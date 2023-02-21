В США горит "ядерный объект Y-12" в штате Теннеcси

23:44 22.02.2023

На ядерном объекте в США произошел пожар

В США произошло возгорание на ядерном объекте Y-12



В США на правительственном ядерном объекте Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел в среду утром. Штатные специалисты ликвидировали возгорание при поддержке спасателей.



"Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время", - говорится в заявлении.



Объект, функционирующий в штате Теннесси с 1943 года, относится к министерству энергетики США и участвует в обеспечении "безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания".

Специалисты также извлекают и складируют ядерные материалы, заправляют топливом военно-морские реакторы и выполняют работы в интересах других государственных и частных структур, уточняется на сайте.



