 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.02.2023
16:33  Кыргызы, таджики и узбеки продолжают делить границы... в московском "спальнике" Люблино
15:41  Бишкек. Продолжаются аресты по делу мошеннического "Керемет банка"
15:23  Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!
15:15  В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс
11:55  Восток Турции трясет почти непрерывно - 4-5 баллов
11:48  Мирзиеев в Каире предлагает учредить международный "Глобальный форум арабистов"
11:42  Сила слова. Глава МИД Словакии Качер обматерил венгерского премьера Орбана на русском языке

11:34  Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам
11:29  Ели метастерон. ВАДА нашло допинг сразу у 9-х казахстанских спортсменов
11:05  Как "союзники" сожгли Европу (история), - Александр Широкорад
10:50  Газификация по-семейски. По территории Казахстана могут пустить газопровод из России в Китай
10:27  Не скучно живут. Российские депутаты кидаются друг в друга "резиновыми изделиями" и вызывают на дуэль
09:32  Песков: Путин сделал очень много для Минских соглашений. Мы строили-строили и...
09:14  Запад нервничает. Обстановка на фронтах и в умах, - Николай Сорокин
08:16  Лимонов. Жизнь. Смерть. К 80-летию со дня рождения, - А.Балтин
07:12  СВО: год первый. Смена парадигмы, - Александр Дугин
00:54  Китай решает невыполнимую задачу – дружить с Россией и сближаться с США и Европой, - В.Скосырев
00:52  Иран предлагает талибам дружбу по расчету, - И.Субботин
00:45  Глава КазМинздрава Ажар Гиният – уникальная бездельница, - А.Искендирова
00:43  Почему все предыдущие попытки оградить Казахстан от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско? - Е.Косенко
00:17  В каких странах могут произойти следующие землетрясения
Вторник, 21.02.2023
21:13  В Афганистане разрушили памятник Алишеру Навои
21:09  Разлом, грозящий даже Антарктиде. Альянс AUKUS больно аукнется Азии, - Елена Пустовойтова
21:07  Выборы в Казахстане: политики просят потерпеть, но проблемы не решают, - Магбат Спанов
21:02  Парадоксы власти в Кокандском ханстве (история), - Роман Почекаев
20:58  Совпадение или диверсии. Что стоит за техногенными катастрофами в США
20:53  Что последует за приостановкой Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
20:50  Почему Россия "проглядела" разоблачения Сеймура Херша
20:46  Окружной путь: РосАрмия закольцовывает кольцо вокруг Артемовска
20:45  Запад выпускает на волю демона киргизской революции
20:36  Один из членов делегации США (сам Байден?) вывалился из самолета в Варшаве (видео)
19:07  Война скоро перекинется на Молдову и Приднестровье, - Игорь Стрелков
18:57  После нового землетрясения в Турции завалило людей, вернувшихся в устоявшие дома
18:48  Все закончится не скоро: прогноз на следующие 12 месяцев СВО
18:33  В Испании узаконили зоофилию. Секс с кобылой - это пикантно...
17:19  Много слов, мало смысла: последняя речь Путина, - В.Алкснис
12:08  Кто за кого? Глава ФСБ РФ Бортников глуповато отрицает свой сговор с Байденом
11:44  Мир меняется на глазах. Послание Путина - 2023. Прямая трансляция
11:36  Назначены заместители министра инвестиций, промышленности и торговли и руководители агентств Узбекистана
11:00  Землетрясение магнитудой 5,3 качнуло иранский порт Бендер-Аббас
10:56  Сечь розгами..? УзбСтудентов будут делить на группы "в соответствии с их поведением"
10:02  Запад испугался силы Китая на газовом рынке, - О.Самофалова
09:59  Гравицапнуть пепелац... Чем занимается ГосАгентство "Узбеккосмос"
09:45  В Казахстане появится новый вид наказания в виде общественных работ
08:51  Разворот на 360 градусов. Запад мучительно хочет войны с Россией, - И.Титов
08:42  Казахстан активно задействован в "серых схемах" экспорта российского зерна, - расследование "Известий"
08:17  Русское зерно контрабандой идет в "недружественные" страны, - Иван Рыбин
00:09  В Европе нарастают волнения, - Н.Бобкин
00:07  Китай будет вынужден помочь России снарядами и беспилотниками
00:01  Саудовская Аравия пытается вернуться в Сирию, сохранив лицо
Понедельник, 20.02.2023
23:37  Евросоюз угрожает Китаю "красной чертой"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!
15:23 22.02.2023

Владимир Ружанский: Хватит молчать - воевать наполовину нельзя!

Читаю восторженные отзывы по поводу послания президента РФ Федеральному собранию. Дегтя явно не хватает в этой бочке похвал. Лично меня насторожило следующее заявление: "Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ". Позвольте узнать, а где они, наши границы? Ведь, кроме Донбасса, существует такое понятие, как Новороссия. Это границы России или как? Что с Приднестровьем и вообще - с Союзным государством и евразийской интеграцией?

