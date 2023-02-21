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07:36 Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан
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|Землетрясение 6,8-7,3 баллов ударило по Мургабу, Западный Памир, Таджикистан
07:36 23.02.2023
Землетрясение магнитудой 7,3, по другим данным 6,8 произошло в Таджикистане на границе с КНР.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 63 км к западу от поселка Мургаба. В населенном пункте проживают 10,8 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 77 км.
Олег Тимофеев