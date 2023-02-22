 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Волчий вой. Цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю, - Ю.Борисов
09:08 23.02.2023

ЮРИЙ БОРИСОВ | 22.02.2023
Волчий вой при Черной Луне
Цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю.

Когда Джозеф Байден 21 февраля выступил с речью в варшавском королевском дворце, была фаза Черной Луны. В древней мифологии она символизирует смерть.

Речь Байдена вполне отвечала этой мистике. Ее нужно было не столько слушать (смысла было мало), сколько смотреть. Запомнилась улыбка-оскал этого "мирового лидера", которую он, похоже, не в силах стереть со своего лица.

Не менее характерны были умильные физиономии мелкопоместных вип-персон, сидевших в партере этого представления: всем своим видом они излучали собачью преданность хозяину.

Медоточила Майя Санду, которую Байден двусмысленно "ободрил" свободолюбием народа Молдовы (народ демонстрирует свое свободолюбие, стремясь освободиться от американской прислужницы): "Президент Санду находится здесь сегодня. Я не знаю, где она находится. Но я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдовы. Поаплодируйте ей!" – вещал с трибуны президент Соединенных Штатов.

Протесты в Кишиневе против политики Майи Санду, 19 февраля 2023.

Центральным пунктом речи Байдена была "российской агрессия на Украине", и вот здесь-то надо кое-что сравнить.

В речи годичной давности, 26 марта 2022 года, тот же оратор объявил, что Россия накануне краха и ждать недолго. "За несколько дней после вторжения Запад предпринял совместные действия с санкциями, чтобы нанести ущерб экономике России. Центральный банк России теперь отрезан от мировых финансовых систем, лишая Кремль доступа к военному фонду, который он спрятал по всему миру. Мы нацелились на сердце российской экономики, остановив импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты… Мы ввели санкции против более чем 400 российских правительственных чиновников, включая ключевых архитекторов этой войны… Более 400 частных транснациональных компаний вышли из бизнеса в России, полностью покинули Россию – от нефтяных компаний до McDonald's. В результате этих беспрецедентных санкций рубль практически сразу превращается в руины… Требуется около 200 рублей, чтобы сравняться с одним долларом. Экономика находится на пути к сокращению вдвое в ближайшие годы…"

Только Нострадамус из Байдена скверный. По прошествии года курс рубля остался на прежнем уровне. Цены на товары первой необходимости практически не изменились. ВВП России сократился на 2,1% , что на уровне общемировой кризисной тенденции.

Экспорт российских энергоносителей переориентируется на Восток. Две трети западных компаний остались работать в России. И даже те, кто якобы "ушли", на самом деле просто поменяли вывески.

Отказ от дешевых российских энергоносителей уже обошелся одной стране – Германии – в сто миллиардов евро. В пересчете на весь Евросоюз это попахивает триллионами убытков. Особенно на фоне приобретающего системный характер оттока производственных мощностей из Европы на более привлекательные в смысле рентабельности мировые площадки.

А Байден все так же самозабвенно продолжает изрекать чушь. Это из речи в Варшаве 21 февраля: "Сегодня вечером я еще раз обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожать Россию. Запад не планировал напасть на Россию, как сказал сегодня Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят жить только в мире со своими соседями, не являются врагами".

После того как Ангела Меркель, Франсуа Олланд, не говоря уже про ничтожных украинских политиков, хором признались, что Минские соглашения нужны были только для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к войне, цена любых западных гарантий, данных России, равна нулю.

Такова цена и всей речи президента США Джозефа Байдена, произнесенной в Варшаве 21 февраля.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677132480


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