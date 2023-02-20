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|Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам
11:34 22.02.2023
ВСУ получили от США новые дальнобойные HIMARS и уже их применяют
Вооруженные силы Украины получили от США 12 установок HIMARS с дальнобойными боеприпасами. На поле боя они раньше не применялись, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По данным разведки, ракеты новые и возможно экспериментальные. Бьют на 120 километров. Их характеристики держатся в секрете.
"И это не декларируемые ранее GLSDB", - написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Кроме этого, военкор Дмитрий Стешин сообщил, что по Донецку в ночь на 22 февраля "отработали чем-то новым, судя по звуку". Также обстреляли Макеевку, Харцызску, Иловайск и даже Мариуполь.
Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ пытается удержать промышленную зону Артемовска.