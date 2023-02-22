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Когда о содержании нечего сказать, или Байден в кубе, - Вл.Прохватилов
09:06 23.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 22.02.2023

Им видится "большая рыба, которую нужно поджарить"…

21 февраля Джо Байден выступил перед жителями Варшавы с короткой речью, состоявшей из штампов. Во время выступления он стоял внутри гигантского стеклянного куба из пуленепробиваемого стекла.

О содержании выступления американского президента сказать нечего – содержания не было: "Мы стоим перед фундаментальным вопросом защиты наших основных ценностей"… "Демократия во всем мире стала еще сильнее"… "Через год этой войны Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции"... "Щедрость Польши, ваша готовность открыть свои сердца и свои дома необыкновенны. Спасибо, Польша! Спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы делаете!"… "Украина никогда не будет победой для России! Никогда!"… "Автократы понимают только одно слово: нет! Нет, нет! Нет, ты не возьмешь мою страну! Нет, ты не отнимешь у меня свободу! Нет, ты не заберешь мое будущее!" И так далее.

Это весь Байден и все его выступление. 20 минут.

Перечислив с десяток байденовских кричалок, CNN уныло отмечает: "На прошлой неделе появились новые опасения по поводу имеющихся запасов боеприпасов и оружия… Запад не может вечно оказывать неограниченную поддержку… о чем свидетельствуют опросы общественного мнения... В Европе растет тревога, что смена власти в Белом доме может предвещать изменение политики в отношении Украины".

Консервативный Breitbart пишет, что в своей зажигательной речи Байден нарисовал вводящую в заблуждение картину американской поддержки Украины: "На самом деле американская поддержка войны разделилась. Недавний опрос NBC News, проведенный в конце января, показал, что в Америке почти равные разногласия по поводу того, должен ли конгресс продолжать оказывать больше помощи Украине. Другой недавний опрос, проведенный Pew Research, показал, что количество тех, кто говорит, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине, увеличилось на 19 процентов по сравнению с прошлым годом".

Проигнорировав речь Байдена, британская The Guardian напоминает, что американский президент совершил менее чем за год два важных визита в Варшаву, а в Германии побывал всего раз во время саммита G7 в Баварии в прошлом году.

The Washington Post объясняет, что Байден начал свою речь, объявив Польшу "одним из великих союзников Америки", потому что Польша нужна Западу как "мост между Украиной и Европой, по которому оружие и боеприпасы едут на Украину по железной дороге". Глава варшавского филиала немецкого Фонда Маршалла Михал Барановский отметил, что былые противоречия между Варшавой и Брюсселем отошли на второй план, так как "в условиях бушующей войны лидеры видят "большую рыбу, которую нужно поджарить"" (bigger fish to fry).

Американский новостной портал Vox почеркивает, что в кулуарах западного экспертного сообщества растут тревожные настроения, не имеющие ничего общего с бравурными речами политиков, а "на заднем плане маячит угроза ядерной войны".

Аналитик Chatam House Ханс Куднани утверждает, что если администрация Байдена не инициирует мирные переговоры между Украиной и Россией, то наилучшим сценарием будет "вечная война", а наихудшим – эскалация с угрозой ядерного конфликта.

С ним согласен Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности (CNAS), который пишет: "Западная поддержка не может бесконечно оставаться на нынешнем уровне. Политическая поддержка может ослабнуть, запасы истощаются, а население со временем может стать менее щедрым. В затяжной войне на истощение Москва может одержать верх".

Аналитик Польского института международных отношений (PISM) Агнешка Легуцка справедливо полагает, что визит Байдена в Варшаву очень важен в свете начавшейся предвыборной гонки в США; непросто убедить американских избирателей в необходимости продолжать оказывать финансовую поддержку Украине в течение продолжительного времени.

А католическая La Croix не скрывает своего недоумения по поводу того, что "Варшава, предпочитающая покупать все у Америки, в этом году выделит более 4% своего ВВП на военные расходы".

В своей речи Байден еще и приврал: "Во время визита в Польшу он хвастался тем, что вырос в польской общине", – пишет Fox News. В соцсетях отметили, что Байден не раз заявлял, что вырос в тех или иных этнических сообществах, выбирая сообщество в зависимости от того, перед кем он выступал. "Для тех, кто не обратил внимания: Байден наполовину пуэрториканец, наполовину чернокожий, наполовину еврей, наполовину республиканец, наполовину поляк, наполовину итальянец и наполовину шахтер", – хлестко припечатал президента США основатель мультимедийной платформы Grabien Том Эллиот.

Над Байденом можно шутить, насмехаться за его постоянное вранье, за то, что он спрятался от поляков за пуленепробиваемым стеклом, но он рьяно служит интересам настоящих хозяев Америки: ведь превращение конфликта на Украине в "вечную войну" принесет многомиллиардные прибыли американскому ВПК.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677132360


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