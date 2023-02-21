 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.02.2023
00:55  Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском
00:54  У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский T-72
00:16  В Шотландии пало "сепаратистское" правительство Николы Стерджен. Что дальше?
Среда, 22.02.2023
23:47  Варшава. Cвалившийся носом вперед на трапе член делегации Байдена опознан. Это - сам Байден
23:44  В США горит "ядерный объект Y-12" в штате Теннеcси
19:25  В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ
19:24  А нефть и ныне там? Хроника немецко-казахстанской сделки

19:20  Как промышленность Узбекистана пострадала от аномальных холодов в январе
19:13  Токаев обсудил с этно-мракобесами от курултай-науки "развитие национальной идентичности"
19:08  Деофшоризация России ну никак не начинается. Власти не могут стрелять себе в ногу, - М.Делягин
16:33  Кыргызы, таджики и узбеки продолжают делить границы... в московском "спальнике" Люблино
15:41  Бишкек. Продолжаются аресты по делу мошеннического "Керемет банка"
15:23  Владимир Ружанский: Хватит молчать и балаболить - воевать наполовину нельзя!
15:15  В Москве арестован/но трансгендер-шпион капитан ФСБ Майерс
11:55  Восток Турции трясет почти непрерывно - 4-5 баллов
11:48  Мирзиеев в Каире предлагает учредить международный "Глобальный форум арабистов"
11:42  Сила слова. Глава МИД Словакии Качер обматерил венгерского премьера Орбана на русском языке
11:34  Пока в Кремле чешут языком. Запад притащил на Украину что-то дальнобойное и бьет по городам
11:29  Ели метастерон. ВАДА нашло допинг сразу у 9-х казахстанских спортсменов
11:05  Как "союзники" сожгли Европу (история), - Александр Широкорад
10:50  Газификация по-семейски. По территории Казахстана могут пустить газопровод из России в Китай
10:27  Не скучно живут. Российские депутаты кидаются друг в друга "резиновыми изделиями" и вызывают на дуэль
09:32  Песков: Путин сделал очень много для Минских соглашений. Мы строили-строили и...
09:14  Запад нервничает. Обстановка на фронтах и в умах, - Николай Сорокин
08:16  Лимонов. Жизнь. Смерть. К 80-летию со дня рождения, - А.Балтин
07:12  СВО: год первый. Смена парадигмы, - Александр Дугин
00:54  Китай решает невыполнимую задачу – дружить с Россией и сближаться с США и Европой, - В.Скосырев
00:52  Иран предлагает талибам дружбу по расчету, - И.Субботин
00:45  Глава КазМинздрава Ажар Гиният – уникальная бездельница, - А.Искендирова
00:43  Почему все предыдущие попытки оградить Казахстан от дефицита водных ресурсов потерпели фиаско? - Е.Косенко
00:17  В каких странах могут произойти следующие землетрясения
Вторник, 21.02.2023
21:13  В Афганистане разрушили памятник Алишеру Навои
21:09  Разлом, грозящий даже Антарктиде. Альянс AUKUS больно аукнется Азии, - Елена Пустовойтова
21:07  Выборы в Казахстане: политики просят потерпеть, но проблемы не решают, - Магбат Спанов
21:02  Парадоксы власти в Кокандском ханстве (история), - Роман Почекаев
20:58  Совпадение или диверсии. Что стоит за техногенными катастрофами в США
20:53  Что последует за приостановкой Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
20:50  Почему Россия "проглядела" разоблачения Сеймура Херша
20:46  Окружной путь: РосАрмия закольцовывает кольцо вокруг Артемовска
20:45  Запад выпускает на волю демона киргизской революции
20:36  Один из членов делегации США (сам Байден?) вывалился из самолета в Варшаве (видео)
19:07  Война скоро перекинется на Молдову и Приднестровье, - Игорь Стрелков
18:57  После нового землетрясения в Турции завалило людей, вернувшихся в устоявшие дома
18:48  Все закончится не скоро: прогноз на следующие 12 месяцев СВО
18:33  В Испании узаконили зоофилию. Секс с кобылой - это пикантно...
17:19  Много слов, мало смысла: последняя речь Путина, - В.Алкснис
12:08  Кто за кого? Глава ФСБ РФ Бортников глуповато отрицает свой сговор с Байденом
11:44  Мир меняется на глазах. Послание Путина - 2023. Прямая трансляция
11:36  Назначены заместители министра инвестиций, промышленности и торговли и руководители агентств Узбекистана
11:00  Землетрясение магнитудой 5,3 качнуло иранский порт Бендер-Аббас
10:56  Сечь розгами..? УзбСтудентов будут делить на группы "в соответствии с их поведением"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском
00:55 23.02.2023

ВФУ теряют плацдармы, пригодные для организации весеннего наступления, отмечают эксперты

Богдан Степовой
Андрей Федоров

В районе Северска на краснолиманском направлении российские войска взламывают украинскую линию обороны. За сутки противник потерял здесь более 135 военнослужащих и до десяти единиц военной техники, включая две САУ "Гвоздика", сообщили в Минобороны 22 февраля. Корреспонденты "Известий" побывали в этой точке линии боевого соприкосновения и стали свидетелями того, как артиллерия уничтожает укрепрайоны противника. Эксперты отмечают, что стратегическая цель российских подразделений - ликвидировать плацдармы ВФУ, потенциально пригодные для весеннего наступления, которое планирует Киев. Для этого необходимо освободить Угледар и Северск. Это выровняет линию боевого соприкосновения и откроет дорогу на Славянск.

