А нефть и ныне там? Хроника немецко-казахстанской сделки

19:24 22.02.2023

Глава Минэнерго Болат Акчулатов заявил, что отгрузка первой партии казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" может начаться уже 22 февраля. По его словам, тендерные процедуры были завершены накануне.



О намерении наладить поставки нефти в #Германию говорил в декабре 2022 года председатель правления "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев. К тому времени Казахстан уже решил проблемы с позиционированием своего топлива на внешних рынках, создав KEBCO (Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти). Она подходит немецким потребителям, ранее закупавшим российскую Urals, поскольку имеет идентичные характеристики.



Поставки должны были осуществляться через российский газопровод "Дружба". Их собирались начать в январе 2023 года, однако к концу месяца перенесли на февраль.



Александр Фролов связал это с тем, что казахстанская сторона при обозначении сроков продемонстрировала "избыточный оптимизм и не решила все бюрократические вопросы".