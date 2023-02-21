Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан

07:36 23.02.2023

Землетрясение магнитудой 7,3, по другим данным 6,8 произошло в Таджикистане на границе с КНР.



По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 63 км к западу от поселка Мургаба. В населенном пункте проживают 10,8 тысячи человек.



Очаг залегал на глубине 77 км.



Олег Тимофеев