В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ

19:25 22.02.2023

В КАЗАХСТАНЕ УТВЕРЖДЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило перечень востребованных профессий, по которому иностранцы смогут получить вид на жительство.



Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах - здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки.



Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности, сообщила пресс-служба Минтруда.



Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.



Приказ Минтруда "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования" вводится в действие c 28 февраля 2023 года.



Перечень востребованных профессий:



1. Врач-нейрохирург



2. Врач-гематолог



3. Врач-онколог



4. Врач-неонатолог



5. Врач-эндокринолог



6. Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ



7. Инженер-исследователь по технологии органических веществ



8. Инженер-технолог фармации



9. Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых



10. Инженер авиационный



11. Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы



12. Инженер по внедрению новой техники и технологии



13. Инженер по лазерному оборудованию



14. Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна



15. Инженер-медицинский радиохимик



16. Инженер-медицинский физик



17. Классификатор текстильного сырья



18. Бактериолог



19. Архитектор ИТ-инфраструктуры



20. Архитектор программного обеспечения



21. Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)