Ели метастерон. ВАДА нашло допинг сразу у 9-х казахстанских спортсменов

11:29 22.02.2023

Сразу 9 атлетов, представляющих Казахстан в разных видах спорта, получили дисквалификацию за применение допинг-препаратов.



Как стало известно ранее, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Игорь СОН получил дисквалификацию на 8 лет за положительную пробу на метастерон, пишет Экспресс К со ссылкой на Sports.kz.



За применение этого препарата дисквалифицированы также тяжелоатлеты - Алексей ДРОЗДОВ, Аблай АУЕЛХАНОВ, Юлия ПОТАССОВА, Руфина ЧАЛКАРОВА. Срок их отлучения от спорта закончится 28 марта 2026 года.



В 2024 году к штанге сможет вернуться и Карина ЖУНУСПАЕВА, которая получила наказание за положительную пробу на канренон.



Легкоатлеты Александр САВГУРОВ и Екатерина ГРИЦАЙ выйдут на дистанцию не раньше 26 октября 2025 года за применение оксандролона. Мастер тхэквондо Жасурбек ИСРАИЛОВ использовал мельдоний - его дисквалифицируют до 18 ноября 2025 года.



Ранее Экспресс К писал о том, что казахстанский борец получил медаль спустя 10 лет.