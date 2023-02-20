Труба - дуры. Зачем "Газпрому" куча дорогостоящих газо-провод-проектов? - С.Ануреев

10:10 23.02.2023 Новый экспортный газопровод или больше теплиц в России?

продолжение импортозамещения и роста экспорта продовольствия способно поглотить все объемы газа, от которых отказался Евросоюз

Сергей Ануреев



В 2022 году экспорт газа из России сократился на 25%, в планах – новый крупный газопровод на восток и строительство заводов по сжижению газа. За год российское производство тепличных овощей и мясной продукции выросло на 6-7%, растет и производство молока. У такого агропроизводства, в значительной степени зависящего от внутренних цен на газ, высок потенциал продолжения импортозамещения и роста экспорта, сокращения инфляции, влияния, в конечном счете, на социальную стабильность и обороноспособность.



Газификация села – это десяток "малых" дел в год в каждом регионе, в отличие от строительства одного крупного экспортного газопровода. Газификация и рост производства в теплицах и птичниках столь же потенциально выгодны по сравнению с экспортными газопроводами, но менее капиталоемки. Необходимо материальное поощрение газовщиков от прироста производства продуктов на газифицируемых новых объектах без эскалации тарифов на газ.



Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика" оценил добычу газа в России в 2022 году в 674 млрд кубов, на 11,6% меньше 2021 года, а экспорт – в 184 млрд кубов или на 25% меньше. Экспорт трубопроводного газа в Европу сильно упал, но выросли экспорт такого газа в Китай и экспорт сжиженного газа. Продолжаются проекты по расширению газопровода "Сила Сибири", новой ветки газопровода через Монголию, а также новых заводов по сжижению газа.



В денежном выражении экспорт газа обеспечил 56 млрд долл. экспортной выручки в 2021 году и около 98 млрд долл. в 2022-м. Падение физических объемов экспорта газа в 2022 году было с лихвой компенсировано ростом цены. Высокие цены на газ в Европе будут зависеть от запуска новых заводов по сжижению газа в США и удвоения американского экспорта газа, запланированных на 2024-2026 годы.



В текущем 2023 году перед российскими органами власти и Газпромом стоит вопрос о наращивании внутреннего потребления газа. Для этого действует президентская программа "Социальная газификация" частных домов, программы газификации сельскохозяйственных объектов и общественного транспорта. Руководители Газпрома активно ищут пути ускорения реализации этих программ.



В структуре потребления газа на агропромышленный комплекс приходится порядка 7,5% (цифры из доклада с сайта Минэнерго "Рынок природного газа России: проблемы и перспективы", за 2016 год) или 37 млрд кубов (отталкиваясь от объемов потребления 2022 года). Оптовые цены на газ в середине 2022 года были утверждены в диапазоне 4,3-5,4 тыс. руб. за тыс. кубов. Перемножив объемы на среднюю цену, получим, что сельхозпроизводители заплатили за газ примерно 180 млрд руб. в 2022 году.



Наибольшие потребности в газе имеют тепличные производства, где затраты на отопление и освещение достигают половины себестоимости. По данным Минсельхоза в 2022 году в нашей стране собрали 1,5 млн тонн овощей защищенного грунта, на 7% больше 2021 года, в том числе 869 тыс. тонн огурцов, 629 тыс. тонн томатов.



Средняя себестоимость производства огурцов и томатов в крупных тепличных хозяйствах за прошлый год составляла порядка 60 руб. за кг, оптовая цена реализации – 80-90 руб. Перемножив объемы на себестоимость и взяв половину себестоимости, получается, что тепличные хозяйства заплатили за газ порядка 90 млрд руб. или половину от его агропотребления.



Казалось бы, экспортные доходы за газ в размере 98 млрд долл. сильно больше внутренних продаж газа теплицам на аналогичные цифры в рублях, при курсе около 70 рублей за доллар. Но тепличные хозяйства обеспечивают добавленную стоимость в виде второй половины себестоимости, а также разницы между себестоимостью и оптовой ценой. Труд в некоторых регионах России дороже, а климатические условия сложнее по сравнению с другими странами, откуда мы импортируем продовольствие, а потому без умеренной внутренней цены на газ тепличные хозяйства прекратят импортозамещение или даже начнут разоряться.



