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Варшава. Cвалившийся носом вперед на трапе член делегации Байдена опознан. Это - сам Байден
23:47 22.02.2023

Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
Президент США Байден споткнулся и упал вперед при посадке в самолет при отлете из Варшавы

Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщил пул Белого дома.
"На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед. Он быстро поднялся и [...] продолжил движение к двери", - говорится в описании инцидента.
Прежде чем зайти в воздушное судно, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами он не стал.

Прибытие Байдена в столицу Польши также запомнилось неприятным инцидентом - при выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и скатился с трапа. Человек пролетел примерно половину из общего количества ступеней. Пострадавшим мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождал главу государства в его поездке.

Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет - последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Источник - ria.ru
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