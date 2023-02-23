 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В зоопарке Ферганы умер (от холода и голода) жираф Максим. "Мясо жирафа раздали другим животным"
09:28 23.02.2023

В Ферганском зоопарке скончался жираф по кличке Максим, привезенный из Казахстана. Директор зоопарка сообщил, что жираф заболел во время сильных морозов. В те дни также скончались некоторые птицы.

В зоопарке в Ферганской области скончался жираф по кличке Максим. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, "Газете.uz" подтвердил директор зоопарка Турсунали Мамажонов. По его словам, причиной смерти стали аномальные холода в январе.

"Помещение, где он находился, маленькое, поэтому мы выводили его на прогулку на свежий воздух. В последнее время он много лежал. Из-за того, что мы выводили его на улицу в холодные дни, он простудился. Мы это узнали после его смерти. Вызвали специалистов из управления ветеринарии и развития животноводства, Министерства природных ресурсов и других организаций. Осмотр тела показал, что он простудился. Мясо жирафа раздали животным", - сказал Турсунали Мамажонов.

Директор зоопарка добавил, что из-за аномальных холодов погибли некоторые мелкие существа, в частности, птицы, однако другие крупные животные не пострадали.

Турсунали Мамажонов сообщил, что в ходе визита президента Узбекистана в Фергану отмечалось о выделении средств на реконструкцию зоопарка и его пополнение новыми животными.

Напомним, в прошлом году от ишемии головного мозга умер жираф по кличке Алатау в Ташкентском зоопарке. Его привезли из Алматинского зоопарка в 2016 году, когда ему было три года.

фото усопшего тут - https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/23/giraffe/

Источник - Газета.uz
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