Средняя розничная цена огурцов и томатов в 2022 году была примерно 130 руб. за кг, с внушительным колебанием в зависимости от региона и сезона, в диапазоне от 50 до 180 руб. В январе-феврале 2023 года огурцы были названы первым фактором разворота потребительской инфляции от снижения к умеренному росту, с сообщениями о ценах до 350-400 руб. и их росте на 13% за год. Огурцы и томаты становятся важными социальными товарами, определяя тренды потребительской инфляции и, как следствие, стоимости рабочей силы и роста бюджетных расходов в связи с индексацией социальных выплат и зарплат бюджетникам.



Себестоимость других сельхозпродуктов зависит от газа не на половину, как в тепличных огурцах и помидорах, но значимо. В себестоимости кур и яиц отопление и освещение птичников составляют примерно 20-25%, как и в цене комбикорма, как второй статьи расходов с долей 15-18%. По сравнению с курятиной производство свинины, говядины, молока больше зависит от комбикорма и меньше от отопления, но значимость газа также велика. Сельхозпроизводители обычно считают оптовые цены в зависимости от изменения нескольких ключевых статей затрат, в том числе и на топливо.



Россельхозбанк в самом конце 2022 года посчитал, что сельхозпроизводители могут увеличить потребление газа в 3,5 раза и экономить на топливе до 100 млрд руб. в год. Только на горюче-смазочные материалы аграрии тратят 350 млрд руб. в год, а еще на отопление и электричество. Речи не идет о полной замене дизельного топливо на газомоторное, но в обеспечении теплом и электроэнергией именно подключение и цена газа являются критически важными для сельхозпроизводителей.



Экспорт продовольствия в 2021 году составил 36 млрд долл., импорт – 34 млрд долл., очевидно улучшившись по сравнению с 16 и 43 млрд долл. в 2013 году (данные Росстата). По данным Финэкспертизы, доля импорта в структуре потребления продуктов питания составила все еще значимые 24% в 2021 году (36% в 2013-м), особенно в двух столицах и некоторых приграничных регионах. Велика доля импорта в сырах (33% от потребления в натуральном выражении), животных маслах (30%), говядине и субпродуктах (28%). На страны, поддержавшие антироссийские санкции, пришлось порядка 29% импорта продовольствия на 10 млрд долл.



Рост цен на продовольствие в мире стал вторым по величине после роста цен на топливо. Согласно расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), глобальный индекс цен на продовольствие вырос на 14,3% в 2022 году и ранее на 28% в 2021-м, то есть суммарно более чем в 1,4 раза за два года. Поставки продовольствия становятся важнейшим элементом обеспечения политической стабильности стран (Арабская веста 2011 года, особенно в Египте, началась на фоне скачка цен на хлеб и сокращения бюджетных субсидий).



В Британии продовольствие подорожало на 17% в 2022 году (после 4% роста в 2021-м), а молоко и сахар – на 39%, сыр – на 33%, яйца – на 29%, замороженные овощи – на 26%, хлеб – на 21%, морепродукты и картофель – на 18%, говядина и рыба – на 16%. Во многом из-за этого по Британии прокатилась беспрецедентная волна забастовок, когда только 1 февраля 2023 года официально в забастовке приняло участие полмиллиона человек.



Согласно данным FAO, мировой импорт продовольствия достигнет 1,9 трлн долл. в 2022 году. Только десять крупнейших стран – экспортеров и импортеров продовольствия наторговали на 1,1 трлн долл. в 2020 году с низкими тогда ценами. Страны ОПЕК заработают на экспорте нефти 850 млрд долл. в 2022 году, плюс другие экспортеры нефти и экспортеры газа, но суммарно это не превысит показателей глобального рынка продовольствия.



Китай является крупнейшим нетто-импортером продовольствия, экcпортировав на 70 и импортировав на 160 млрд долл. в 2020 году, что сопоставимо со стоимостью импорта нефти. Коэффициент продовольственной самообеспеченности Китая снизился с 94% до 66% с 2000 по 2020 год, что обусловлено стремлением городского среднего класса к более разнообразной и качественной пище. По данным Всемирного банка (портал – World Integrated Trade Solution), крупнейшим поставщиком продовольствия в Китай является Бразилия – на 34 млрд долл. в 2020 году, затем следуют США – 21 млрд долл., Новая Зеландия – 8 млрд долл., Австралия и Канада – по 7 млрд долл., а Россия поставляет продовольствия на 4 млрд долл.



