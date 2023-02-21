У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72

00:54 23.02.2023

У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72

В годовщину начала полномасштабных боевых действий на территории Украины, 24 февраля, немецкие общественные деятели установят в Берлине напротив российского посольства подбитый российский танк T-72. Таким способом они хотя выразить свой протест против конфликта.



С инициативой установить танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель. Стоит отметить, что ранее городская администрация отказала им в этом, аргументируя соображениями пиетета и внешнеполитических интересов ФРГ. Однако позже административный суд германской столицы обязал власти города выдать соответствующее разрешение. Суд пришел к выводу, что не имеет значения, является ли данная акция искусством или нет, поскольку речь идет о свободе выражения мнений.



По всей видимости, танк невозможно поставить напротив посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, поскольку тротуар не выдержит нагрузки в 40 тонн, отмечается в судебном решении. Однако его можно установить неподалеку от российского посольства на улице Шадовштрассе, на участке, который закрыт для дорожного движения.



Александр Шляпников