 76 раз, погибло свыше 20 тыс. мирных жителей. Турин бомбили 24 раза и дважды громили из тяжелых орудий крейсеров и линкоров. А Милан бомбили всего-то 13 раз.



Правда, в 1944–1945 годах Милан бомбили еще более 20 раз. Всего погибло свыше 2200 человек, треть жителей остались без крова.



БОМБЕЖКИ РАДИ БОМБЕЖЕК



А были ли эффективны бомбардировки стратегической авиации против частей вермахта?



В начале февраля 1944 года союзники в Италии начали наступление на "линию Густава". Ожесточенные бои развернулись за высоты в районе монастыря Монте-Кассино. На монастырь наступал 6-й американский корпус. Оборону Монте-Кассино держали два германских батальона 4-й парашютной дивизии.



11 февраля американские 34-я и 326-я дивизии и 4-я индийская дивизия попытались овладеть Кальварио и Кассино в ходе штурма. Они не добились успеха и понесли огромные потери. Бойне подвергся американский 142-й полк на склонах Монте-Кассино.



Урон, понесенный союзниками, привел к началу позиционной войны.



В период затишья генерал Александер удовлетворил просьбы подвергнуть бомбовому удару сам монастырь. 15 февраля 229 бомбардировщиков (включая 142 Боинга В-17) сбросили 4937 т бомб на древнюю святыню, превратив в руины ее толстые стены.



Американцы и прочее воинство – австралийцы, новозеландцы, марокканцы, поляки – вновь пошли на штурм и опять понесли большие потери.



15 марта 1944 года союзники отправили на Монте-Кассино 600 бомбардировщиков и сбросили 1400 т бомб. Но германские парашютисты продолжали удерживать Монте-Кассино до 18 мая, а затем отступили к Риму.



Главным успехом союзников стали 80 тыс. итальянок в возрасте от 8 до 72 лет, изнасилованных в окрестностях монастыря. Кстати, поляки объявили Монте-Кассино величайшей победой польского оружия.



Франция вроде бы была союзницей по антигитлеровской коалиции, но ее бомбили куда больше Италии. По самым минимальным оценкам, здесь погибло 167 тыс. мирных жителей. Подавляющее большинство – при налетах на города стратегической авиации, а не в ходе сухопутной войны. Как правило, при приближении фронта мирное население покидало свои жилища и эвакуировалось в более безопасные районы.



Классический случай бомбежек "для острастки" – массированные удары в 1944–1945 годах по французским городам на побережье Бискайского залива. Союзники никогда не планировали там высаживаться или занимать их до окончания войны.



Правда, там располагались базы германских подводных лодок. Но лодки находились в бетонных бункерах, которые не брали даже пятитонные бомбы. Ни одна из германских подлодок не погибла. А летом 1944 года все лодки перебазировались в Норвегию. И о сверхпрочных бункерах, и о перебазировании лодок союзное командование прекрасно знало, но продолжало бомбить.



Немногочисленные немецкие гарнизоны прятались в бетонных бункерах, а 95% погибших были мирными французами. Город Сен-Назер был разрушен на 100%, Лориан – на 80% и т.д. Все эти города сдались в апреле-мае 1945-го, когда исход войны был ясен. То же произошло бы, если бы эти города не подвергались бомбардировкам.



В целом во Франции из 38 тыс. муниципалитетов 1838 были официально объявлены разрушенными войной. А поскольку Франция в 1940-м сдалась практически без боя, почти все разрушения причинили союзные бомбардировки. По регламенту 1946 года на звание "разрушенных войной" могли претендовать лишь места, где уничтожено или повреждено по крайней мере 30% зданий. Из 27 крупных городов Франции разрушены около 20. Во всей стране было разрушено или серьезно повреждено 18% зданий. Все это данные из французских источников.



НЕБЕСНЫЙ КНУТ И ЗЕМНОЙ ПРЯНИК



Но обвинять в глупости американских стратегов нет оснований. Разрушение французской экономики и жилого фонда преследовало дальние цели: ослабить послевоенную Францию, лишить ее колоний. Кстати, лежащие в руинах города на Атлантическом побережье Франции восстанавливались с помощью американцев по "плану Маршалла".



Разрушение городов Европы, с одной стороны, было шантажом правительства СССР и советского народа. А с другой стороны, с помощью тотальных бомбардировок США собирались после войны сделать Германию, Францию и Италию своими клиентами.



К лету 1945 года во Франции и Италии главной политической силой стали коммунисты. Они контролировали сотни партизанских отрядов, в их составе были десятки тысяч бойцов, вооруженных трофейным оружием. Не будь американского вмешательства, во Франции и Италии пришли бы к власти левые правительства, в которых половина министров были бы коммунистами. Вероятность "холодной войны" с СССР в таком варианте была бы близка к нулю.



США подмяли под себя Западную Европу методом кнута и пряника. С одной стороны, разрушили сотни городов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Югославии и других странах. А с другой – посулили 13 млрд долл. (130 млрд по меркам 2022 года) по "плану Маршалла".



Сейчас на Украине происходит нечто подобное. США и их союзники по НАТО с 2014 года разрушают страну. В 2014–2021 годах это касалось только Донбасса, а с 2022 года – всей Украины, особенно Левобережной.



С середины 2022 года США и Евросоюз заговорили о новом "плане Маршалла" для восстановления Украины. В октябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Украины нужен новый "план Маршалла". В Госдепартаменте стоимость такого плана оценивается в 300–540 млрд долл. Источник - НГ

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