Основными позициями продовольственного импорта Китая в I полугодии 2022 года были: зерно (на 41 млрд долл. или 37% всего импорта продовольствия), мясо (на 13 млрд долл.), рыба и морепродукты (на 8 млрд долл.). Китай импортировал из России в I полугодии 2022 года российских удобрений на 70% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, подсолнечника и рапса – на 51%, сои – на 16% (по данным торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского). В частности, Китай импортировал 1,8 млн тонн мяса птицы на 3 млрд долл. в 2022 году, в основном из Бразилии и США, а Россия произвела порядка 6 млн тонн с ростом на 5% за год и экспортировала 0,35 млн тонн с ростом экспорта на 19% за год.



Сравним капиталовложения в газопровод и птичники для роста поставок в Китай. Проектируется газопровод "Сила Сибири – 2" в Китай через Монголию, мощность которого составит до 50 млрд кубов в год, стоимость годового экспорта и затрат на строительство примерно равны (по 10 млрд долл.), если экстраполировать результаты "Силы Сибири – 1" за 2022 год. По данным "Черкизово" (бренды "Петелинка", "Куриное царство"), строительство птичников на Алтае на 140 тыс. тонн годового производства заняло 10 месяцев и стоило 1,8 млрд руб. в 2022 г. Из расчета по 200 руб. оптовой цены за килограмм выручка составит порядка 28 млрд руб. в год. Затраты на строительство газопровода оцениваются примерно млрд руб. на млрд руб. годовой выручки, тогда как в птичник – всего 64 млн руб. на млрд выручки.



Импортозамещение в продовольствии еще не закончено. По данным Россельхозбанка на конец 2021 года, отечественные фрукты и ягоды составляли в нашем потреблении 42%, увеличившись за 10 лет с 28%, с приростом их сбора за тот год на 11%. Россельхозбанк в конце 2022 года приводил данные по сбору овощей, из которых можно заключить, что если доля отечественных огурцов в нашем потреблении составляет 96%, то доля отечественных томатов – 61%, зелени и салата – 33%, перца, баклажанов и кабачков – всего 6%.



Выращивание ягод в теплицах дороже грунтового, с приличными затратами на отопление и освещение. Объемы потребления ягод, зелени, перца и баклажанов уступают потреблению огурцов, томатов и яблок, но все же существенны в денежном выражении. Хотя жители крупных городов могут потреблять в разы больше голубики, малины, смородины, как когда-то наши сельские предки, если сильно возрастут объемы сбора и снизятся цены на эти ягоды. Для сравнения, только импорт бананов и цитрусовых в 2021 году составил 2,4 млрд долл.



Российское производство азотных удобрений, сырьем для которых является природный газ, достигло 11,8 млн тонн в 2022 году, на 3,5% больше, чем в 2021-м. Экспортные квоты на такие удобрения были установлены в мае 2022 года в размере 8,3 млн тонн на год, то есть составили 70% производства. При упрощенном соотношении производства тонны азотных удобрений из тысячи кубов газа, эти производители потребили 11,8 млрд кубов газа и заплатили Газпрому примерно 57 млрд руб.



Для лучшего понимания процесса газификации сельхозпроизводителей следует привести фрагмент отчета по программе газификации на 2021-2025 гг. "Например, в 2021 году в Брянской области к сетям газоснабжения было подключено более 30 новых сельскохозяйственных предприятий, построено более 40 км газопроводов для поставки газа на свиноводческие и зерносушильные комплексы, фермы, комбикормовый завод, птицеводческий репродуктор и картофелехранилище".



Специфика газификации сельхозпроизводителей заключается в большом количестве "малых" дел в каждом регионе. "Малых" относительно огромных капиталовложений в экспортные газопроводы, но очень значимых для огромного количества конкретных потребителей. Проектировать, контрактовать и даже строить один крупный газопровод сложнее одного локального проекта районного масштаба, но проще совокупности огромного количества "малых" районных распределительных газопроводов. Экспортные цены на газ остаются значимо более высокими по сравнению с внутренними ценами, а значит, в большей степени определяют выручку, прибыль и премии руководства Газпрома.



