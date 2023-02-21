Линия прикосновения: российские войска теснят противника под Северском

00:55 23.02.2023 ВФУ теряют плацдармы, пригодные для организации весеннего наступления, отмечают эксперты



Богдан Степовой

Андрей Федоров



В районе Северска на краснолиманском направлении российские войска взламывают украинскую линию обороны. За сутки противник потерял здесь более 135 военнослужащих и до десяти единиц военной техники, включая две САУ "Гвоздика", сообщили в Минобороны 22 февраля. Корреспонденты "Известий" побывали в этой точке линии боевого соприкосновения и стали свидетелями того, как артиллерия уничтожает укрепрайоны противника. Эксперты отмечают, что стратегическая цель российских подразделений - ликвидировать плацдармы ВФУ, потенциально пригодные для весеннего наступления, которое планирует Киев. Для этого необходимо освободить Угледар и Северск. Это выровняет линию боевого соприкосновения и откроет дорогу на Славянск.



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Северск ждет



В районе Северска российские артиллеристы разбивают укрепрайоны ВФУ. Они работают в тесной связке с разведчиками, которые ищут цели и контролируют их уничтожение. В этой точке линии боевого соприкосновения побывал корреспондент "Известий" Алексей Полторанин.



- Сейчас артиллеристы бьют по укрепрайону ВФУ в лесопосадке. Работа должна быть ювелирной - даже метр промаха делает выстрел бессмысленным. Однако, судя по полученным кадрам, попасть получается. Огромный столб дыма - это последствия взрыва вражеских боеприпасов, которые были сложены в окопе, - рассказал Алексей Полторанин.



Разведчики обнаружили еще один замаскированный укрепрайон ВФУ в районе Северского Донца - его расположение выдали многочисленные следы украинских пехотинцев на льду реки.



С беспилотника удается сквозь деревья разглядеть украинские окопы и траншеи, проложенные под автодорогой. Разведчики дожидаются движения на позициях противника и дают команду "Огонь!" артиллеристам.



На соседнем участке противник пытается перейти в контратаку. На поддержку пехоте тут же выезжает российская бронегруппа - начинается бой на малых дистанциях, а артиллерия переносит огонь на подразделения наступающего противника.



Вскоре контратака украинских сил отражена, наступление на Северск продолжается.



- Мы глубоко продвинулись, они не ожидали, что в этом районе встретят сопротивление, контроль над территорией потеряли, объективной картины у них нет, - прояснил обстановку военнослужащий с позывным Шумер.



За сутки на краснолиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск Центр, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронемашины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20. Основные потери противник понес в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское в ЛНР и Ямполовка в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве 22 февраля.



Продвижение на Северск - это работа по взламыванию оборонительного рубежа на линии Краматорск – Славянск – Константиновка в Донбассе, рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.



- Со стратегической точки зрения нам как минимум сейчас нужно отбросить украинские силы от тех районов, из которых они могли бы эффективно наступать весной, - отметил он. - Для этого необходимо ликвидировать те плацдармы, которые сложились. В идеале надо бы срезать дугу на запорожском направлении, освободить Угледар. Освобождение Северска тоже способствовало бы выравнивании линии фронта и в дальнейшем открыло бы дорогу к Славянску.



Уничтожили базу наемников



В Минобороны России рассказали другие подробности боев с украинскими вооруженными формированиями.



- На купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа, - рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск.



Потери украинских формирований на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей, гаубица Д-20 и склад боеприпасов.



Минобороны заявило об успешном наступлении ВС РФ на донецком направлении



На южнодонецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника. В результате уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.



На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 и склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны.



Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 84 артподразделениям ВФУ на огневых позициях, пункту управления 72-й механизированной бригады ВФУ и 113 районам сосредоточения войск.



Кроме того, в районе населенного пункта Мемрик в ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.



ВКС России в районе города Сумы поразили цех, где производили и ремонтировали крупнокалиберные минометы и боеприпасы.



Силы ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.



Связисты на переправе



Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева награжден орденом Кутузова. Учебное заведение получило награду за заслуги в укреплении обороноспособности страны, подготовке высококвалифицированных военных кадров, решающих задачи материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.



Шелковую ленту ордена Кутузова на боевом знамени закрепил начальник штаба МТО ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин.



За годы существования вуз подготовил более 50 тыс. офицеров. Его воспитанники проявили героизм и самоотверженность на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане и на Кавказе, в Сирии и других военных конфликтах.



В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.



Колонна, в которой следовало подразделение начальника аппаратной взвода связи сержанта Данила Романова, готовилась к переправе через реку по мосту, когда ее обстреляли ВФУ. Мост был разрушен, из-за чего наши части оказались зажаты противником.



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Под непрерывным огнем экипаж Данилы смог развернуть аппаратуру и установить связь с вышестоящим штабом. Благодаря этому были уточнены задачи по возведению понтонной переправы через реку и переданы координаты расположения войск противника, на основании которых был нанесен ответный удар.



В результате украинские подразделения были подавлены, а колонна после наведения переправы своевременно прибыла в заданный район без потерь.



Украинские подразделения, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку контрнаступления на позиции батальонной тактической группы рядового Егора Марусова.



Под сильным огнем Егор эвакуировал десять раненых с поля боя в безопасное место, затем вернулся на передовую и продолжил сражаться. Контрнаступление боевиков было отбито. Смелые и решительные действия Марусова спасли жизни нашим военнослужащим. Источник - Известия

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