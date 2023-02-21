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Как промышленность Узбекистана пострадала от аномальных холодов в январе
19:20 22.02.2023

В январе физический объем промышленности Узбекистана упал почти на 10% на фоне аномальных холодов. Производство газа сократилось на 7,5% по сравнению с январем 2022 года, газового конденсата - на 9,1%, угля - на 13,8%, электроэнергии - на 2%. Выпуск текстильной продукции снизился на 14,2%.

В январе предприятия Узбекистана произвели промышленную продукцию на 33,6 трлн сумов. Об этом говорится в отчете Агентства статистики при президенте.

Несмотря на небольшой рост суммы (0,7 трлн сумов), физический объем производства упал на 9,9%. Для сравнения: в январе 2022 года рост этого показателя составлял 8,5%. Наибольшее падение произошло в Андижанской области (-37,3%), Каракалпакстане (-32%), Кашкадарьинской (-19,6%) и Сурхандарьинской (-18,9%) областях.

Объем производства промышленной продукции на душу населения снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2022 года был рост на 6,4%).

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Ухудшение этих показателей произошло на фоне аномальных холодов в январе и энергетического кризиса, который привел к перебоям с поставкой электричества и газа на предприятиях. Об этом говорил и президент Шавкат Мирзиеев. В частности, 3000 промышленных предприятий страны, где работают 350 тысяч человек, не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Согласно расчетам, если не будут приняты необходимые меры, рост валового продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%), отмечал глава государства.

По этой причине 3 февраля был подписан указ о компенсации потерь в экономике и поддержке бизнеса. В частности, бизнесу должны быть предоставлены кредитные, налоговые, таможенные и другие льготы по платежам.

Энергоресурсы
В январе добыча природного газа снизилась на 350,3 млн кубометров или 7,5% - с 4,66 млрд до 4,31 млрд кубометров, а производство газового конденсата упало на 11 тысяч тонн (-9,1%) - до 109,4 тысячи тонн. По данным Статагентства, добыча природного газа и газового конденсата в январе сокращается третий год подряд.

Объем производства электроэнергии уменьшился на 135,7 млн кВт*ч по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 6,5 млрд кВт*ч (-2%), теплоэнергии - 3,07 млн Гкал (-9%). Если производство тепловой энергии в январе сокращается третий год подряд, то производство электроэнергии в этот месяц снизилось впервые за пять лет.

Производство угля снизилось на 66,6 тысячи тонн - до 415 тысяч тонн (-13,8%).

Среди других энергоносителей производство нефти увеличилось на 2,7 тысячи тонн - до 64,5 тысячи тонн, дизельного топлива - на 17,1%, бензина - на 42,7%.

Текстильная отрасль
Энергокризис сказался и на текстильной отрасли, где производство упало на 14,2%, хотя с 2019 года был только рост. Сокращение произошло не только в физическом объеме, но и в стоимостном - с 4,5 до 4 трлн сумов.

Объем производства хлопчатобумажной пряжи упал на 31%, хлопка-волокна - на 27,7%.

Горнодобывающая и обрабатывающая промышленность
Объем продукции в горнодобывающей промышленности (разведка и добыча полезных ископаемых, включая газ, нефть, уголь, а также их первичная обработка и получение полуфабрикатов) за январь составил 4,4 трлн сумов, или 13,1% от общего объема промышленности. При этом в физическом выражении производство упало на 4,4%.

В структуре производства наибольший удельный вес приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (дизтопливо, бензин, цемент, масло, сыры, творог и другое) - 75,8%, где произведено продукции на 25,5 трлн сумов. При этом физический объем упал на 11,5%.

Выпуск красок и лаков на основе акриловых или виниловых полимеров упал до 166, что в 7,5 раза меньше аналогичного периода прошлого года (1250,9 тонны), портландцемента - с 581,7 до 259,2 тысячи тонн .

Физический объем производства продуктов питания снизился на 8%. Для сравнения, в январе 2022 года рост составлял на 2,2%.

Автопромышленность
В январе произведено 3287 автомобилей, что на 9010 единиц меньше показателя января 2022 года. За этот месяц произведено 3287 Damas (-10%). Остальные модели не выпускаются из-за приостановки контрактации в декабре.

Выпуск грузовых автомобилей вырос с 50 до 138 единиц, автобусов - с 1 до 22.

Производство автомобильных двигателей сократилось на 7664 штуки. В то же время выпуск аккумуляторов увеличился в 2,3 - до 88,3 тысячи.

Источник - gazeta.uz
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