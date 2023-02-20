Восток Турции трясет почти непрерывно - 4-5 баллов

11:55 22.02.2023

На востоке Турции снова произошло землетрясение



Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что сегодня утром на востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 баллов. К настоящему времени информация о жертвах и разрушениях вследствие этих подземных толчков не поступала.



Как уточняют сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к северу от крупного турецкого города Диярбакыр. По расчетам специалистов, глубина очага землетрясения располагалась на глубине 5 километров.



Продолжающаяся на части территорий Турции серия землетрясений началась с катастрофического по последствиям удара стихии, произошедшего 6 февраля. По оценкам ряда экспертов, серия толчков может продолжаться даже несколько месяцев.