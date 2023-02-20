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|Бишкек. Продолжаются аресты по делу мошеннического "Керемет банка"
15:41 22.02.2023
Дело по "Керемет банку": Задержан сотрудник службы безопасности ГКНБ
- В рамках уголовного дела по "Керемет банку" задержан сотрудник службы безопасности ГКНБ.
Как сообщают в Октябрьском районном суде, следственный судья 21 февраля 2023 года удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы - следователя по ОВД СУ Генеральной прокуратуры КР. В отношении С.Э.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 апреля 2023 года. Он будет содержаться на гауптвахте управления Бишкекского гарнизона.
История вопроса:
Ранее, 17 декабря 2022 года, в Генеральной прокуратуре изданию сообщали о задержании сотрудников "Керемет Банка". Всего было задержано 4 сотрудника, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди них замглавы Максат Дадыбаев.
После этого были задержаны замглавы ССБ ГКНБ Батыр Иманов и оперуполномоченный.
"Они обвиняются в легализации преступных доходов, подделке документов и мошенничестве. Это предварительные статьи", - сообщили в пресс-службе.
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