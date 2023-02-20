В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс

15:15 22.02.2023

Осторожно, Media: сменившего пол экс-сотрудника ФСБ задержали за попытку покинуть Россию



"Осторожно, медиа" сообщает о задержании в Москве бывшего капитана ФСБ, который после смены пола взял имя Катерина Майерс. Со ссылкой на подругу бывшего силовика утверждается, что причиной задержания стала попытка Майерс покинуть территорию РФ.



