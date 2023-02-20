Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!

15:23 22.02.2023

Владимир Ружанский: Хватит молчать - воевать наполовину нельзя!



Читаю восторженные отзывы по поводу послания президента РФ Федеральному собранию. Дегтя явно не хватает в этой бочке похвал. Лично меня насторожило следующее заявление: "Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ". Позвольте узнать, а где они, наши границы? Ведь, кроме Донбасса, существует такое понятие, как Новороссия. Это границы России или как? Что с Приднестровьем и вообще - с Союзным государством и евразийской интеграцией?



Проблема не только в своеобразной делимитации границы. В условиях обостряющегося геополитического противостояния крайне важно четко обозначить не только границы, но и сферы жизненных интересов России. Не только на Западе, но и на Востоке делать это не стесняются. Например, Иран или Китай прямо заявляют о своих интересах, если речь идет, скажем, о гарантиях безопасности государства.



Кстати, во многом интересы трех держав Евразии - России, Ирана и Китая - совпадают. И уже давно можно было создать четко работающую систему взаимодействия трех стран, прежде всего в сфере безопасности. Например, в виде совместной ЧВК, к деятельности которой можно подключить и такие страны, как КНДР и Эфиопия. Думаю, что в этом случае ретивости у НАТО и прочих турок резко бы поубавилось. Для создания подобного предприятия сегодня есть все необходимое - опыт "Вагнера", необходимые вооружения и технологии.



Однако вместо этого все три страны ведут арьергардные бои либо готовятся к таковым с целью сдержать натиск противника. А ведь и без ЯО, по крайней мере у России и Китая, есть возможности решительно и успешно контратаковать противника, в первую очередь - США, не непосредственно у своих границ, а бить врага буквально на его территории. Речь идет о Латинской Америке - и прежде всего о Мексике (да, Мексика находится в Северной Америке, поэтому здесь и употреблен термин Латинская, а не Южная). Градус социального недовольства растет не только в Латинской Америке, но и в самих Штатах. Нормальные, адекватные американцы возмущены развязанным повсюду на Западе трансгендерным террором, направленным против привычной, обычной, человеческой семьи, натравливанием детей на родителей в системе даже дошкольного образования, наконец, дискриминацией среднего класса этой страны.



Но, вместо того чтобы возглавить этот протест по всему миру, руководство России продолжает использовать вырванные из контекста истории клише. Когда же наконец до руководства страны дойдет, что невозможно бороться против нацизма во всех его мутациях, замалчивая цели этой борьбы. А ведь во время Великой Отечественной войны бескомпромиссная схватка Красной армии с нацизмом была именно за равенство и справедливость для всех народов. Эти идеалы были знаменем молодежных протестов в 60-е прошлого века во Франции и в ФРГ. И сейчас эти идеалы, подобно горячим углям, тлеют прежде всего в Латинской Америке. И если Россия, Китай и Иран хотят победить в схватке с продолжателями Гитлера, то угли революции должны не тлеть, а пылать. И прежде всего - на Украине.



Если история имеет свойство повторяться, то Украина тому яркий пример. Подобно тому, как в Германии 1930-х годов социальный протест был подменен популизмом, а точнее, люмпенами в коричневых рубашках, так и на Украине протесты против грабительских коммуналок, ипотек и произвола олигархов оседлали люмпены, направившие гнев народа не против проворовавшихся хапуг, а против русских, против России.



Да, однозначно война на Украине ведется против одной из мутаций нацизма. Но еще раз повторю: обывателю-селюку нацизм не мешал ни тогда, ни сейчас. Более того, обыватель и люмпен симпатизируют нацизму, становятся его социальной базой до тех пор, пока не становятся для него пушечным мясом. И только тогда обыватели начинают прозревать. Именно это и должно произойти на Украине. Но для этого необходимо четко объяснить селюкам и социальные цели СВО - освобождение от олигархического произвола, от грабежа банков и вообще от социальной несправедливости.



Впрочем, это невозможно без ответа на главный вопрос: в чьих интересах ведется операция на Украине?



За предшествующие годы в России сделано немало для того, чтобы люди жили по-человечески. Это и поддержка многодетных семей, и поощрение среднего и мелкого бизнеса, да просто поддержка слабых слоев населения.



Но до тех пор, пока такие люди, как Евгений Пригожин (основатель и владелец ЧВК "Вагнер". - EADaily), остаются в меньшинстве, пока паразиты и бездари нагло обирают страну, пока участие, прежде всего крупного бизнеса, в деле обороноспособности страны не стало железным правилом, трудно быть оптимистом относительно сроков и итогов СВО.



Невозможно наполовину воевать и тем более - наполовину побеждать.



Владимир Ружанский