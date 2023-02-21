Мирзиеев в Каире предлагает учредить международный "Глобальный форум арабистов"

11:48 22.02.2023

Президент Узбекистана предложил организовать Глобальный форум арабистов



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с коллегой из Египта Абдельфаттахом ас-Сиси предложил совместными усилиями организовать в 2024 году Глобальный форум арабистов, передает пресс-служба главы центральноазиатской республики.



Президенты Узбекистана и Египта также договорились развивать сотрудничество в сфере подготовки специалистов арабского языка.



На встрече, прошедшей 21 февраля в президентском дворце "Аль-Иттихадия" в Каире, Мирзиеев и ас-Сиси обсудили вопросы дальнейшего всеобъемлющего партнерства двух стран по различным направлениям - от политики и безопасности до культурно-гуманитарных и образовательных проектов.



Акцент в переговорах был сделан на экономических связях. В частности, достигнуты договоренности о создании благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и определены пять основных сфер сотрудничества: газохимическая, текстильная, электротехническая, ювелирная и фармацевтическая отрасли.



Узбекская сторона предложила создавать совместные предприятия на территории действующих в республике свободных экономических зон.

Президенты двух стран отметили общность проводимых реформ в рамках египетского стратегического плана "Видение - 2030" и Стратегии развития Нового Узбекистана. Мирзиеев, пользуясь случаем поздравил своего коллегу с успешным проведением международного саммита по изменению климата COP-27, прошедший в ноябре прошлого года в Шарм-эш-Шейхе.



По итогам переговоров Шавкат Мирзиеев и Абдельфаттах ас-Сиси подписали совместное заявление, направленное на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной сферах.



"В присутствии президентов был подписан ряд двусторонних документов, предусматривающих развитие взаимодействия между министерствами иностранных дел, а также министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и главным управлением по инвестициям Египта, сотрудничества в области карантина и защиты растений, организации общественного здравоохранения, привлечения инвестиций и укрепления двусторонних инвестиционных отношений, технического регулирования, обмена опытом по вопросам развития", - перечислили в пресс-службе президента Узбекистана.



Ранее сообщалось, что в преддверии визита Шавката Мирзиеева в Каир был проведен узбекско-египетский бизнес-форум, на котором стороны заключили 20 соглашений на сумму $1,6 млрд. Представители деловых кругов обеих стран подписали договоренности о реализации совместных проектов в химической, энергетической, горнодобывающей, текстильной, кожевенно-обувной промышленности, сферах развития индустриальных зон, реализации инфраструктурных проектов и производства продовольственных товаров, а также в строительстве и фармацевтике.



21.02.23