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В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс
15:15 22.02.2023

Осторожно, Media: сменившего пол экс-сотрудника ФСБ задержали за попытку покинуть Россию

"Осторожно, медиа" сообщает о задержании в Москве бывшего капитана ФСБ, который после смены пола взял имя Катерина Майерс. Со ссылкой на подругу бывшего силовика утверждается, что причиной задержания стала попытка Майерс покинуть территорию РФ.



По словам подруги, рано утром в среду в квартиру к Майерс пришла полиция для проведения обыска, хозяйку в итоге увезли в Следственное управление ФСБ. Собеседница канала утверждает, что с тех пор подруга не выходит на связь. Также она сообщила, что при обыске полиция изъяла дневник Майерс, флакон с гормонами, ЛГБТ-литературу и "протоколы заседаний (судебных и со службы)".

Также подруга заявила журналистам, что в отношении Майерс возбудили уголовное дело из-за попытки вылететь из страны, но по какой статье - неизвестно.

"Осторожно, медиа" указывает, что в декабре прошлого года Майерс была на 10 часов задержана в зоне пограничного контроля в аэропорту Домодедово, когда собиралась лететь в отпуск в Мексику. Указывается, что вылет за границу женщине не санкционировали как носителю гостайны до 2026 года.

Марта Петрова

Источник - МК
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