Проблема не только в своеобразной делимитации границы. В условиях обостряющегося геополитического противостояния крайне важно четко обозначить не только границы, но и сферы жизненных интересов России. Не только на Западе, но и на Востоке делать это не стесняются. Например, Иран или Китай прямо заявляют о своих интересах, если речь идет, скажем, о гарантиях безопасности государства.

Кстати, во многом интересы трех держав Евразии - России, Ирана и Китая - совпадают. И уже давно можно было создать четко работающую систему взаимодействия трех стран, прежде всего в сфере безопасности. Например, в виде совместной ЧВК, к деятельности которой можно подключить и такие страны, как КНДР и Эфиопия. Думаю, что в этом случае ретивости у НАТО и прочих турок резко бы поубавилось. Для создания подобного предприятия сегодня есть все необходимое - опыт "Вагнера", необходимые вооружения и технологии.

Однако вместо этого все три страны ведут арьергардные бои либо готовятся к таковым с целью сдержать натиск противника. А ведь и без ЯО, по крайней мере у России и Китая, есть возможности решительно и успешно контратаковать противника, в первую очередь - США, не непосредственно у своих границ, а бить врага буквально на его территории. Речь идет о Латинской Америке - и прежде всего о Мексике (да, Мексика находится в Северной Америке, поэтому здесь и употреблен термин Латинская, а не Южная). Градус социального недовольства растет не только в Латинской Америке, но и в самих Штатах. Нормальные, адекватные американцы возмущены развязанным повсюду на Западе трансгендерным террором, направленным против привычной, обычной, человеческой семьи, натравливанием детей на родителей в системе даже дошкольного образования, наконец, дискриминацией среднего класса этой страны.

Но, вместо того чтобы возглавить этот протест по всему миру, руководство России продолжает использовать вырванные из контекста истории клише. Когда же наконец до руководства страны дойдет, что невозможно бороться против нацизма во всех его мутациях, замалчивая цели этой борьбы. А ведь во время Великой Отечественной войны бескомпромиссная схватка Красной армии с нацизмом была именно за равенство и справедливость для всех народов. Эти идеалы были знаменем молодежных протестов в 60-е прошлого века во Франции и в ФРГ. И сейчас эти идеалы, подобно горячим углям, тлеют прежде всего в Латинской Америке. И если Россия, Китай и Иран хотят победить в схватке с продолжателями Гитлера, то угли революции должны не тлеть, а пылать. И прежде всего - на Украине.

Если история имеет свойство повторяться, то Украина тому яркий пример. Подобно тому, как в Германии 1930-х годов социальный протест был подменен популизмом, а точнее, люмпенами в коричневых рубашках, так и на Украине протесты против грабительских коммуналок, ипотек и произвола олигархов оседлали люмпены, направившие гнев народа не против проворовавшихся хапуг, а против русских, против России.

Да, однозначно война на Украине ведется против одной из мутаций нацизма. Но еще раз повторю: обывателю-селюку нацизм не мешал ни тогда, ни сейчас. Более того, обыватель и люмпен симпатизируют нацизму, становятся его социальной базой до тех пор, пока не становятся для него пушечным мясом. И только тогда обыватели начинают прозревать. Именно это и должно произойти на Украине. Но для этого необходимо четко объяснить селюкам и социальные цели СВО - освобождение от олигархического произвола, от грабежа банков и вообще от социальной несправедливости.

Впрочем, это невозможно без ответа на главный вопрос: в чьих интересах ведется операция на Украине?

За предшествующие годы в России сделано немало для того, чтобы люди жили по-человечески. Это и поддержка многодетных семей, и поощрение среднего и мелкого бизнеса, да просто поддержка слабых слоев населения.

Но до тех пор, пока такие люди, как Евгений Пригожин (основатель и владелец ЧВК "Вагнер". - EADaily), остаются в меньшинстве, пока паразиты и бездари нагло обирают страну, пока участие, прежде всего крупного бизнеса, в деле обороноспособности страны не стало железным правилом, трудно быть оптимистом относительно сроков и итогов СВО.

Невозможно наполовину воевать и тем более - наполовину побеждать.

Владимир Ружанский

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677068580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Меры по реализации экономических реформ в Казахстане обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти
- Серик Жумангарин встретился с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями Абайской области
- В Правительстве рассмотрели ход реализации поручений Главы государства
- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2023г. составил 105%
- Женское крыло партии создадут при "AMANAT" - Ерлан Кошанов
- Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в Сенате
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрели Закон по вопросам ЖКХ
- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы противодействия рейдерству и воспрепятствованию предпринимательской деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  