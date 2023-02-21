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Этнический индиец Рамасвами объявил о выдвижении в президенты США от республиканцев
02:26 23.02.2023

Анна Иванова

Бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy) выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии в прямом эфире Fox News.



"Я с гордостью заявляю сегодня вечером, что баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, чтобы возродить эти идеалы в этой стране", - сказал Рамасвами в программе Tucker Carlson Tonight.

37-летний Рамасвами, предприниматель в сфере здравоохранения и технологий, назвал своим приоритетов "полное отделение" США от коммунистического Китая, который, как он утверждает, сегодня представляет большую угрозу для Америки, чем Советский Союз во время холодной войны, потому что Китай производит "обувь на наших ногах и телефоны в наших карманах".

"Это должна быть наша главная внешнеполитическая угроза, на которую мы должны реагировать, а не бессмысленные войны где-то еще", - подчеркнул он. Рамасвами уверен, что США "находятся в кризисе национальной идентичности" и хочет "возродить идеалы в этой стране".

Ранее бывший посол в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвинула свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии.

Прежде чем участвовать в президентских выборах, Рамасвами и Хейли должны будут победить на праймериз Республиканской партии, которые начнутся в январе следующего года. Следующие президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

Ранее сенатор-республиканец Маркуэй Маллин выступил в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, который объявил о своем намерении принять участие в выборах главы государства в 2024 году.

Источник - Газета.Ru
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