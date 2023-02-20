Кыргызы, таджики и узбеки продолжают делить границы... в московском "спальнике" Люблино

16:33 22.02.2023

В Москве произошла массовая драка с участием граждан Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России, сообщает "РЕН ТВ".



Ночью 19 февраля в полицию поступила информация, что в кафе по ул.Люблинская потасовка между посетителями. После драка продолжилась возле заведения.



В итоге 15 человек были задержаны.