От чего в первую очередь зависит экономика подключения газа к новой теплице или птичнику? От подписывающего проект и договор газоснабжения директора районного филиала региональной сбытовой дочки Газпрома и бригадира газовщиков – исполнителей работ. Варьироваться по конкретному подключению могут сложность проекта, дополнительные работы, пропорция денег непосредственным исполнителям работ. Или все же в первую очередь такая экономика зависит от концептуальных документов головного уровня Газпрома, выстраивающего стратегические цели, принципы тарификации и материального стимулирования?



Необходимо уточнение критериев материального стимулирования высоких руководителей и районных газовщиков в зависимости от стоимости прироста производства сельхозпродукции на новых объектах. Каждая региональная сбытовая дочка Газпрома имеет тарифы на работы по подключению газа, план газификации в натуральных и денежных показателях, элементы хозрасчета, доли зарплат и премий газовщиков и руководителей. Скажем, строится в районе новое тепличное хозяйство, газовщики оперативно и за разумные деньги подвели газ – показатели прироста сельхозпродукции в течение нескольких лет пойдут не только в показатели органов власти района и области, а также – самих газовщиков.



Для этого следует наладить учет прироста аграрного производства вследствие газификации, но без "переброски" денег от аграриев газовщикам в виде большого роста стоимости работ по газификации. Нефинансовая часть годового отчета типичной крупной энергетической компании содержит много конкретных данных о вкладе этой компании в экономику, социальную сферу и окружающую среду основных регионов деятельности. Газовщики и нефтяники совместно с Минфином и налоговиками научились считать налоговые вычеты и демпфер по конкретным проектам добычи и переработки топлива, в том числе в зависимости от мировых цен. Эти два элемента системы учета следует донастроить под задачи газификации и роста производства в сельском хозяйстве.



Умеренные внутренние цены на газ стали мощным инструментом экономического развития и международной конкуренции. В июне 2020 года цена газа (за млн британских термических единиц) в США была 1,62 долл., в ЕС – 1,75 долл. (разница минимальна), но уже в августе 2022 года 8,79 и 70 долл. (разница в 8 раз), в декабре 2022 года – 5,5 и 36 долл. (разница в 6,5 раз). Для пересчета западных измерителей в российские следует использовать коэффициент 35,8 и курс 70 рублей за доллар. Тогда текущая цена газа в нашем регионе с самым дешевым газом 4,3 рубля соответствует американской цене середины 2020 года в 1,62 долл., а американская декабрьская цена 5,5 долл. в пересчете на наши измерители означает 14 руб., западноевропейская декабрьская цена 36 долл. – 94 руб.



Страны Евросоюза снизили цены на газ с заоблачных до высоких во второй половине 2022 года за счет остановки самых энергоемких предприятий, особенно по производству удобрений, металла, цемента, части автосборочных заводов. Эти заводы массово останавливались, чтобы не отключать от газа и тепла социальные объекты и жилые дома. Промышленность и строительство занимают 23% в ВВП Евросоюза, но, главное, 58% в экспорте в другие страны, обеспечивая ранее приличный торговый профицит, возможность импортировать топливо и сырье. В 2022 году у Евросоюза сложился торговый дефицит в размере 431 млрд евро, тогда как в 2021 году был профицит 55 млрд евро. Дефицит торговли энергоносителями вырос с 286 до 654 млрд евро, а профицит торговли продукцией машиностроения сократился с 314 до 219 млрд евро.



Таким образом, продолжение импортозамещения и роста экспорта продовольствия способно поглотить все объемы газа, от которых отказался Евросоюз. Внутренние цены на газ остаются значимо меньше экспортных и интересны российским потребителям, хотя газовикам проще и выгоднее с экспортными газопроводами. Необходимо уточнить критерии материального стимулирования высоких и районных руководителей Газпрома, чтобы приоритет ускорения газификации села был и в их интересах.



Автор - доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета.



20 февраля 2023 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677136200





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