Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам

11:34 22.02.2023

ВСУ получили от США новые дальнобойные HIMARS и уже их применяют



Вооруженные силы Украины получили от США 12 установок HIMARS с дальнобойными боеприпасами. На поле боя они раньше не применялись, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.



По данным разведки, ракеты новые и возможно экспериментальные. Бьют на 120 километров. Их характеристики держатся в секрете.



"И это не декларируемые ранее GLSDB", - написал Безсонов в своем Telegram-канале.



Кроме этого, военкор Дмитрий Стешин сообщил, что по Донецку в ночь на 22 февраля "отработали чем-то новым, судя по звуку". Также обстреляли Макеевку, Харцызску, Иловайск и даже Мариуполь.



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Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ пытается удержать промышленную зону Артемовска.