Сила слова. Глава МИД Словакии Качер обматерил венгерского премьера Орбана на русском языке

11:42 22.02.2023

Глава МИД Словакии Качер обматерил Орбана на русском языке



Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер опубликовал в соцсетях сообщение относительно украинского конфликта, в котором раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктор Орбана за пророссийскую политику и обматерил его, перейдя на русский язык и кириллицу.



В частности, Качер считает, что военная помощь Украине является морально оправданной, в которой участвует весь Европейской союз и только Венгрия держится в стороне.



Он назвал неприемлемыми для Европы слова Орбана о том, что это "не наша война".



Кроме этого он раскритиковал экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который якобы хотел "путинского мира, как Орбан".



В конце сообщения он написал нецензурное ругательство на русском языке.



Качер не в первый раз обрушивается на Венгрию. В начале февраля в ходе телевыступления он допустил, что Венгрия может иметь территориальные претензии к соседним государствам. После это посол Словакии в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, где ему было заявлено о недопустимом характере высказываний словацкого министра иностранных дел Растислава Качера.