Целей указание: украинские силы все чаще теряют РСЗО HIMARS
Российская армия нашла способ противодействия этой американской технике

Северск ждет

В районе Северска российские артиллеристы разбивают укрепрайоны ВФУ. Они работают в тесной связке с разведчиками, которые ищут цели и контролируют их уничтожение. В этой точке линии боевого соприкосновения побывал корреспондент "Известий" Алексей Полторанин.

- Сейчас артиллеристы бьют по укрепрайону ВФУ в лесопосадке. Работа должна быть ювелирной - даже метр промаха делает выстрел бессмысленным. Однако, судя по полученным кадрам, попасть получается. Огромный столб дыма - это последствия взрыва вражеских боеприпасов, которые были сложены в окопе, - рассказал Алексей Полторанин.

Разведчики обнаружили еще один замаскированный укрепрайон ВФУ в районе Северского Донца - его расположение выдали многочисленные следы украинских пехотинцев на льду реки.

С беспилотника удается сквозь деревья разглядеть украинские окопы и траншеи, проложенные под автодорогой. Разведчики дожидаются движения на позициях противника и дают команду "Огонь!" артиллеристам.

На соседнем участке противник пытается перейти в контратаку. На поддержку пехоте тут же выезжает российская бронегруппа - начинается бой на малых дистанциях, а артиллерия переносит огонь на подразделения наступающего противника.

Вскоре контратака украинских сил отражена, наступление на Северск продолжается.

- Мы глубоко продвинулись, они не ожидали, что в этом районе встретят сопротивление, контроль над территорией потеряли, объективной картины у них нет, - прояснил обстановку военнослужащий с позывным Шумер.

За сутки на краснолиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск Центр, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронемашины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20. Основные потери противник понес в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское в ЛНР и Ямполовка в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве 22 февраля.

Продвижение на Северск - это работа по взламыванию оборонительного рубежа на линии Краматорск – Славянск – Константиновка в Донбассе, рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Со стратегической точки зрения нам как минимум сейчас нужно отбросить украинские силы от тех районов, из которых они могли бы эффективно наступать весной, - отметил он. - Для этого необходимо ликвидировать те плацдармы, которые сложились. В идеале надо бы срезать дугу на запорожском направлении, освободить Угледар. Освобождение Северска тоже способствовало бы выравнивании линии фронта и в дальнейшем открыло бы дорогу к Славянску.

Уничтожили базу наемников

В Минобороны России рассказали другие подробности боев с украинскими вооруженными формированиями.

- На купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа, - рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск.

Потери украинских формирований на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей, гаубица Д-20 и склад боеприпасов.

Минобороны заявило об успешном наступлении ВС РФ на донецком направлении

На южнодонецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника. В результате уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 и склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 84 артподразделениям ВФУ на огневых позициях, пункту управления 72-й механизированной бригады ВФУ и 113 районам сосредоточения войск.

Кроме того, в районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

ВКС России в районе города Сумы поразили цех, где производили и ремонтировали крупнокалиберные минометы и боеприпасы.

Силы ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.

Связисты на переправе

Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева награжден орденом Кутузова. Учебное заведение получило награду за заслуги в укреплении обороноспособности страны, подготовке высококвалифицированных военных кадров, решающих задачи материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

Шелковую ленту ордена Кутузова на боевом знамени закрепил начальник штаба МТО ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин.

За годы существования вуз подготовил более 50 тыс. офицеров. Его воспитанники проявили героизм и самоотверженность на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане и на Кавказе, в Сирии и других военных конфликтах.

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Колонна, в которой следовало подразделение начальника аппаратной взвода связи сержанта Данила Романова, готовилась к переправе через реку по мосту, когда ее обстреляли ВФУ. Мост был разрушен, из-за чего наши части оказались зажаты противником.

Мирное турне: с чем Ван И приехал в Россию
И что Китай хочет продемонстрировать Европе

Под непрерывным огнем экипаж Данилы смог развернуть аппаратуру и установить связь с вышестоящим штабом. Благодаря этому были уточнены задачи по возведению понтонной переправы через реку и переданы координаты расположения войск противника, на основании которых был нанесен ответный удар.

В результате украинские подразделения были подавлены, а колонна после наведения переправы своевременно прибыла в заданный район без потерь.

Украинские подразделения, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку контрнаступления на позиции батальонной тактической группы рядового Егора Марусова.

Под сильным огнем Егор эвакуировал десять раненых с поля боя в безопасное место, затем вернулся на передовую и продолжил сражаться. Контрнаступление боевиков было отбито. Смелые и решительные действия Марусова спасли жизни нашим военнослужащим.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677102900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Меры по реализации экономических реформ в Казахстане обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти
- Серик Жумангарин встретился с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями Абайской области
- В Правительстве рассмотрели ход реализации поручений Главы государства
- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2023г. составил 105%
- Женское крыло партии создадут при "AMANAT" - Ерлан Кошанов
- Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в Сенате
- Кадровые перестановки
- В Сенате рассмотрели Закон по вопросам ЖКХ
- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы противодействия рейдерству и воспрепятствованию предпринимательской деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  